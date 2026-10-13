అక్టోబర్ 17 త్రిగ్రాహి యోగంతో అదృష్టం చూడబోతున్న 6 రాశులు, ఆర్థిక లాభాలు!
అక్టోబర్ 17న తులారాశిలో త్రిగ్రాహి యోగం ఏర్పడనుంది. సూర్యుడు, శుక్రుడు, బుధుడు ఒకే రాశిలో సంచరించడం వల్ల ఈ యోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ గ్రహాల కలయిక కొన్ని రాశుల వారికి వృత్తిలో కొత్త అవకాశాలు, ఉద్యోగంలో పురోగతి మరియు ఆర్థిక లాభాలను తీసుకువచ్చే అవకాశం ఉంది.
అక్టోబర్ 17న సాయంత్రం 7:51 గంటలకు సూర్యుడు తులారాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. శుక్ర, బుధ గ్రహాలు ఇప్పటికే ఈ రాశిలో ఉంటే.. సూర్యుని ప్రవేశంతో మూడు గ్రహాల కలయిక ఏర్పడుతుంది. మూడు గ్రహాలు ఒకే రాశిలో కలిసి ఉన్నప్పుడు, దానిని త్రిగ్రాహి యోగం అంటారు. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో సూర్యుడిని ఆత్మవిశ్వాసం, గౌరవం, అధికారానికి ప్రతీకగా భావిస్తారు. శుక్రుడు సంపద, సౌకర్యం, విలాసవంతమైన జీవితానికి సంబంధించిన గ్రహం కాగా బుధుడు తెలివితేటలు, వ్యాపారం, వాక్చాతుర్యం, సంభాషణకు కారణమని నమ్ముతారు. దీనిద్వారా ఏ రాశులవారికి అదృష్టం ఉంటుందో చూద్దాం.
కన్యా రాశి
ఈ కాలంలో కన్యారాశి వారు ఆదాయ వ్యయాల మధ్య సమతుల్యతను పాటించడం ముఖ్యం. పనిలో కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభించే అవకాశం ఉంది. కొత్త ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించే అవకాశాలు కూడా ఉండవచ్చు. వ్యాపారవేత్తలు సంప్రదింపులు, మార్కెట్ విస్తరణ, కొత్త సంబంధాల ద్వారా ప్రయోజనం పొందే అవకాశం ఉంది. అయితే ఆర్థిక విషయాలలో తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు, పూర్తి సమాచారాన్ని సేకరించి, దాని లాభనష్టాలను పరిశీలించడం మంచిది.
ధనుస్సు రాశి
త్రిగ్రాహి యోగం ఉన్న కాలంలో ధనుస్సు రాశి వారికి ఆర్థిక పురోగతి, వృత్తికి సంబంధించిన కొత్త అవకాశాలు లభించవచ్చు. ఉద్యోగులకు తమ సామర్థ్యాలను నిరూపించుకోవడానికి, కొత్త ప్రాజెక్టులలో పాలుపంచుకోవడానికి అవకాశం లభించవచ్చు. వ్యాపారంలో కొత్త పరిచయాలు, వినియోగదారుల ద్వారా లాభం పొందే అవకాశం ఉంది. చాలా కాలంగా వాయిదా పడిన పనులను పూర్తి చేసే ప్రయత్నం ఫలవంతం కావచ్చు. ఆర్థిక విషయాలలో సరైన ప్రణాళికను రూపొందించుకుని, ఖర్చు, పొదుపు మధ్య సమతుల్యతను పాటించడం మంచిది.
తులా రాశి
జ్యోతిష్య నమ్మకాల ప్రకారం, తులారాశిలో ఏర్పడిన త్రిగ్రాహి యోగం ఈ రాశి వారికి వృత్తిలో కొత్త అవకాశాలను తీసుకురాగలదు. ఉద్యోగులు తమ ప్రతిభను, సామర్థ్యాన్ని నిరూపించుకోవడానికి మంచి అవకాశాలు పొందవచ్చు. కొత్త బాధ్యతలు, పై అధికారుల మద్దతు లేదా పదోన్నతికి సంబంధించిన సానుకూల పరిణామాలు చోటుచేసుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి. వ్యాపారవేత్తలు కొత్త క్లయింట్లు, వృత్తిపరమైన సంబంధాల ద్వారా లాభాలు ఆర్జించే అవకాశాలను పొందవచ్చు. ఆర్థిక విషయాలలో వివేకవంతమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం ప్రయోజనకరంగా ఉండవచ్చు.
మిథున రాశి
ఈ కాలంలో మిథున రాశి వారికి కెరీర్, వ్యాపారానికి సంబంధించిన కొత్త అవకాశాలు లభించవచ్చు. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి తమ ఆలోచనలను అమలు చేయడానికి, కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరించడానికి అవకాశం లభించవచ్చు. వ్యాపారవేత్తలు కొత్త క్లయింట్లు, వృత్తిపరమైన సంబంధాల ద్వారా పురోగతి సాధించే అవకాశం ఉంది. పనిలో సంభాషణ నైపుణ్యాలు సహాయపడవచ్చు. అయితే ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు తొందరపడకుండా దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాలను దృష్టిలో ఉంచుకోవడం మంచిది.
మేష రాశి
త్రిగ్రాహి యోగం ఉన్న కాలంలో మేష రాశి వారికి వారి వృత్తిలో కొత్త అవకాశాలు లభించవచ్చు. ఉద్యోగులు తమ నైపుణ్యాలను ప్రదర్శించి, పై అధికారుల దృష్టిని ఆకర్షించడానికి ప్రయత్నించవచ్చు. వ్యాపారంలో కొత్త ప్రణాళికలను రూపొందించడానికి అనుకూలమైన పరిస్థితులు ఏర్పడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆశించిన ఫలితాలను పొందడానికి మీరు ఓపికతో పనిచేయవలసి ఉంటుంది. ఆర్థిక పరంగా, అనవసరమైన ఖర్చులను నియంత్రించడం, ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు సరైన తనిఖీలు చేయడం మంచిది.
కుంభ రాశి
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం వృత్తి, ఆర్థిక ప్రణాళికల విషయంలో కుంభ రాశి వారికి త్రిగ్రాహి యోగం అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగం మారాలని ఆలోచిస్తున్న వారికి కొత్త అవకాశాలు లభించవచ్చు. వ్యాపార విస్తరణ, కొత్త భాగస్వామ్యాలు, పాత వృత్తిపరమైన పరిచయాల ద్వారా లాభాలు ఆర్జించే అవకాశం ఉంది. ఇది దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులను పూర్తి చేయడానికి మిమ్మల్ని ప్రేరేపిస్తుంది. అయితే విజయం సాధించడానికి సరైన ప్రణాళికను రూపొందించుకుని, లక్ష్యం వైపు నిరంతరం కృషి చేయడం అవసరం.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More