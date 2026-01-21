Vasantha Panchami: జనవరి 23న వసంత పంచమి, ఏ రాశుల వారు ఏ మంత్రాన్ని పఠిస్తే సరస్వతీ దేవి ఆశీస్సులు కలుగుతాయో తెలుసుకోండి!
జ్ఞానం, ప్రసంగం, కళలకు దేవత అయిన సరస్వతీ దేవిని ఆరాధించే అత్యంత పవిత్రమైన రోజు వసంత పంచమి. ఈ రోజున, సరస్వతీ దేవి ప్రత్యేక అనుగ్రహాన్ని పొందడానికి రాశిచక్రం ప్రకారం మంత్రాలను పఠించడం చాలా ఫలవంతమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. ఏ రాశుల వారు ఏ మంత్రాన్ని పఠిస్తే సరస్వతీ దేవి ఆశీస్సులు కలుగుతాయో తెలుసుకోండి.
ప్రతి రాశిచక్రానికి స్వంత పాలక గ్రహం, ఒక ప్రత్యేక మంత్రం ఉంటుంది, ఇది బుద్ధికి పదును పెడుతుంది, పరీక్షల్లో విజయాన్ని సాధిస్తుంది, మాటల్లో మాధుర్యాన్ని తెస్తుంది మరియు జీవితంలో జ్ఞానం, శ్రేయస్సును తెస్తుంది.
మేష రాశి
కుజ గ్రహం యొక్క ప్రభావం వల్ల మేష రాశి వారికి తెలివితేటలు, ధైర్యం పెరుగుతాయి.
మంత్రం: ఓం ఐం సరస్వతీ నమః (108 సార్లు)
జప విధానం: ఉదయం సూర్యోదయం సమయంలో తూర్పు వైపుకు అభిముఖంగా జపించండి.
ప్రయోజనాలు: పరీక్షల్లో విజయం, నిర్ణయాలు తీసుకునే సామర్థ్యం పెరగడం, మాట్లాడే స్పష్టత కలుగుతుంది.
వృషభ రాశి
శుక్రుడి ప్రభావంతో వృషభ రాశి వారు కళలు, సౌందర్యాన్ని పొందుతారు.
మంత్రం: ఓం హ్రీం సరస్వతీ నమః (108 సార్లు)
జప విధానం: పసుపు రంగు దుస్తులు ధరించి ఉత్తర దిక్కులో కూర్చోండి.
ప్రయోజనాలు: సంగీతం, కళ, రచన, ప్రసంగంలో విజయం, సంపద, అదృష్టం పెరుగుతాయి.
మిథున రాశి
బుధుడి ప్రభావంతో మిథున రాశి వారు తెలివైనవారు, వ్యాపారంలో బాగా రాణిస్తారు.
మంత్రం: ఓం ఐం హ్రీం క్లీం సరస్వత్యై నమః (108 సార్లు)
జప విధానం: ఆకుపచ్చ దుస్తులలో తూర్పు లేదా ఉత్తర దిశలో జపించండి.
ప్రయోజనాలు: వ్యాపారంలో పురోగతి, చదువులో ఏకాగ్రత, తెలివితేటలు కలుగుతాయి.
కర్కాటక రాశి
చంద్రుని ప్రభావంతో కర్కాటక రాశి వారు సున్నిత స్వభావం కలిగి, మనశ్శాంతిని పొందుతారు.
మంత్రం: ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం మహాలక్ష్మ్యై సరస్వత్యై నమః (108 సార్లు)
జప విధానం: తూర్పు దిశలో తెలుపు లేదా లేత నీలం రంగు దుస్తులలోకూర్చుని జపించండి.
ప్రయోజనాలు: మానసిక అశాంతి తొలగింపు, మానసిక స్థిరత్వం, తల్లి ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.
సింహ రాశి
సూర్యుని ప్రభావంతో సింహ రాశి వారు నాయకత్వ గుణాలు, ఆత్మవిశ్వాసం కలిగి ఉంటారు.
మంత్రం: ఓం హ్రం హ్రీం హ్రూ సహ్ సూర్య సరస్వత్యై నమః (108 సార్లు)
జప విధానం: తూర్పు దిశలో ఎరుపు లేదా పసుపు వస్త్రాలలోకూర్చుని జపించండి.
