మామిడి ఆకుల తోరణం ఎండిపోయినా గుమ్మానికి అలానే ఉంచుతున్నారా?
Dry Toranam : ఏదైనా శుభకార్యం ఉంటే మామిడి తోరణాలు కట్టుకుంటాం. తెలుగు సంప్రదాయంలో ఇంటి గుమ్మానికి మామిడి ఆకుల తోరణం కట్టడం అనేది ఒక ముఖ్యమైన ఆచారం. దీని వెనుక ఆధ్యాత్మిక, శాస్త్రీయ కారణాలు ఉన్నాయి.
మామిడి ఆకులను సాక్షాత్తూ లక్ష్మీదేవి స్వరూపంగా భావిస్తారు. అందుకే శుభకార్యాలు, పండుగల సమయంలో మామిడి తోరణం కడితే ఇంట్లోకి లక్ష్మి కటాక్షం లభిస్తుందని నమ్మకం. గుమ్మానికి కట్టిన మామిడి ఆకులు ప్రతికూల శక్తులను అడ్డుకుని, కేవలం సానుకూల శక్తులను మాత్రమే ఇంట్లోకి రానిస్తాయని పెద్దలు చెబుతారు. శుభకార్యాల సమయంలో దేవతలను ఇంటికి ఆహ్వానించడానికి ఇది ఒక సంకేతం.
వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం మామిడి తోరణం వేలాడదీయడం ఇంటికి సానుకూలతను, పవిత్రతను తెస్తుంది. ఇది కుటుంబాన్ని ఆరోగ్యంగా, సుసంపన్నంగా ఉంచుతుంది. అయితే మీరు మామిడి ఆకుల తోరణాన్ని వేలాడదీసినట్లయితే, దానిని ఎక్కువ రోజులు వేలాడదీసి ఉంచకుండా ఉండండి. వాస్తు ప్రకారం ఆకులు ఎండిపోయిన వెంటనే, మన పచ్చని జీవితాలు కూడా వాడిపోవడం మొదలవుతాయి. ఒత్తిడి, సమస్యలు తలెత్తుతాయి.
కొన్నిసార్లు అంతా సవ్యంగా సాగుతున్నప్పటికీ పనులు నిలిచిపోతాయి. కొత్త ప్రాజెక్టును ప్రారంభించినా లేదా ఒక శుభకార్యాన్ని ప్లాన్ చేస్తున్నా, చిన్న చిన్న అడ్డంకులు ఎదురవుతాయి. అటువంటి పరిస్థితులలో గుమ్మంలో ఎండిపోయిన మామిడి తోరణం వంటి మీ చుట్టూ ఉన్న చిన్న విషయాలపై శ్రద్ధ పెట్టడం ముఖ్యం.
వాస్తు ప్రకారం తోరణాన్ని మార్చడానికి మంగళవారం, గురువారం, శనివారం, ఏకాదశి, పౌర్ణమి వంటి నిర్దిష్టమైన రోజులు ఉన్నాయి. ఈ రోజులలో మార్పులు చేయడం శుభప్రదంగా పరిగణిస్తారు. అయితే దానిని చెత్తబుట్టలో పారవేయవద్దు. దానిని మట్టిలో పాతిపెట్టండి లేదా ప్రవహించే నీటిలో వదలండి.
కొత్త తోరణాన్ని అమర్చిన తర్వాత, దానిని 10-15 రోజులకు మార్చాలి. దీనివల్ల ఇంటి శక్తికి ఎలాంటి ఆటంకం కలగకుండా, సానుకూలత కొనసాగుతుంది. వాస్తు శాస్త్రంలో ఎండిన ఆకులను స్తబ్దత, ప్రతికూలత, బలహీనతకు చిహ్నంగా భావిస్తారు. అందువల్ల ఇంట్లో ఎండిన తోరణం చాలా మందికి ఒత్తిడి, చిరాకు కలిగించవచ్చు లేదా పనికి ఆటంకం కలిగించవచ్చు.
తోరణం ఇంటికి కళను ఇస్తుంది. ఇది ఉత్సాహానికి, ఎదుగుదలకు చిహ్నం. పూర్వకాలంలో ఇంటికి తోరణం ఉంటే, ఆ ఇంట్లో ఏదో ఒక శుభకార్యం జరుగుతోందని దూరపు బంధువులకు, గ్రామస్తులకు తెలిసేది. అందుకే హిందూ సంప్రదాయంలో పండుగలు వచ్చినా, కొత్త కార్యాలు ప్రారంభించినా మామిడి తోరణానికి అగ్రతాంబూలం ఇస్తారు.
