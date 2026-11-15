ఈ వారం 3 రాజయోగాల ప్రభావం.. నవంబర్ 15 నుంచి ఈ 4 రాశులకు ధనలాభం, అదృష్టం, శుభవార్తలు!
నవంబర్ 15 నుంచి ప్రారంభమయ్యే ఈ వారంలో బుధాదిత్య రాజయోగం, గురు-మంగళ యోగం, లక్ష్మీనారాయణ రాజయోగాల ప్రభావం ఉంటుందని జ్యోతిష్య అంచనాలు సూచిస్తున్నాయి. నవంబర్ 16న సూర్యుడు వృశ్చిక రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నారు.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, నవంబర్ 15వ తేదీ నుంచి సరికొత్త వారానికి అంకురార్పణ జరుగుతోంది. ఈ వారంలో ఆకాశంలో అరుదైన గ్రహ స్థితి నెలకొనబోతోంది. ముఖ్యంగా బుధాదిత్య రాజయోగం, గురు-మంగళ యోగం, లక్ష్మీనారాయణ రాజయోగాల కలయిక ఈ పూర్తి ఏడు రోజుల పాటు కొనసాగనుంది. గ్రహాల రాకుమారుడైన సూర్యుడు నవంబర్ 16వ తేదీ సాయంత్రం వృశ్చిక రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నారు.
ఈ సమయంలో చంద్రుడు మకరం, కుంభం, మీన రాశులలో సంచరిస్తుండగా.. సూర్య, బుధులు తుల రాశిలో, కుజుడు, గురుడు, కేతువులు సింహ రాశిలో, శుక్రుడు కన్య రాశిలో, శని మీన రాశిలో, రాహువు కుంభ రాశిలో కొలువుదీరి ఉన్నారు. ఈ గ్రహాల కదలికల ప్రభావం వల్ల రాబోయే వారం మేషం, కన్య, వృశ్చికం, మీన రాశుల వారికి అత్యంత లాభదాయకంగా మారుతుంది. ఆయా రాశుల విశేషాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
1. మేష రాశి: వ్యాపారంలో ఊహించని లాభాలు
మేష రాశి వారికి నవంబర్ 15 నుంచి 21 వరకు ఉన్న కాలం అన్ని విధాలా అనుకూలంగా ఉంది. ఈ వారంలో వ్యాపారస్తులకు నూతన లాభాలు వచ్చే బలమైన అవకాశాలు ఉన్నాయి. మీరు తలపెట్టిన పనుల్లో అడ్డంకులు తొలగిపోయి సజావుగా సాగుతాయి. ఆర్థికంగా ఈ వారం మీకు చాలా ఉత్సాహకరంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో సంతోషకర వాతావరణం నెలకొంటుంది.
2. కన్య రాశి: కెరీర్లో అద్భుతమైన ఒప్పందాలు
కన్య రాశి జాతకులకు ఈ వారం సానుకూల ఫలితాలు రానున్నాయి. మీ ధన, సంపదల్లో వృద్ధి కనిపిస్తుంది. వృత్తి మరియు ఉద్యోగ రంగాల్లో ఉన్నవారికి ఉన్నతమైన కార్పొరేట్ డీల్స్ లేదా ప్రాజెక్టులు దక్కే అవకాశం ఉంది. సహోద్యోగుల నుంచి పూర్తి సహకారం అందుతుంది. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన ఆర్థిక లావాదేవీలు పూర్తవుతాయి.
3. వృశ్చిక రాశి: కుటుంబంలో సుఖశాంతులు, శుభవార్త
వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ వారం ప్రయోజనకరంగా మారనుంది. మీ తల్లిగారి ఆరోగ్యానికి సంబంధించి ఏదైనా దీర్ఘకాలిక సమస్య ఉంటే, ఈ వారంలో అనుకూలమైన మంచి వార్త వినే అవకాశం ఉంది. ఇంట్లో ప్రశాంత వాతావరణం నెలకొంటుంది. మనసులోని ఆందోళనలు తొలగిపోయి ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది.
4. మీన రాశి: ఏళ్ల నాటి కలలు నిజమయ్యే సమయం
మీన రాశి వారికి ఈ వారం అత్యంత శ్రేయస్సును ఇస్తుంది. మీరు గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఆపిన లేదా నిలిచిపోయిన పనులు మళ్లీ వేగంగా పుంజుకుంటాయి. అనుకోని మార్గాల ద్వారా శుభవార్తలు మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. సమాజంలో మీ గౌరవ ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఆనందంగా సమయం గడుపుతారు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More