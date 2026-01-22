Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Vasantha Panchami: రేపు వసంత పంచమి వేళ 4 ముఖ్యమైన యోగాలు.. సరస్వతీ దేవిని ఈ 3 ముహూర్తాలలో ఆరాధిస్తే మంచిది!

    ఈ సంవత్సరం వసంత పంచమి చాలా శుభప్రదమైన యాదృచ్ఛికంగా జరుపుకోనుంది. జనవరి 23, శుక్రవారం వసంత పంచమి నాడు సర్వార్ధ సిద్ధి యోగం, రవి యోగం, శివ యోగం, మహాసిద్ధి యోగాలు అనే నాలుగు ముఖ్యమైన యోగాల అరుదైన యాదృచ్ఛికం ఏర్పడుతోంది. ఈ యోగాల్లో సరస్వతీ దేవిని ఆరాధించడం ఎంతో మంచిని తీసుకు వస్తుంది.

    Published on: Jan 22, 2026 3:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    జ్ఞానం, జ్ఞానదేవత సరస్వతీ దేవిని శుక్రవారం పూర్తి భక్తి, విశ్వాసంతో పూజిస్తారు. సరస్వతీ పూజ కోసం పాఠశాలలు, కళాశాలలు, విద్యా సంస్థలతో పాటు ఇళ్లల్లో కూడా సరస్వతీ దేవి విగ్రహాలను పెట్టి, అలంకరించి పూజిస్తారు. నగరంలోని వివిధ కళాశాలలు, హాస్టళ్లతో పాటు ప్రాంతాల్లో అలంకరణ, విగ్రహాల ఏర్పాటుకు పూర్తి స్థాయిలో సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి.

    శుభ యోగాల వేళ వసంత పంచమి 2026
    శుభ యోగాల వేళ వసంత పంచమి 2026

    ఈ సంవత్సరం వసంత పంచమి చాలా శుభప్రదమైన యాదృచ్ఛికంగా జరుపుకోనుంది. జనవరి 23, శుక్రవారం వసంత పంచమి నాడు సర్వార్ధ సిద్ధి యోగం, రవి యోగం, శివ యోగం, మహాసిద్ధి యోగాలు అనే నాలుగు ముఖ్యమైన యోగాల అరుదైన యాదృచ్ఛికం ఏర్పడుతోంది.

    శుభ యోగాల వేళ వసంత పంచమి 2026

    ఈ యోగాల్లో సరస్వతీ దేవిని ఆరాధించడం ఎంతో మంచిని తీసుకు వస్తుంది. వసంత పంచమి జనవరి 23న ఉదయం 6.38 గంటలకు మహాసిద్ధి యోగంతో పాటు ఇతర యోగాలు ప్రారంభమవుతాయి. మాఘ శుక్ల పంచమి తిథి మధ్యాహ్నం 12.08 గంటల వరకు ఉంటుంది. సర్వార్ధ సిద్ధి యోగం పగలు, రాత్రి అంతా ఉంటుంది.

    మహాసిద్ధి యోగం ఉదయం 9.14 గంటల తర్వాత ఏర్పడుతుంది. మత విశ్వాసాల ప్రకారం వసంత పంచమి నాడు తిథి మధ్యాహ్నం ఉండేలా చూసుకోవాలి. వసంత పంచమిని శ్రీ పంచమి అని కూడా పిలుస్తారు. జ్ఞానానికి ప్రధాన దేవత అయిన సరస్వతీ దేవిని ఈ రోజున పూజిస్తారు.

    సరస్వతీ దేవి ఆరాధన సమయం

    • జనవరి 22, గురువారం మధ్యాహ్నం 1:30 గంటల నుంచి సరస్వతీ దేవిని ఆరాదించడానికి శుభ సమయం. జనవరి 23న మధ్యాహ్నం 12:22 గంటల వరకు సరస్వతి దేవిని పూజించవచ్చు.
    • సరస్వతి పూజ రోజున మూడు ప్రత్యేక శుభ సమయాలు ఉన్నాయి. ఈ సమయాల్లో ఆరాధన ఆనందం, శ్రేయస్సును తెస్తుంది. ఉదయం 7.13 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12.33 గంటల వరకు తొలి ముహూర్తం ఉంటుంది. రెండో అభిజిత్ ముహూర్తం మధ్యాహ్నం 12.11 గంటల నుంచి 12.54 గంటల వరకు ఉంటుంది. అదే సమయంలో, మూడవ అమృత కాలం ముహూర్తం ఉదయం 9:31 గంటల నుంచి 11:05 గంటల వరకు ఉంటుంది. ఈ ముహూర్తుల సమయంలో సరస్వతీ దేవిని ఆరాధించడం ముఖ్యంగా ఫలవంతమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది.
    • వసంత పంచమి వేళ పసుపు రంగు దుస్తులు ధరిస్తే మంచిది. పసుపు రంగు దుస్తులు ధరించి సరస్వతి దేవిని పూజించడం వలన కూడా శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి. పసుపు రంగులో ఉండే స్వీట్లు, పువ్వులను కూడా సమర్పించండి.
    recommendedIcon
    News/Rasi Phalalu/Vasantha Panchami: రేపు వసంత పంచమి వేళ 4 ముఖ్యమైన యోగాలు.. సరస్వతీ దేవిని ఈ 3 ముహూర్తాలలో ఆరాధిస్తే మంచిది!
    News/Rasi Phalalu/Vasantha Panchami: రేపు వసంత పంచమి వేళ 4 ముఖ్యమైన యోగాలు.. సరస్వతీ దేవిని ఈ 3 ముహూర్తాలలో ఆరాధిస్తే మంచిది!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes