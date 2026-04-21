Baby Names 2026: మీ అబ్బాయికి ట్రెండీ పేరు పెట్టాలనుకుంటున్నారా? దైవత్వం ఉట్టిపడే 60+ అదిరిపోయే పేర్లు ఇవే!
Baby Names 2026: పిల్లలకు పేరు పెట్టడం అనేది తల్లిదండ్రులకు ఒక మధురమైన సవాలు. నేటి కాలానికి తగ్గట్టుగా మోడ్రన్గా ఉంటూనే, మన సంస్కృతిని ప్రతిబింబించేలా దేవుళ్ల పేర్లు కలిసొచ్చే కొన్ని అద్భుతమైన పేర్లను ఇక్కడ చూడండి. దైవత్వం ఉట్టిపడే 60+ అదిరిపోయే పేర్లు..
నేటి తరం తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లల పేర్లు వినడానికి వినూత్నంగా (Unique) ఉండాలని, అదే సమయంలో ఆ పేరుకు ఒక మంచి అర్థం, భగవంతుడితో సంబంధం ఉండాలని కోరుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా విష్ణువు, శివుడు, గణేశుడు మరియు కార్తికేయుని నామాల నుంచి స్ఫూర్తి పొంది రూపొందించిన 'ట్రెండీ' పేర్లకు ఇప్పుడు ఫుల్ డిమాండ్ ఉంది.
మీ ఇంటి చిన్నారి కోసం మేము సేకరించిన టాప్-60 ట్రెండీ పేర్లు
విష్ణు, కృష్ణుడి నామాల నుంచి ట్రెండీ పేర్లు
1. ఆరవ్ – శాంతి, ప్రశాంతత
2. ఆద్విక్ – ప్రత్యేకమైన, అరుదైన
3. అయాన్ – దేవుని వరం
4. విహాన్ – కొత్త ప్రారంభం
5. కియాన్ – దేవుని కృప
6. దర్విత్ – దేవుని వరం
7. ఆరిన్ – శక్తివంతుడు
8. నిహాన్ – రహస్యమైన శక్తి
9. రియాన్ – రాజసమైన
10. అవ్యాన్ – పరిపూర్ణమైన వాడు (విష్ణువు)
11. ఇషాన్ – శివ లేదా విష్ణువు రూపం
12. అర్హాన్ – గౌరవనీయుడు
13. వేదాంత్ – వేదాల సారం
14. శ్రేయాన్ – శ్రేయస్సు కలిగినవాడు
15. ఆర్యవ్ – గొప్ప స్వభావం కలవాడు
శివుని అంశతో పవర్ఫుల్ పేర్లు
లయకారుడైన శివుని నామాలు ఎప్పుడూ ట్రెండ్లో ఉంటాయి. ఆ పవర్ఫుల్ పేర్లు ఇక్కడ చూడండి:
16. శివాంశ్ – శివునిలో ఒక భాగం
17. రివాన్ – నక్షత్రం, దైవ సంబంధం
18. శర్విత్ – శివుని రూపం
19. ఇష్వాన్ – శివుని ఆశీర్వాదం
20. ఓజస్ – అపారమైన శక్తి
21. నీల్ – నీలకంఠుడి సంకేతం
22. రుద్రాక్ష్ – శివుని కన్ను / పవిత్ర మణి
23. శివాయ్ – శివునికి చెందినవాడు
24. విరాజ్ – ప్రకాశవంతుడు
25. తేజిత్ – కాంతివంతమైన వాడు
26. ఆరుష్ – ఉదయ సూర్యుడు
27. శివిన్ – శివుని పోలిక ఉన్నవాడు
28. రిష్వాన్ – పవిత్రుడు
29. ఆరిత్ – గౌరవించదగిన వాడు
గణపతి స్ఫూర్తితో రూపొందించిన పేర్లు
విఘ్నాలను తొలగించే వినాయకుని నామాలు తెలివితేటలకు మారుపేరు:
30. వినయ్ – వినయశీలి
31. విని – నాయకత్వ గుణం
32. ఆరుష్ గణేష్ – గణేశుని ఆశీర్వాదం
33. విహిత్ – శాస్త్రోక్తంగా నిర్ణయించిన వాడు
34. సిద్ధిత్ – విజయాన్ని ఇచ్చేవాడు
35. గణవ్ – గణాల నాయకుడు
36. ఆరవ్య – ప్రశాంతమైన స్వభావం
37. కవిన్ – అత్యంత అందమైన వాడు
38. రిత్విక్ – యజ్ఞం చేసేవాడు (మహర్షి)
శ్రీరామ / హనుమాన్ స్ఫూర్తితో..
ధైర్యం, నమ్మకానికి మారుపేరైన రాముడు, హనుమంతుల పేర్లు ఇవే:
39. రియాన్ష్ – రామునిలో ఒక భాగం
40. ఆరామ్ – శాంతి, సుఖం
41. రణిత్ – శక్తివంతుడు
42. అంజన్ – హనుమంతుని నామం
43. మారుత్ – హనుమంతుడు (వాయుపుత్రుడు)
44. వీరాంశ్ – ధైర్యవంతుడైన వీరుడు
45. రాఘవ్ – శ్రీరామచంద్రుడు
సూర్య దేవుడు మరియు ఇతర దైవ నామాలు
46. ఆద్వయ్ – సాటిలేని వాడు (Unique)
47. ఆరవిత్ – జ్ఞానం కలవాడు
48. దక్ష్ – అన్నింటిలో నిపుణుడు
49. ఆయుష్ – దీర్ఘాయువు కలవాడు
50. ఆరవ్ సూర్య – సూర్యుని వంటి ప్రకాశం
51. తషార్ – మంచు వంటి పవిత్రత
52. దేవాంశ్ – దేవునిలో ఒక భాగం
53. దివిత్ – దేవుడు ఇచ్చిన వరం
54. ఇనాయత్ – దైవ కృప
సుబ్రహ్మణ్య స్వామి (కార్తికేయ) ట్రెండీ పేర్లు
శక్తికి, విజయానికి సంకేతమైన కుమారస్వామి నామాలు ఇవే:
55. ఆరవ్ కార్తిక్ – ప్రశాంతమైన కార్తికేయుడు
56. కార్తిక్ – కార్తికేయ స్వామి
57. కార్తికేయ – శివుని కుమారుడు
58. కార్తిన్ – కార్తికేయ రూపం
59. శణ్ముఖ్ – ఆరు ముఖాలు కలవాడు
60. శణ్విత్ – శణ్ముఖుని కృప ఉన్నవాడు
61. శణయ్ – శణ్ముఖుని ఆశీర్వాదం
62. విహాన్ కార్తిక్ – కొత్త ప్రారంభం
63. కియాన్ శణ్ముఖ్ – దేవుని కృప
64. శణ్ముఖ్ తేజ్ – కాంతివంతుడైన కుమారస్వామి