ప్రయోజనాలు: నాయకత్వ సామర్థ్యం పెరుగుతుంది, ప్రభుత్వ పనుల్లో విజయం, ప్రతిష్ఠ లభిస్తుంది.
కన్య రాశి
బుధుడి ప్రభావంతో కన్య రాశివారు విశ్లేషణాత్మకంగా ఆలోచించి కష్టపడి పనిచేస్తారు.
మంత్రం: ఓం బుం బుద్ధయే సరస్వత్యై నమః (108 సార్లు)
జప విధానం: ఉత్తర దిశలో ఆకుపచ్చ దుస్తులలో జపించండి.
ప్రయోజనాలు: చదువులో విజయం, ఉద్యోగంలో పురోగతి, తెలివితేటలు పదునవుతాయి.
తులా రాశి
శుక్రుడి ప్రభావంతో తులా రాశి వారు కళలు, సౌందర్యానికి ప్రాధాన్యం ఇస్తారు.
మంత్రం: ఓం శుక్రాయ సరస్వతీ నమః (108 సార్లు)
జప విధానం: తెలుపు లేదా లేత నీలం రంగు దుస్తులలో, తూర్పు దిక్కులోకూర్చుని జపించండి.
ప్రయోజనాలు: సంగీత, కళల్లో విజయం, వైవాహిక జీవితం సంతోషంగా ఉంటుంది, ఆకర్షణ పెరుగుతుంది.
వృశ్చిక రాశి
కుజ ప్రభావంతో వృశ్చిక రాశి వారు సాహసోపేతమైన స్వభావం కలిగి ఉంటారు.
మంత్రం: ఓం అంగారకాయ సరస్వతీ నమః (108 సార్లు)
జప విధానం: ఎరుపు వస్త్రాలలో ఆగ్నేయ దిశలో జపించండి.
ప్రయోజనాలు: ధైర్యం పెరుగుతుంది, శత్రువులపై విజయం, రహస్య జ్ఞానం లభిస్తుంది.
ధనుస్సు రాశి
బృహస్పతి ప్రభావంతో ధనుస్సు రాశివారు జ్ఞానవంతులు, మతపరమైన స్వభావం కలిగి ఉంటారు.
మంత్రం: ఓం బృహస్పతయే సరస్వత్యై నమః (108 సార్లు)
జప విధానం: ఈశాన్య దిక్కులో పసుపు రంగు దుస్తులలోజపించండి.
ప్రయోజనాలు: ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం, బోధనలో విజయం, గురుకృప లభిస్తుంది.
మకర రాశి
శని ప్రభావంతో మకర రాశి వారు క్రమశిక్షణతో కష్టపడి పనిచేస్తారు.
మంత్రం: ఓం శ్యం శనిశ్చరాయ సరస్వత్యై నమః (108 సార్లు)
జప విధానం: పశ్చిమ దిశలో నలుపు లేదా నీలం రంగు దుస్తులలో జపించండి.
ప్రయోజనాలు: కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం, కెరీర్లో స్థిరత్వం, శని దోషం తగ్గుతుంది.
కుంభ రాశి
శని ప్రభావంతో కుంభ రాశి వారు వినూత్న ఆలోచనలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తారు.
మంత్రం: ఓం శ్యం శనిశ్చరాయ సరస్వత్యై నమః (108 సార్లు)
జప విధానం: వాయవ్య దిశలో నీలం రంగు దుస్తులలో జపించండి.
ప్రయోజనాలు: కొత్త ఆలోచనల్లో విజయం, సాంకేతిక రంగంలో పురోగతి.
మీన రాశి
బృహస్పతి ప్రభావంతో మీన రాశివారు ఊహాశక్తి, భావోద్వేగాలు అధికంగా కలిగి ఉంటారు.
మంత్రం: ఓం బృహస్పతయే సరస్వత్యై నమః (108 సార్లు)
జప విధానం: ఈశాన్య దిక్కులో పసుపు రంగు దుస్తులలో జపించండి.
ప్రయోజనాలు: విజయం, ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదల, సృజనాత్మక రంగంలో లాభం.