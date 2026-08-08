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    పడకగదిలో ఈ 3 వస్తువులు ఉంటే.. దంపతుల మధ్య గొడవలు పెరుగుతాయా?

    ఫెంగ్ షుయీ నమ్మకాల ప్రకారం పడకగదిలోని కొన్ని వస్తువులు ప్రతికూల వాతావరణానికి కారణమవుతాయని భావిస్తారు. ముఖ్యంగా బెడ్‌కు ఎదురుగా అద్దం, నీటి సంబంధిత అలంకరణలు, ముళ్లు లేదా ఎండిపోయిన మొక్కలు బెడ్‌రూమ్‌లో ఉంచకపోవడం మంచిదని చెబుతారు. 

    Published on: Aug 8, 2026, 09:30:35 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    పడకగది కేవలం విశ్రాంతి తీసుకునే స్థలం మాత్రమే కాదు, దంపతుల మధ్య అనురాగాన్ని పెంచే అత్యంత ప్రైవేట్ ప్రదేశం. ఫెంగ్ షుయీ శాస్త్రం ప్రకారం, పడకగదిలోని చిన్నపాటి మార్పులు కూడా మీ బంధంపై, ఇంట్లోని సానుకూల శక్తిపై భారీ ప్రభావం చూపుతాయి. కారణం లేకుండానే భాగస్వామితో గొడవలు పడుతున్నారా? పడకగదిలో నెగటివ్ ఎనర్జీకి కారణమయ్యే మూడు ముఖ్యమైన వస్తువుల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

    పడకగదిలో ఈ 3 వస్తువులు ఉంటే.. దంపతుల మధ్య గొడవలు పెరుగుతాయా?
    పడకగదిలో ఈ 3 వస్తువులు ఉంటే.. దంపతుల మధ్య గొడవలు పెరుగుతాయా?

    పడకగదిలో ఉండకూడని వస్తువులు ఇవే

    చాలా మంది ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్ పేరుతో పడకగదిలో ఎన్నో వస్తువులను అమర్చుకుంటారు. అయితే, వాస్తు లేదా ఫెంగ్ షుయీ నిపుణుల ప్రకారం కొన్ని వస్తువులు దంపతుల మధ్య మనస్పర్థలకు దారితీస్తాయి. అవేంటో చూద్దాం.

    1. బెడ్ ముందు అద్దం

    మీ పడకగదిలో బెడ్‌కు సరిగ్గా ఎదురుగా అద్దం ఉందా? అయితే అది వెంటనే మార్చండి. నిద్రపోతున్నప్పుడు మీరు అద్దంలో కనిపిస్తే, అది గదిలోని ప్రశాంతతను దెబ్బతీస్తుంది. ఇలా ఉండటం వల్ల దంపతుల మధ్య అనవసరమైన వాదనలు, చిన్న చిన్న విషయాలకే కోపతాపాలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఒకవేళ అద్దాన్ని మార్చడం సాధ్యం కాకపోతే, రాత్రిపూట నిద్రపోయే ముందు దాన్ని ఏదైనా పరదాతో లేదా వస్త్రంతో కప్పి ఉంచడం ఉత్తమం.

    2. నీటి సంబంధిత అలంకరణలు

    చాలా మంది అలంకరణ కోసం పడకగదిలో చిన్నపాటి ఫౌంటెన్లు లేదా అక్వేరియంలను ఉంచుతుంటారు. ఫెంగ్ షుయీ దీనిని పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తుంది. పడకగదిలో నీటి సంబంధిత వస్తువులు ఉండటం వల్ల ఆర్థిక ఇబ్బందులు రావడమే కాకుండా, భాగస్వాముల మధ్య దూరం పెరుగుతుంది. ఇటువంటి అలంకరణలను కేవలం లివింగ్ రూమ్‌లో లేదా ఇంటి ఉత్తర దిశలో మాత్రమే ఉంచాలి.

    3. ముళ్లు ఉన్న మొక్కలు

    ఇంట్లో మొక్కలు పెంచడం మంచిదే, కానీ పడకగదిలో మాత్రం ఎండిపోయిన పువ్వులు లేదా ముళ్లు ఉన్న మొక్కలను అస్సలు ఉంచకూడదు. ఇవి గదిలో నెగటివ్ ఎనర్జీని విడుదల చేస్తాయి. ఫలితంగా భాగస్వామి ప్రవర్తనలో మార్పు రావడం, మాటల్లో కటువుతనం పెరగడం వంటివి జరుగుతాయి. వీటికి బదులుగా లక్కీ బ్యాంబూ లేదా మనీ ప్లాంట్ వంటి ప్రశాంతతను ఇచ్చే మొక్కలను ఎంచుకోండి.

    పడకగదిలో సానుకూల శక్తి ఉంటేనే బంధం బలపడుతుంది. పైన పేర్కొన్న చిన్న చిన్న మార్పులు చేయడం వల్ల మీ వైవాహిక జీవితంలో ప్రశాంతతను, ఆనందాన్ని తిరిగి పొందవచ్చు. అనవసరమైన వస్తువులను తొలగించి, గదిని గాలి, వెలుతురుతో నింపడం ద్వారా రిలేషన్‌షిప్‌లో కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపండి.

    నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. వివరణాత్మక మరియు మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత నిపుణుడిని సంప్రదించండి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/పడకగదిలో ఈ 3 వస్తువులు ఉంటే.. దంపతుల మధ్య గొడవలు పెరుగుతాయా?
    Home/Rasi Phalalu/పడకగదిలో ఈ 3 వస్తువులు ఉంటే.. దంపతుల మధ్య గొడవలు పెరుగుతాయా?
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