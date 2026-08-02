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    ఈనెల 12న సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం - శతాబ్దం తర్వాత ఆ దేశంలో ఖగోళ వింత..! భారత్‌లో కనిపిస్తుందా..?

    ఆగస్టు 12, 2026న అరుదైన సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం సంభవించనుంది. స్పెయిన్‌లో దాదాపు శతాబ్దం తర్వాత కనిపించనున్న ఈ ఖగోళ వింత విశేషాలు, భారత్‌లో దీని ప్రభావంపై ఎలా ఉంటుందో ఇక్కడ తెలుసుకోండి…

    Published on: Aug 2, 2026, 10:49:17 IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary
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    ఖగోళ శాస్త్ర చరిత్రలోనే 2026 అత్యంత అరుదైన మైలురాయిగా నిలిచిపోనుంది. ఈ ఏడాది ఆగస్టు 12న సంభవించబోయే సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం ప్రపంచవ్యాప్తంగా తీవ్ర ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది. ఈ అద్భుత ఖగోళ ఘట్టం సమయంలో చంద్రుడు సూర్యుడిని పూర్తిగా కప్పివేస్తాడు. దాంతో గ్రహణం కనిపించే ప్రాంతాల్లో పగటిపూట కూడా గాఢాంధకారం అలుముకుని, కాసేపు రాత్రిని తలపిస్తుంది.

    సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం 2026
    సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం 2026

    ఈ గ్రహణంలో అత్యంత కీలకమైన అంశం ఏంటంటే.. స్పెయిన్‌లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో దాదాపు 100 సంవత్సరాల సుదీర్ఘ నిరీక్షణ తర్వాత ఇటువంటి దృశ్యం ఆవిష్కృతం కాబోతోంది. శతాబ్దం కాలంలో తొలిసారిగా ఇక్కడ సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం కనిపించనుండటంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు, పరిశోధకులు, పర్యాటకుల దృష్టి ఇప్పుడు స్పెయిన్‌పైనే నిలిచింది.

    ఈ ప్రాంతాల్లోనూ ప్రత్యక్షం:

    దేశంలోని ఉత్తర ప్రాంతాల్లో ఈ దృశ్యం అద్భుతంగా ఆవిష్కృతం కానుండటంతో లక్షలాది మంది పర్యాటకులు, ఖగోళ ప్రేమికులు ఇప్పటికే అక్కడికి చేరుకోవడానికి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకుంటున్నారు. గ్రహణం పరాకాష్టకు చేరినప్పుడు సూర్యుని వెలుపలి పొర అయిన 'కరోనా' రింగ్ రూపంలో అత్యంత స్పష్టంగా, విలక్షణమైన కాంతితో కనిపిస్తుంది.

    స్పెయిన్‌తో పాటు గ్రీన్లాండ్, ఐస్లాండ్, రష్యాలోని కొన్ని భూభాగాలు, ఉత్తర అట్లాంటిక్ ప్రాంతాలలో కూడా ఈ సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం ప్రత్యక్షంగా దర్శనమిస్తుంది. ఇవే కాకుండా యూరప్, ఉత్తర ఆఫ్రికాలోని పలు దేశాల్లో పాక్షిక సూర్యగ్రహణం కనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా మొరాకో, అల్జీరియా వంటి ఉత్తర ఆఫ్రికా దేశాల్లో సూర్యుడి అత్యధిక భాగం చంద్రుడి నీడతో కప్పబడిపోతుంది.

    శాస్త్రవేత్తలు, అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థలకు ఈ రోజు ఎంతో ప్రాధాన్యమైనది. సూర్యగ్రహణ సమయంలో ఆకస్మికంగా అలుముకునే చీకటి వల్ల భూమి వాతావరణంలో వచ్చే మార్పులు, ఉష్ణోగ్రతల్లో వ్యత్యాసాలు, సూర్యుని కరోనా తీవ్రతపై సమగ్ర అధ్యయనం చేసేందుకు అంతర్జాతీయ ఖగోళ పరిశోధనా సంస్థలు భారీ ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాయి.

    భారత్‌లో ఈ సూర్యగ్రహణం కనిపిస్తుందా?

    ఖగోళ ప్రేమికులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఆగస్టు 12, 2026 నాటి ఈ సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం భారతదేశంలో కనిపించదు. ఆ సమయంలో మన దేశంలో రాత్రి వేళ కావడం లేదా సూర్యుని గమనం భారతదేశ భౌగోళిక రేఖలకు ఆవతల ఉండటం వల్ల ప్రత్యక్షంగా వీక్షించే అవకాశం ఉండదు. అయితే… అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష సంస్థలు నిర్వహించే లైవ్ స్ట్రీమింగ్ (ప్రత్యక్ష ప్రసారాలు), డిజిటల్ ఛానెళ్ల ద్వారా భారతీయులు ఈ వింతను ఆన్‌లైన్‌లో తిలకించవచ్చు.

    ఒకవేళ మీరు గ్రహణం కనిపించే దేశాల్లో ఉన్నట్లయితే, దానిని వీక్షించే సమయంలో తీవ్రమైన అప్రమత్తత అవసరం.

    • గ్రహణ సమయంలో సూర్యుడిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ విపరీతమైన కంటిచూపుతో లేదా నేరుగా చూడకూడదు.
    • గ్రహణాన్ని సురక్షితంగా చూడటానికి సర్టిఫైడ్ సోలార్ వ్యూయింగ్ గ్లాసెస్ (ISO ప్రమాణాలు కలిగినవి) లేదా ప్రత్యేక సోలార్ ఫిల్టర్లను మాత్రమే ఉపయోగించాలి.
    • మనం సాధారణంగా వాడే సన్ గ్లాసెస్, ఎక్స్-రే షీట్లు, డార్క్ గ్లాసెస్ సూర్యుడి నుంచి వచ్చే హానికరమైన అతినీలలోహిత (UV) కిరణాల నుంచి కళ్లను కాపాడలేవు. తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే శాశ్వత అంధత్వం వచ్చే ప్రమాదం ఉంది.
    • Maheshwaram Mahendra Chary
      ABOUT THE AUTHOR
      Maheshwaram Mahendra Chary

      మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More

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    Home/Rasi Phalalu/ఈనెల 12న సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం - శతాబ్దం తర్వాత ఆ దేశంలో ఖగోళ వింత..! భారత్‌లో కనిపిస్తుందా..?
    Home/Rasi Phalalu/ఈనెల 12న సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం - శతాబ్దం తర్వాత ఆ దేశంలో ఖగోళ వింత..! భారత్‌లో కనిపిస్తుందా..?
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