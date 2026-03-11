Edit Profile
    ఉగాది నుంచి ఈ రాశులకు సమస్యలు మొదలు.. ఏ పని మొదలై పెట్టినా అంతే.. మీరూ ఉన్నారా?

    ప్రతి సంవత్సరం ఉగాదితో కొత్త తెలుగు సంవత్సరం మొదలవుతుంది. ఉగాది నాడు ప్రతి ఒక్కరూ కూడా పంచాంగ శ్రవణాన్ని వింటారు. ఏడాదిలో ఎలాంటి ఫలితాలు రాబోతున్నాయో ముందే తెలుసుకుంటారు. ఉగాది పండుగ ఈసారి మార్చి 19న రాబోతోంది. కొన్ని రాశుల వారికి బ్యాడ్ టైమ్ మొదలు కాబోతోంది.

    Published on: Mar 11, 2026 3:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    ఉగాది 2026: మరి కొన్ని రోజుల్లో విశ్వాసు నామ సంవత్సరం పూర్తి కాబోతోంది. పరాభవ నామ సంవత్సరంలోకి అడుగుపెట్టబోతున్నాము. పరాభవ నామ సంవత్సరంలో కొన్ని రాశుల వారికి బాగా కలిసి రాబోతోంది. అలాగే కొన్ని రాశుల వారికి బ్యాడ్ టైమ్ మొదలు కాబోతోంది.

    ఉగాది నుంచి ఈ రాశులకు సమస్యలు మొదలు (pinterest)
    ముఖ్యంగా ఈ రెండు రాశుల వారు కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఈ రెండు రాశుల వారికి కూడా సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. మరి పరాభవ నామ సంవత్సరంలో ఏ రాశుల వారికి నష్టాలు కలగవచ్చు? ఏ రాశుల వారు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మంచిదనే విషయాన్ని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

    ఉగాది 2026 నుంచి కొన్ని రాశుల వారికి సమస్యలు వచ్చే అవకాశం

    ప్రతి సంవత్సరం ఉగాదితో కొత్త తెలుగు సంవత్సరం మొదలవుతుంది. ఉగాది నాడు ప్రతి ఒక్కరూ కూడా పంచాంగ శ్రవణాన్ని వింటారు. ఏడాదిలో ఎలాంటి ఫలితాలు రాబోతున్నాయో ముందే తెలుసుకుంటారు. ఉగాది పండుగ ఈసారి మార్చి 19న రాబోతోంది. పరాభవ నామ సంవత్సరం ఇది. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలు కూడా ఉగాది పండుగను ఘనంగా జరుపుకుంటారు.

    ఈ కొత్త సంవత్సరం కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతంగా ఉంటే, కొన్ని రాశుల వారికి మాత్రం కాస్త ప్రతికూలంగా ఉండబోతోంది. సవాళ్లు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ రెండు రాశుల వారు కూడా ఉగాది నుంచి చిన్నపాటి ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటారు. కాబట్టి కొన్ని విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉంటే మంచిది.

    ఉగాది నుంచి ఈ రాశులకు ఇబ్బందులు.. జాగ్రత్తగా ఉంటే మంచిది

    1.మకర రాశి:

    మకర రాశి వారికి ఉగాది నుంచి కాస్త సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఎక్కువగా కొత్త పెట్టుబడులు పెట్టడం వలన నష్టాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. మీ జీవితంలో కొన్ని కొత్త సమస్యలు రావచ్చు. అలాగే ఏదైనా మాట్లాడేటప్పుడు కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఆచితూచి వ్యవహరిస్తే మంచిది. అదే విధంగా స్నేహితులతో కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

    2.సింహ రాశి:

    సింహ రాశి వారికి కూడా కొత్త తెలుగు సంవత్సరం చిన్నపాటి ఇబ్బందులను తీసుకొస్తుంది. శని కారణంగా సింహ రాశి వారికి కష్టాలు ప్రారంభమవుతాయి. ఈ ఉగాది నుంచి ఈ రాశి వారు కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. లేకపోతే అనేక సమస్యల్లో ఇరుక్కునే అవకాశం ఉంది. చిక్కులు, చికాకులు పెరుగుతాయి. కొత్త పనులను మొదలు పెట్టేటప్పుడు కూడా కాస్త జాగ్రత్తగా వ్యవహరించడం మంచిది. వీలైతే కొత్త పనులు చేపట్టకుండా ఉండడం ఉత్తమం.

