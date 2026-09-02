Chanakya Niti : చాణక్య నీతి.. ఈ మూడు విషయాలు దక్కే పురుషులు లక్కీ పర్సన్స్!
Chanakya Niti : చాణక్య నీతి ప్రకారం.. మూడు రకాల వ్యక్తులు సంతోషంగా ఉంటారని ఆచార్య చాణక్యుడు వివరించాడు. వారు జీవితంలో ఎల్లప్పుడూ విజయం సాధిస్తారని తెలిపాడు.
జీవితంలో విజయం, గౌరవం, స్థిరత్వాన్ని సాధించడానికి అనుసరించగల అనేక ముఖ్యమైన సూత్రాలను చాణక్య నీతి చెబుతోంది. చాణక్యుని నీతి శాస్త్రం మానవ జీవితానికి, సమాజానికి సంబంధించిన అనేక సూత్రాలను వివరిస్తుంది. భూమిపై ఆనందాన్ని అనుభవించే మూడు రకాల వ్యక్తుల గురించి చాణక్యుడు చెప్పాడు. ఈ 3 రకాల వ్యక్తులు ఎవరో, వారు తమ జీవితంలో విజయాన్ని, సంతృప్తిని ఎలా సాధిస్తారో తెలుసుకోండి.
ఆచార్య చాణక్యుడు వివరించిన ప్రకారం.. సంతోషంగా, సుసంపన్నంగా ఉండే వ్యక్తులు మూడు రకాలుగా ఉంటారు. వారు జీవితంలో ఎల్లప్పుడూ విజయం సాధిస్తారు. అటువంటి వ్యక్తులకు దుఃఖం, బాధ దూరంగా ఉంటాయి. వారి ఇళ్లు, కుటుంబాలు ఎల్లప్పుడూ సంతోషం, శాంతి, శ్రేయస్సుతో నిండి ఉంటాయి.
సంపదతో సంతృప్తి
ఆచార్య చాణక్యుడి ప్రకారం.. దేవుడు ఇచ్చిన సంపదతో సంతృప్తి చెందినవాడే నిజమైన సంతోషవంతుడు, సంపన్నుడు. అటువంటి వ్యక్తి జీవితంలో ఎన్నడూ వైఫల్యం, దుఃఖం లేదా మానసిక ఒత్తిడిని ఎదుర్కోడు.అతని మానసిక స్థితి స్థిరంగా ఉంటుంది. అతను ఎల్లప్పుడూ సంతృప్తి, ఆనందం, శాంతిని అనుభవిస్తాడు. ఉన్నదాంట్లో జీవితంలో సంతోషంగా గడపాలి. అప్పుడే లైఫ్ బాగుంటుంది. అత్యాశకు పోతే జీవితంలో ఆనందం దూరమవుతుంది. ఉన్నదానితో సంతృప్తి చెంది.. అనవసరమైనవి దక్కాలని చూడకూడదు.
కొడుకుపై నియంత్రణ కలిగిన తండ్రి
ఆచార్య చాణక్యుని ప్రకారం.. తన కుమారుడిని పూర్తిగా తన అదుపులో ఉంచుకుని, తన ప్రతి ఆజ్ఞను పాటించే తండ్రి భూలోకంలోనే చాలా సంతోషాన్ని పొందుతాడు. ఈ రోజుల్లో తండ్రులకు, పిల్లలకు మధ్య అభిప్రాయ భేదాలు సర్వసాధారణం, కానీ తమ ఆజ్ఞలను పాటించే పిల్లలు ఉన్న తండ్రులు అదృష్టవంతులు. చాణక్యుని ప్రకారం, అటువంటి కుటుంబాలు ఎల్లప్పుడూ సంతోషంగా, శాంతియుతంగా ఉంటాయి.
తెలివైన, విధేయత గల భార్య
చాణక్య నీతి ప్రకారం.. వివేకవంతురాలైన, విధేయురాలైన భార్య ఉన్న వ్యక్తి చాలా అదృష్టవంతుడు. విధేయురాలైన భార్య తన భర్తకు మద్దతు ఇవ్వడమే కాకుండా, కుటుంబంలో సంతోషం, శాంతి, శ్రేయస్సును కాపాడటంలో కూడా ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. ఏ సమయంలో ఎలా ఉండాలో తెలిసి ఉంటుంది. కుటుంబంలోని ఎవరికి ఏం కావాలో అర్థం చేసుకుంటుంది.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More