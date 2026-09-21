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ఆర్థిక సమస్యలు తగ్గాలంటే ఫెంగ్ షుయ్ ప్రకారం ఈ ఒక్కటి ఇంట్లో పెట్టండి.. ఇక తిరుగే ఉండదు!

మూడు కాళ్ల ఫెంగ్ షుయ్ కప్పను చైనీస్ ఫెంగ్ షుయ్ సంప్రదాయంలో సంపద, ఆర్థిక శ్రేయస్సుకు ప్రతీకగా భావిస్తారు. అయితే ఇవి సంపదను ఖచ్చితంగా ఆకర్షిస్తాయని చెప్పడానికి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు; ఇవి ప్రధానంగా సంప్రదాయ విశ్వాసాలపై ఆధారపడిన సూచనలు.

Published on: Sep 21, 2026, 08:00:35 IST
By Peddinti Sravya, Hyderabad
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చైనీస్ వాస్తు శాస్త్రమైన ఫెంగ్ షుయ్‌లో మన జీవితాన్ని మార్చే శక్తి ఉన్న అనేక అద్భుతమైన వస్తువులు ఉన్నాయి. అందులో ప్రధానంగా చెప్పుకునేది 'ఫెంగ్ షుయ్ కప్ప'. దీనిని అక్షరాలా ధనాన్ని ఆకర్షించే అయస్కాంతంగా భావిస్తారు. సాధారణ కప్పలకు భిన్నంగా, ఫెంగ్ షుయ్ కప్పకు కేవలం మూడు కాళ్లు మాత్రమే ఉండటం దీని ప్రత్యేకత. ఇంటా బయటా సానుకూల వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తూ, ఆర్థిక అభివృద్ధిని చేకూర్చే ఈ అద్భుతమైన వస్తువును ఇంట్లో లేదా కార్యాలయంలో ఉంచేటప్పుడు కొన్ని కఠినమైన నియమాలను పాటించాలి. లేదంటే ఆశించిన ఫలితాలు దక్కవు.

ఆర్థిక సమస్యలు తగ్గాలంటే ఫెంగ్ షుయ్ ప్రకారం ఈ ఒక్కటి ఇంట్లో పెట్టండి.. ఇక తిరుగే ఉండదు! (AI)
ఆర్థిక సమస్యలు తగ్గాలంటే ఫెంగ్ షుయ్ ప్రకారం ఈ ఒక్కటి ఇంట్లో పెట్టండి.. ఇక తిరుగే ఉండదు! (AI)

ఫెంగ్ షుయ్ కప్పను ఎక్కడ అమర్చాలి?

నియమాల ప్రకారం, ఈ మూడు కాళ్ల కప్పను ఇంటి ప్రధాన ద్వారానికి సమీపంలో ఉంచడం మంచిది. అయితే, గుర్తుంచుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే.. కప్ప ముఖం ఎప్పుడూ ఇంటి లోపలి వైపు ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఇలా చేస్తే సంపద ఇంట్లోకి ప్రవహిస్తుందని నమ్ముతారు. ఇక సరైన దిశ విషయానికి వస్తే, లివింగ్ రూమ్‌లోని ఆగ్నేయ మూలన దీనిని ఉంచడం అత్యంత శ్రేయస్కరం. ఫెంగ్ షుయ్ పద్ధతిలో ఈ దిశను ధన సంపదకు ప్రతీకగా పరిగణిస్తారు.

వ్యాపార రంగంలో రాణిస్తున్న వారు తమ షాపుల్లో లేదా ఆఫీసుల్లో క్యాష్ కౌంటర్ దగ్గర దీనిని అమర్చవచ్చు. దాని ముఖం డబ్బులు లేదా క్యాష్ బాక్స్ ఉన్న దిశ వైపు ఉండేలా జాగ్రత్త పడాలి. అలాగే, విద్యార్థులు లేదా ఉద్యోగులు తమ స్టడీ టేబుల్ లేదా ఆఫీస్ డెస్క్‌పై దీనిని ఎడమ వైపున ఉంచుకోవడం వల్ల కెరీర్‌లో నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయని, జీవితంలో పాజిటివిటీ పెరుగుతుందని నమ్ముతారు.

కప్పను ఉంచేటప్పుడు పాటించాల్సిన ముఖ్యమైన నిబంధనలు

ఫెంగ్ షుయ్ కప్పను ఎంపిక చేసుకునేటప్పుడు కొన్ని మెలకువలు అవసరం. మార్కెట్లో అనేక రకాల డిజైన్లు లభిస్తాయి. ఒకవేళ మీరు తెచ్చిన కప్ప నోటిలో నాణెం లేకపోతే, విడిగా కొన్ని చైనీస్ నాణేలను దాని నోటిలో అమర్చవచ్చు. ఈ చిన్న పరిహారం ఆర్థిక లాభాలను అద్భుతంగా ఆకర్షిస్తుంది. అలాగే, పొరపాటున కూడా ఈ కప్ప ముఖాన్ని ఇంటి ప్రధాన తలుపు బయటి వైపునకు మాత్రం పెట్టకూడదు.

దీనిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నేలపై నేరుగా ఉంచకూడదు. బల్లపై లేదా కొద్దిగా ఎత్తుగా ఉండే ప్రదేశంలో ప్రతిష్టించడం సరైన పద్ధతి. దీనిని అలంకార వస్తువులా ఎక్కడ పడితే అక్కడ మార్చడం కూడా మంచిది కాదు.

ఈ ప్రదేశాలలో పొరపాటున కూడా పెట్టకండి

ఫెంగ్ షుయ్ నిబంధనల ప్రకారం, ఈ కప్పను కొన్ని నిర్దిష్ట ప్రదేశాలలో ఉంచడాన్ని ఖచ్చితంగా నిషిద్ధం చేశారు. అస్సలు శుభ్రత లేని చోట లేదా చెత్తాచెదారం కుప్పగా ఉండే ప్రదేశంలో దీనిని ఉంచకండి. ముఖ్యంగా బాత్రూమ్ లేదా మరుగుదొడ్లకు సమీపంలో ఇది అస్సలు ఉండకూడదు. అంతేకాకుండా, వంటగది లేదా పడకగది చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలలో కూడా దీనిని అమర్చకూడదు.

ఈ విగ్రహం శుభ్రత విషయంలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరం. దీనిపై దుమ్ము, ధూళి పేరుకుపోతే మంచిది కాదు. వారానికి రెండు లేదా మూడు సార్లు శుభ్రమైన గుడ్డతో సున్నితంగా తుడవాలి. అలాగే, పదే పదే అందరూ దీనిని చేత్తో తాకకుండా కొంచెం ఎత్తులో, భద్రమైన ప్రదేశంలో ఉంచడం ఉత్తమం.

నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనది అని మేము చెప్పము. మరిన్ని వివరాలు మరియు మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత నిపుణుడిని సంప్రదించండి.

  • Peddinti Sravya
    ABOUT THE AUTHOR
    Peddinti Sravya

    పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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Home/Rasi Phalalu/ఆర్థిక సమస్యలు తగ్గాలంటే ఫెంగ్ షుయ్ ప్రకారం ఈ ఒక్కటి ఇంట్లో పెట్టండి.. ఇక తిరుగే ఉండదు!
Home/Rasi Phalalu/ఆర్థిక సమస్యలు తగ్గాలంటే ఫెంగ్ షుయ్ ప్రకారం ఈ ఒక్కటి ఇంట్లో పెట్టండి.. ఇక తిరుగే ఉండదు!
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