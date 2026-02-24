Edit Profile
    Ugadi 2026: పరాభవ నామ సంవత్సరంలో ఈ రాశులకు జాక్‌పాట్‌.. ఆస్తులు, ధన లాభంతో పాటు మరెన్నో!

    వసంత ఋతువు ప్రారంభంలో ఉగాది పండుగను జరుపుకుంటాము. ఆ రోజు ఆరు రుచులతో కూడిన షడ్రుచుల పచ్చడిని చేసుకుంటాము. ఈ ఏడాది ఉగాది పండుగ మార్చి 19న వచ్చింది. ఈసారి వచ్చే తెలుగు నామ సంవత్సరం పరాభవ నామ సంవత్సరం. ఈ రాశుల వారికి కొత్త సంవత్సరం బాగా కలిసి వస్తుంది. ఈ రాశులకి జాయింట్ బిజినెస్‌లో కూడా లాభాలు వస్తాయి.

    Published on: Feb 24, 2026 3:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    చైత్ర శుద్ధ పాడ్యమి రోజున ఉగాది. తెలుగు వారి నూతన సంవత్సరం (Ugadi 2026) ప్రారంభమవుతుంది. వసంత ఋతువు ప్రారంభంలో ఉగాది పండుగను జరుపుకుంటాము. ఆ రోజు ఆరు రుచులతో కూడిన షడ్రుచుల పచ్చడిని చేసుకుంటాము. ఈ ఏడాది ఉగాది పండుగ మార్చి 19న వచ్చింది. ఈసారి వచ్చే తెలుగు నామ సంవత్సరం పరాభవ నామ సంవత్సరం.

    Ugadi 2026: పరాభవ నామ సంవత్సరంలో ఈ రాశులకు జాక్‌పాట్‌ (pinterest)
    Ugadi 2026: పరాభవ నామ సంవత్సరంలో ఈ రాశులకు జాక్‌పాట్‌ (pinterest)

    ఉగాది

    బ్రహ్మ ఉగాది నాడు సృష్టిని ప్రారంభించాడని, వసంత ఋతువు ప్రారంభమవుతుందని అంటారు. ఉదయాన్నే తలస్నానం చేసి, ఉగాది నాడు కొత్త బట్టలు కట్టుకొని, పూజలు చేసి, పెద్దల ఆశీర్వాదం తీసుకుంటే మంచిది. అలాగే ఉగాది నాడు పంచాంగ శ్రవణం వింటారు. రాబోయే ఏడాది ఆదాయం, వ్యయం, రాశి ఫలాల గురించి తెలుసుకుంటారు.

    మనము ఋతువులను బట్టి పండుగలను జరుపుకుంటాము. ఉగాది కూడా ఋతువు ఆధారంగా జరిపే పండుగ. శిశిర ఋతువు నుంచి వసంత ఋతువులోకి అడుగుపెట్టే నాడు ఉగాది పండుగను జరుపుకుంటాము. మరి ఇక పరాభవ నామ సంవత్సరం ఏ రాశుల వారికి కలిసి రాబోతోంది? పరాభవ నామ సంవత్సరంలో ఏ రాసులు వారు జాక్పాట్ కొట్టబోతున్నారో తెలుసుకుందాం.

    పరాభవ నామ సంవత్సరంలో ఈ రాశుల వారు జాక్‌పాట్‌ కొడతారు

    ఈ రాశుల వారికి కొత్త సంవత్సరం బాగా కలిసి వస్తుంది. ఏడు రాశుల వారికి పరాభవ నామ సంవత్సరం విపరీతంగా కలిసి రాబోతోంది. ఉగాది తర్వాత ఈ రాశుల వారికి భారీగా లాభాలు కలగబోతున్నాయి. అనేక విధాలుగా ప్రయోజనాలు ఉంటాయి.

    మనశ్శాంతి లేక చాలా కాలంగా కష్టపడుతున్న వృశ్చిక రాశి వారికి పరాభవ నామ సంవత్సరం బాగా కలిసి రాబోతోంది. మీన రాశి వారికి కూడా పరాభవ నామ సంవత్సరం బాగా కలిసి రాబోతోంది. కర్కాటక రాశి వారికి కూడా ఈ కొత్త తెలుగు నామ సంవత్సరం బాగా కలిసి వస్తుంది. అంతే కాక అక్టోబర్ తర్వాత మేష రాశి, సింహ రాశి, మకర రాశి, ధనుస్సు రాశి వారికి బాగా కలిసి వస్తుంది. ఈ ఏడు రాశుల వారికి పరాభవ నామ సంవత్సరం విపరీతంగా కలిసి వస్తుంది. ఇప్పటి వరకు పడుతున్న కష్టాలు తొలగిపోతాయి.

    పరాభవ నామ సంవత్సరంలో ఈ రాశుల వారికి ధన ఆదాయం పెరుగుతుంది

    వృషభ రాశి, కన్యా రాశి, వృశ్చిక రాశి, మీన రాశి వారికి ఈ సంవత్సరంలో అద్భుతంగా కలిసి వస్తుంది. కొత్త వ్యాపారాన్ని మొదలు పెట్టడానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆర్థిక పరంగా లాభాలు కలుగుతాయి. ఆదాయం కూడా బాగా పెరుగుతుంది. ఈ రాశుల వారికి జాయింట్ బిజినెస్‌లో కూడా బాగా లాభాలు వస్తాయి. ఉన్నత విద్య, సాంకేతిక విద్యలో పురోగతి ఉంటుంది. పూర్వికుల నుంచి ఆస్తి లాభం కూడా ఉంటుంది. ఎప్పటి నుంచో కోర్టు కేసులతో బాధపడుతున్న వారికి కూడా కలిసి వస్తుంది. పాత పెట్టుబడుల నుంచి కూడా భారీ లాభాలు వస్తాయి.

