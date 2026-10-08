చేపల అక్వేరియం ఇంట్లో పెట్టే ముందు ఈ వాస్తు, ఫెంగ్షుయ్ నియమాలు తెలుసుకోండి!
ఇంట్లో అక్వేరియం ఏర్పాటు చేసుకోవడం వల్ల అందం పెరగడంతో పాటు సానుకూల శక్తి వస్తుంది. అయితే, ఫెంగ్ షుయ్ నియమాల ప్రకారం అక్వేరియం లో ఎన్ని చేపలు ఉండాలి, వాటి రంగులు ఎలా ఉండాలి మరియు వాటిని ఎక్కడ ఉంచాలి వంటి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోండి.
చాలా మంది ఇళ్లలో అందం కోసం అక్వేరియంలను ఏర్పాటు చేసుకుంటారు. అయితే, ఫెంగ్ షుయ్ శాస్త్రం ప్రకారం అక్వేరియం కేవలం అలంకరణ వస్తువు మాత్రమే కాదు. ఇది ఇంట్లోని సానుకూల శక్తిని (Positive Energy) పెంచడంతో పాటు సిరిసంపదలను ఆకర్షిస్తుందని నమ్ముతారు.
అక్వేరియంలోని చేపలు ఇంట్లోని మంచి శక్తి సమతుల్యతను కాపాడతాయి. అయితే, అక్వేరియంలో ఎన్ని చేపలు ఉంచాలి అనే దానిపై చాలా మందికి సరైన అవగాహన ఉండదు.
అక్వేరియం లో ఎన్ని చేపలు ఉండాలి?
పెద్ద సైజు అక్వేరియం ఉండి, తగినంత ఖాళీ స్థలం ఉన్నట్లయితే నిబంధనల ప్రకారం మొత్తం 9 చేపలను ఉంచవచ్చు. ఫెంగ్ షుయ్ ప్రకారం, అక్వేరియంలో ఎల్లప్పుడూ 8 గోల్డెన్ లేదా ఎరుపు రంగు చేపలతో పాటు ఒక నల్లటి చేపను ఉంచడం అత్యంత శుభప్రదంగా భావిస్తారు.
ఎరుపు లేదా గోల్డెన్ చేపలు (8 సంఖ్య): ఇవి ఇంట్లో అభివృద్ధిని మరియు సంతోషాన్ని తీసుకొస్తాయి.
నల్లటి చేప (1 సంఖ్య): ఈ నల్లటి చేప ఇంట్లోని ప్రతికూల శక్తిని (Negative Energy) అలాగే దిష్టి దోషాలను దూరం చేస్తుంది.
చిన్న అక్వేరియంలో ఎన్ని ఉంచాలి?
ఫెంగ్ షుయ్ ప్రకారం 9 చేపలను ఉంచడం ఉత్తమం అయినప్పటికీ, మీ ఇల్లు లేదా ఆఫీసులో చిన్న అక్వేరియం ఉంటే అన్ని చేపలను ఉంచడం సాధ్యం కాదు. అలాంటి సందర్భాల్లో 9 కి బదులుగా 3 లేదా 6 చేపలను మాత్రమే ఉంచాలి. చిన్న స్థలంలో ఎక్కువ చేపలను ఉంచితే వాటి సంరక్షణ కష్టమవుతుంది.
అక్వేరియంలో ఏదైనా చేప చనిపోతే ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. ఫెంగ్ షుయ్ ప్రకారం దీనిని ప్రతికూల శక్తితో ముడిపెట్టి చూస్తారు, కానీ వాస్తవానికి ఇది నీటి నాణ్యత తగ్గడం లేదా సరైన శుభ్రత లేకపోవడం వల్ల జరుగుతుంది. అక్వేరియంలో ఏ చేప అయినా చనిపోయిన వెంటనే దానిని బయటకు తీసి, నీటిని శుభ్రం చేయాలి.
అక్వేరియంను ఎక్కడ ఉంచాలి?
ఫెంగ్ షుయ్ నిబంధనల ప్రకారం అక్వేరియంను ఎల్లప్పుడూ సరైన దిశలోనే ఉంచాలి.
"ఇంట్లో అక్వేరియంను ఏర్పాటు చేయడానికి ఉత్తరం లేదా తూర్పు దిశ అత్యంత అనుకూలమైనవి," అని వాస్తు, ఫెంగ్ షుయ్ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
అలాగే నీరు ఎల్లప్పుడూ మురికిగా మారకుండా ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం చేస్తుండాలి. చేపలకు అవసరమైన మోతాదులోనే ఆహారం వేయాలి.
ఎక్కువ ఆహారం వేయడం వల్ల నీరు త్వరగా కలుషితమవుతుంది.
ఈ 2 ప్రదేశాలలో అక్వేరియం పెట్టకూడదు
ఫెంగ్ షుయ్ నిబంధనల ప్రకారం అక్వేరియంను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ పడక గదిలో ఉంచకూడదు. అలాగే వంటగదికి సమీపంలో కూడా దీనిని ఏర్పాటు చేసే సాహసం చేయకూడదు.
లివింగ్ రూమ్లో దీనిని ఉంచడం వల్ల గది అందం పెరగడంతో పాటు సానుకూల శక్తి వెలువరిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఓపెన్ ప్రదేశంలో ఉంచడం ద్వారా వాటిని సంరక్షించడం సులభమవుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More