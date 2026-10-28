నీచభంగ, హంస మహాపురుష రాజయోగాలు.. అరుదైన రాజయోగాలు.. ఈ 5 రాశుల వారికి ధనలాభం, ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్లు!
తులా రాశిలో సూర్యుడు, బుధుడు, శుక్రుడి సంచారం వల్ల త్రిగ్రహి యోగంతో పాటు బుధాదిత్య, లక్ష్మీనారాయణ యోగాలు ఏర్పడుతున్నాయని ఈ కథనం పేర్కొంటోంది. అలాగే కర్కాటక రాశిలో గురుడు ఉచ్ఛ స్థితిలో, కుజుడు నీచ స్థితిలో ఉండటం వల్ల హంస మహాపురుష, నీచభంగ రాజయోగాలు ఏర్పడతాయని వివరించింది.
వైదిక జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల సంచారానికి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంది. గ్రహాల గమనం ఆధారంగానే మనుషుల జాతకాలు, భవిష్యత్తు అంచనా వేయబడతాయి. ప్రస్తుతం ఆకాశంలో చోటు చేసుకుంటున్న గ్రహాల కదలికలు కోట్లాది మంది జీవితాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయి. ముఖ్యంగా సూర్యుడు, బుధుడు, శుక్రుడు, కుజుడు, గురువు వంటి ప్రధాన గ్రహాలు కీలక రాశుల్లో సంచరిస్తుండటం విశేషం.
ప్రస్తుతం తులా రాశిలో సూర్య, బుధ, శుక్రులు కలిసి సంచరిస్తుండగా, చంద్రుడి అధీపత్యంలో ఉన్న కర్కాటక రాశిలో కుజుడు, గురుడు పయనిస్తున్నారు. తులా రాశికి శుక్రుడు అధిపతి కావడంతో, ఆ రాశిలో మూడు శక్తివంతమైన గ్రహాలు కలవడం వల్ల త్రిగ్రహి యోగంతో పాటు బుధాదిత్య, లక్ష్మీనారాయణ రాజయోగాలు ఏర్పడుతున్నాయి.
మరోవైపు కర్కాటక రాశిలో గురుడు ఉచ్ఛ స్థితిలో, కుజుడు నీచ స్థితిలో ఉండటం ద్వారా 'నీచభంగ రాజయోగం' అలాగే 'హంస మహాపురుష రాజయోగం' రూపుదిద్దుకుంటున్నాయి. ఈ అరుదైన గ్రహాల కలయిక కారణంగా ఆర్థిక పరిస్థితి, కెరీర్, వ్యాపార రంగాలపై ఎలాంటి ప్రభావాన్ని చూపుతుందో చూద్దాం.
అరుదైన యోగాలు.. ఈ రాశులకు లాభాలు
మేష రాశి
మేష రాశి వారికి ఈ గ్రహాల కలయిక ఆర్థికంగా ఎంతో లాభదాయకంగా మారుతుంది. వ్యాపారంలో శత్రువులపై విజయం సాధించడంతో పాటు ఆశించిన లాభాలు అందుకుంటారు. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరిగే అవకాశం ఉంది. ఎప్పటినుంచో ఆగిపోయిన పనులు వేగవంతం అవుతాయి. ఉద్యోగ రంగంలో ఉన్నవారికి పై అధికారుల నుంచి ప్రశంసలతో పాటు ప్రమోషన్ లభించే సూచనలున్నాయి.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశిలో ఏర్పడుతున్న శక్తివంతమైన రాజయోగాల వల్ల ఈ రాశివారి జీవితంలో సానుకూల మార్పులు వస్తాయి. ఆర్థికంగా ఎదుగుదల కనిపిస్తుంది. ప్రధానంగా ఆదాయ మార్గాలు మెరుగవడమే కాకుండా, పాత బాధ్యతల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించడానికి లేదా ఉన్న వ్యాపారాన్ని విస్తరించడానికి ఇది అత్యంత అనుకూలమైన సమయం. తల్లిదండ్రుల సహకారంతో కీలక నిర్ణయాలు విజయవంతం అవుతాయి.
తులా రాశి
తులారాశిలోనే ప్రధాన గ్రహాల సంచారం జరుగుతుండటంతో ఈ రాశి వారికి అకస్మాత్తుగా ధనలాభం కలుగుతుంది. సమాజంలో గౌరవ ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగస్తులకు హోదా మారుతుంది. కుటుంబ సభ్యుల పూర్తి మద్దతుతో వ్యాపారాన్ని లాభాల బాట పట్టించవచ్చు. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు జీవిత భాగస్వామి లేదా కుటుంబసభ్యుల సలహా ఎంతో మేలు చేస్తుంది.
ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశి వారికి పని ప్రదేశంలో సరికొత్త గుర్తింపు లభిస్తుంది. కార్పొరేట్ రంగంలో పనిచేసేవారికి ఊహించని వేతన వృద్ధి ఉంటుంది. పెట్టుబడుల ద్వారా మంచి రిటర్న్స్ రావడం ప్రారంభమవుతుంది. వ్యాపారవేత్తలు సరికొత్త వ్యూహాలతో మార్కెట్లో తమ స్థానాన్ని మరింత సుస్థిరం చేసుకుంటారు.
కుంభ రాశి
కుంభ రాశి వారికి భౌతిక సుఖ సౌకర్యాలు పుష్కలంగా లభిస్తాయి. ఆస్తి కొనుగోలుకు లేదా వాహన ప్రాప్తికి ఇది అనుకూల సమయం. నిలిచిపోయిన డబ్బు చేతికి అందుతుంది. ఉద్యోగంలో ఎదురవుతున్న మానసిక ఒత్తిడి తొలగిపోతుంది. కోర్టు కేసులు లేదా వివాదాలు అనుకూలంగా ముగిసే అవకాశం ఉంది.
గ్రహాల గమనం - ముఖ్యమైన తేదీలు
హిందూ పంచాంగం ప్రకారం, సూర్య భగవానుడు నవంబర్ 16 వరకు తులారాశిలోనే సంచరిస్తారు. అలాగే బుధుడు డిసెంబర్ 2 వరకు, శుక్రుడు నవంబర్ 22 వరకు ఇదే రాశిలో ఉంటారు. మరోవైపు కుజుడు నవంబర్ 12 వరకు కర్కాటక రాశిలో ఉంటారు. గురుడు మాత్రం అక్టోబర్ 31వ తేదీన కర్కాటక రాశి నుంచి సింహరాశిలోకి ప్రవేశిస్తారు. ఈ లోపు ఏర్పడే అరుదైన రాజయోగాల వల్ల ఆర్థిక ప్రయోజనాలు మెండుగా ఉంటాయి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More