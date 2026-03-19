తెలంగాణ బడ్జెట్లో సంక్షేమం, అభివృద్ధిపై స్పెషల్ ఫోకస్.. ఆరు కొత్త పథకాలు
Telangana Budget 2026 : తెలంగాణ బడ్జెట్లో సంక్షేమం, అభివృద్ధిపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టనుంది. ఆరు కొత్త పథకాలను ప్రవేశపెట్టే అవకాశం ఉంది.
సంక్షేమం, అభివృద్ధి, ప్రతిష్టాత్మక తెలంగాణ రైజింగ్ విజన్ 2047పై ప్రత్యేక దృష్టి సారించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 2026-27 బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉంది. కొత్తగా ఆరు పథకాలను ప్రవేశపెట్టేందుకు సిద్ధమవుతోంది ప్రభుత్వం. విద్యార్థుల కోసం యంగ్ ఇండియా కిట్స్, బాలికా విద్యార్థులకు ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లతో సహా ఆరు కొత్త పథకాలను కూడా ప్రభుత్వం ప్రకటించనుందని సమాచారం. శుక్రవారం ప్రవేశపెట్టనున్న బడ్జెట్పై ఆర్థిక మంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క ఇప్పటికే అధికారులతో సమావేశం అయ్యారు. రంగాల వారీ కేటాయింపులు, కొత్త పథకాల ప్రకటన, అంచనాలను ఖరారు చేయడంపై దృష్టి సారించింది.
విశ్వసనీయవర్గాల సమాచారం ప్రకారం.. కేటాయింపులు, పథకాలకు సంబంధించి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి కీలక మార్పులు సూచించిన తర్వాత ఈ ప్రతిపాదనలను ఖరారు చేశారు. బడ్జెట్ ప్రతిపాదనలను సంక్షేమం, అభివృద్ధి, దీర్ఘకాలిక వృద్ధి అనే మూడు ప్రధాన అంశాల ఆధారంగా రూపొందించినట్లు చెబుతున్నారు. ప్రభుత్వ విధాన దిశను ప్రతిబింబించేలా, అలాగే దాని కార్యక్రమాల సమర్థవంతమైన అమలును నిర్ధారించేలా ఈ అంచనాలను సిద్ధం చేస్తున్నారు.
ఇది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి మూడో బడ్జెట్. దీంతో ఎన్నికల హామీలను నెరవేర్చాల్సిన ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటోంది రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్. దీనిని పరిష్కరించడానికి ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ఉన్న సంక్షేమ కార్యక్రమాలను కొనసాగిస్తూనే, రాబోయే ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఆరు కొత్త పథకాలను కూడా ప్రకటించాలని యోచిస్తోంది.
యంగ్ ఇండియా కిట్స్ కార్యక్రమాన్ని తీసుకురానుంది ప్రభుత్వం. దీని లక్ష్యం, విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభంలో సంక్షేమ హాస్టళ్ల నుండి సమీకృత గురుకుల సంస్థల వరకు ఉన్న విద్యార్థులకు అవసరమైన వస్తువులు గల కిట్లను అందించడం. తన ఎన్నికల హామీలకు అనుగుణంగా, ప్రభుత్వం బాలికా విద్యార్థులకు ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ల పంపిణీ, పాడి రైతులకు రాయితీపై పశువుల సరఫరాను కూడా ప్రకటించే అవకాశం ఉంది.
ఆరోగ్య సంరక్షణ, విద్య, నైపుణ్యాభివృద్ధి, మెరుగైన జీవన ప్రమాణాలు, ఆర్థిక సాధికారతపై దృష్టి సారించడంతో పాటు, మహిళలు, రైతులు, యువత, పిల్లల సంక్షేమానికి బడ్జెట్లో ప్రాధాన్యత ఇవ్వనున్నట్లు ప్రభుత్వ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.