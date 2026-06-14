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    తులా రాశి వారఫలాలు: సూర్యుడి మార్పుతో వీరికి అయాచిత లాభాలు

    తులా రాశి వారికి ఈ వారం (జూన్ 14-21) సూర్య గోచార ప్రభావం వల్ల రాజకీయాలు, కోర్టు వ్యవహారాల్లో అద్భుత విజయాలు లభిస్తాయి. వ్యాపారంలో లాభాలు, కుటుంబంలో మార్పులపై ప్రత్యేక విశ్లేషణ.

    Published on: Jun 14, 2026 10:38 AM IST
    By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala
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    రాశి చక్రంలో ఏడో రాశి అయిన తులా రాశి వారికి జూన్ 14 నుంచి 21 వరకు ఉన్న ఈ వారం ఎంతో అద్భుతంగా ఉండబోతోంది. ముఖ్యంగా ఈ వారం మిథున రాశిలోకి సూర్యుడి గోచారం వల్ల తులా రాశి వారికి సమాజంలో కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. రాజకీయం, కోర్టు వ్యవహారాలు, పిత్రార్జిత ఆస్తి వంటి విషయాల్లో అపారమైన లాభాలు చేకూరుతాయి. వారం ప్రారంభంలో చిన్నపాటి ఒడిదొడుకులు ఉన్నప్పటికీ, అదృష్టం తోడుగా నిలవడం వల్ల పనులన్నీ సజావుగా సాగుతాయి.

    తులా రాశి వారఫలాలు: సూర్యుడి మార్పుతో వీరికి అయాచిత లాభాలు
    తులా రాశి వారఫలాలు: సూర్యుడి మార్పుతో వీరికి అయాచిత లాభాలు

    జీవిత భాగస్వామితో బంధం (Love Life)

    తులా రాశి వారి వైవాహిక జీవితంలో ఈ వారం కొంత దూరం పెరిగే అవకాశం కనిపిస్తోంది. భాగస్వామితో చిన్నపాటి మనస్పర్థలు వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి. మనసులో చాలా రోజులుగా దాచుకున్న భావాలను, అసంతృప్తిని ఓపెన్‌గా మాట్లాడి పరిష్కరించుకోవడానికి ఇది సరైన సమయం. మీ బంధంలో నిజాయితీని కాపాడుకుంటే సంబంధాలు మళ్లీ బలపడతాయి. ఇక ఒంటరిగా ఉన్న వారికి, మానసిక పరిణతి కలిగిన వ్యక్తులపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. అలాంటి వారితో కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది.

    కెరీర్, ఉద్యోగ జాతకం

    కెరీర్ పరంగా ఈ వారం ఎంతో ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. దీర్ఘకాలంగా కోర్టు కేసుల్లో ఇబ్బందులు పడుతున్న వారికి ఈ వారం ఉపశమనం లభిస్తుంది. తీర్పు మీకు అనుకూలంగా వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. సూర్యుడి గోచారం వల్ల తులా రాశి వారికి ఈ వారం రాజకీయాల్లో తిరుగులేని విజయం లభిస్తుంది. తండ్రితో సత్సంబంధాలు ఏర్పడతాయి. ఆఫీసు వాతావరణంలో వివాదాలను మీ ప్రశాంత స్వభావంతో పరిష్కరిస్తారు. తోటి ఉద్యోగులు మీ సలహాల కోసం ఎదురుచూస్తారు. ప్రొఫెషనల్ లైఫ్‌లో ఆచరణాత్మక ఆలోచనలతో ముందడుగు వేస్తారు.

    ఆర్థిక పరిస్థితి, వ్యాపారం

    ఈ వారం మీ వ్యాపారం మూడు పువ్వులు ఆరు కాయలుగా వర్ధిల్లుతుంది. వ్యాపార విస్తరణకు అద్భుతమైన అవకాశాలు వస్తాయి. అయితే ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో కాస్త ఆచితూచి అడుగు వేయాలి. మీ బడ్జెట్‌ను సరిచూసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఏ రంగంలో ఎక్కువ ఖర్చవుతోంది, ఎక్కడ ఆదా చేయవచ్చో గమనించండి. భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం పొదుపుపై దృష్టి పెట్టడం ఎంతో శ్రేయస్కరం. కేవలం భావోద్వేగాలకు లోనై అనవసరమైన వస్తువులు కొనవద్దు. ఆర్థిక భద్రతను పెంచుకునే మార్గాలపై శ్రద్ధ పెట్టడం మంచిది.

    ఆరోగ్యం విషయంలో శ్రద్ధ

    ఆరోగ్య విషయాల్లో తులా రాశి వారు ఈ వారం ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి. వారం ప్రారంభంలో చిన్నపాటి గాయాలు లేదా ప్రమాదాలు జరిగే సూచనలు ఉన్నాయి. వాహనాలు నడిపేటప్పుడు, పనులు చేసేటప్పుడు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఇతరత్రా పెద్ద ఆరోగ్య సమస్యలేవీ కనిపించడం లేదు. మానసిక ప్రశాంతత కోసం ప్రతిరోజూ ధ్యానం చేయడం మంచిది. కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులతో సమయం గడపడం వల్ల ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. రోజంతా తగినంత నీరు తాగుతూ, రాత్రి వేళల్లో హాయిగా నిద్రపోవడానికి ప్రయత్నించండి.

    • HT Telugu Desk
      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

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