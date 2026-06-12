ఈ రాశుల వారికి గోల్డెన్ డేస్ స్టార్ట్.. కుబేరుడి అనుగ్రహంతో డబ్బు.. మీ రాశి ఉందా?

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సంపద, శ్రేయస్సుకు అధిపతి అయిన శుక్ర గ్రహం జూన్ 11న పుష్య నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించింది. ఈ సంచారంతో తులారాశితో సహా కొన్ని రాశుల వారికి వృత్తి, వ్యాపారంలో అపారమైన విజయాన్ని, అలాగే ఆర్థిక లాభాలను చేకూర్చగలదు.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శుక్రుడిని రాక్షసులకు అధిపతిగా మాత్రమే కాకుండా సంపద, ఐశ్వర్యం, భౌతిక సౌకర్యాలు, ప్రేమ, అందం, వివాహం, ఆకర్షణకు సూచికగా కూడా పరిగణిస్తారు. ఒక వ్యక్తి జాతకంలో శుక్రుడి అనుకూల స్థానం కళలు, విలాసం, విలాసవంతమైన జీవనశైలితో సహా వివిధ రంగాలలో ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. శుక్రుడు జూన్ 11, గురువారం మధ్యాహ్నం 02:11 గంటలకు పుష్య నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించాడు. జూన్ 23 వరకు అక్కడే ఉంటాడు.
ఆ తర్వాత ఆశ్లేష నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. పుష్య నక్షత్రంలోకి శుక్రుడి ప్రవేశం కొన్ని రాశుల వారికి చాలా ముఖ్యమైనది కావచ్చు. శుక్రుడు మీ జాతకంలోని మూడో ఇంటి గుండా సంచరిస్తాడు. ఫలితంగా మీరు మీ కష్టానికి ప్రతిఫలాన్ని పొందవచ్చు. మీ జీవితంలో కొనసాగుతున్న సమస్యలు ముగిసి, మీలో ఆత్మవిశ్వాసం, ధైర్యం రెండూ వేగంగా పెరగవచ్చు. మీ తోబుట్టువులతో మీ సంబంధాలు మెరుగుపడవచ్చు. ఆదాయం వేగంగా పెరిగి, మీ ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడవచ్చు. మీ వ్యాపారం కోసం రూపొందించిన వ్యూహాలు ప్రభావవంతంగా ఉండి, మంచి లాభాలకు దారితీయవచ్చు.
వృషభ రాశి
పుష్య నక్షత్రంలోకి శుక్రుడు ప్రవేశించడం వల్ల వృషభ రాశి వారు బాగా ప్రభావితమవుతారు. శుక్రుడు మీ జాతకంలోని మూడో ఇంటి గుండా సంచరిస్తాడు. దీని ఫలితంగా మీ కష్టానికి తగిన ఫలాలు లభించవచ్చు, మీ జీవితంలోని దీర్ఘకాలిక సమస్యలు పరిష్కారం కావచ్చు. మీలో ఆత్మవిశ్వాసం, ధైర్యం రెండూ పెరగవచ్చు. తోబుట్టువులతో సంబంధాలు మెరుగుపడవచ్చు. ఆదాయం వేగంగా పెరిగి మీ ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది. మీరు రూపొందించిన వ్యాపార వ్యూహాలు ఫలవంతం కావచ్చు, తద్వారా గణనీయమైన లాభాలు చేకూరవచ్చు.
కర్కాటక రాశి
పుష్య నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత, శుక్రుడు మీ లగ్నంలో స్థానం పొందుతాడు. ఈ కాలం కర్కాటక రాశి వారికి చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉండవచ్చు . మీ వ్యక్తిత్వం మరింత పరిణతి చెందవచ్చు. మీ వృత్తిలో లాభాలు కనిపించే అవకాశం ఉంది. మీ పని నాణ్యత కొత్త అవకాశాలను తెచ్చిపెట్టవచ్చు. వైవాహిక జీవితం సామరస్యంగా ఉంటుంది. అవివాహితులకు వివాహ ప్రతిపాదనలు రావచ్చు. శుక్ర, గురు గ్రహాల కలయిక జరుగుతోంది. దీని అర్థం బలమైన ఆర్థిక స్థితితో పాటు, భూమి, వాహనం లేదా ఆస్తిని కొనుగోలు చేయాలనే కలలు నెరవేరవచ్చు. మీరు భౌతిక సౌకర్యాలను అనుభవించవచ్చు. మీ జీవితంలో కొనసాగుతున్న వివిధ సవాళ్లు ముగియవచ్చు.
తులా రాశి
తులారాశి వారికి పుష్య నక్షత్రంలోకి శుక్రుని సంచారం అనేక రంగాలలో సానుకూల ప్రభావాలను తీసుకురాగలదు. శుక్రుడు దశమ స్థానంలో ఉంటాడు. దీని ఫలితంగా ఈ రాశికి చెందిన వ్యక్తులు తమ వృత్తిలో గణనీయమైన ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు. హోదా, ప్రతిష్ట పెరిగే సూచనలు ఉన్నాయి. మీ పని ప్రశంసించబడవచ్చు. మీకు ముఖ్యమైన బాధ్యతలు అప్పగించవచ్చు. ఉన్నత విద్యను అభ్యసించాలనే కల నెరవేరవచ్చు. కళ, ఫ్యాషన్, నటన వంటి రంగాలకు సంబంధించిన వ్యక్తులు ప్రయోజనం పొందవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More