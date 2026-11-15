నవంబర్ 15 ఆదివారం రాశి ఫలాలు: ఈ 5 రాశులకు అదృష్టం.. ఉద్యోగం, ధనలాభంలో శుభవార్తలు!
హిందూ సంప్రదాయంలో ఆదివారం సూర్య భగవానుడికి ప్రత్యేకమైన రోజు. సూర్యారాధన చేయడం వల్ల ఆత్మవిశ్వాసం, గౌరవ ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయని భక్తుల నమ్మకం. గ్రహాల సంచారం ఆధారంగా నేడు కొన్ని రాశుల వారికి ఉద్యోగ, వ్యాపార, ఆర్థిక విషయాల్లో అనుకూలత కనిపించనుంది.
హిందూ సంప్రదాయంలో ఆదివారం రోజును సూర్య భగవానుడికి అంకితం చేశారు. జ్యోతిష్య నిపుణుల గణన ప్రకారం, ఈ రోజు సూర్యారాధన చేయడం వల్ల సమాజంలో గౌరవ ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయని, ఆత్మవిశ్వాసం ఇనుమడిస్తుందని నమ్ముతారు.
గ్రహాల సంచారం ఆధారంగా నేడు కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన ఫలితాలు, మరికొన్ని రాశుల వారికి అనుకూల సమయం లభించనుంది. నేడు ఏ రాశివారికి ఎలా ఉందో పూర్తిగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి
నేడు మీరు మీ మనసులోని భావాలను, బుద్ధిని ఒకేరీతిలో సమన్వయం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు. అయినప్పటికీ, నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు కాస్త ఆలోచించి అడుగు ముందుకు వేయడం మంచిది. వృత్తి ఉద్యోగాల్లో చిన్నపాటి అడ్డంకులు ఎదురైనా, కాలక్రమేణా పరిస్థితులు పూర్తిగా మీ అడుగుజాడల్లోకి వస్తాయి.
కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడటం వల్ల మీ మనసులోని భారమంతా తొలగిపోయి ఉత్సాహం కలుగుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సాధారణంగా సాగుతుంది. ఆరోగ్యపరంగా అలసట వేధిస్తుంది కాబట్టి తగినంత నీరు తాగుతూ విశ్రాంతి తీసుకోవడం అత్యవసరం.
వృషభ రాశి
సృజనాత్మక రంగాలలో రాణించేవారికి నేడు అద్భుతమైన రోజుగా చెప్పవచ్చు. మీ మనసులోకి సరికొత్త ఆలోచనలు వచ్చి వాటి ద్వారా మంచి ఫలితాలను సాధిస్తారు. భావోద్వేగాలు కాస్త ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉన్నందున, బంధాల్లో అపార్ధాలు రాకుండా చూసుకోండి.
సరైన ప్రణాళికతో వ్యవహరిస్తే ఆర్థికంగా మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి. గతంలో నిలిచిపోయిన పాత బకాయిలు కూడా చేతికిందే అవకాశం ఉంది. కార్యాలయంలో సహోద్యోగుల నుంచి మంచి సహకారం లభిస్తుంది.
మిథున రాశి
మీరు చేసిన కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభించడం నేటి నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఆఫీసులో మీ అభిప్రాయాలకు, సలహాలకు మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి క్రమక్రమంగా బలపడటంతో పాటు చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి.
ఒత్తిడి కారణంగా ఒళ్లు నొప్పులు లేదా స్వల్ప అలసట ఆవహించవచ్చు, కాబట్టి తగినంత విశ్రాంతి తీసుకోవడం మరువకండి. బంధుమిత్రులతో స్పష్టతతో వ్యవహరించడం వల్ల బంధాలు బలపడతాయి.
కర్కాటక రాశి
నూతన ప్రాజెక్టులకు శ్రీకారం చుట్టాలన్నా లేదా కొత్త పనులు ప్రారంభించాలన్నా నేడు ఎంతో అనుకూలమైన సమయం. చిన్నపాటి ప్రయాణాలు చేయవలసి రావచ్చు, ఇది మీ మనసుకు ప్రశాంతతను ఇస్తుంది.
వ్యాపార రంగంలో కార్యకలాపాలు వేగవంతం అవుతాయి. కుటుంబంలో గతంలో ఉన్న మనస్పర్థలు తొలగిపోయి సఖ్యత నెలకొంటుంది. భవిష్యత్తు కోసం ఆర్థికంగా మంచి ప్రణాళికలు రూపొందించుకునేందుకు ఈ రోజు సరైన వేదిక కాగలదు.
సింహ రాశి
నేడు మీ లక్ష్యాలపై ఏకాగ్రత అసాధారణంగా ఉంటుంది. ఏ పనినైతే చేతికి తీసుకుంటారో, దానిని విజయవంతంగా పూర్తి చేసేవరకు విశ్రాంతి తీసుకోరు. కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకునే సూచనలున్నాయి. అయితే ధన వ్యయం విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి;
ఎవరో చెప్పే మాటలు విని అనవసరమైన ఖర్చులు చేయకండి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సంయమనం పాటించి, ప్రశాంతమైన మనసుతో మాట్లాడండి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, కాకపోతే రాత్రివేళ నిద్రకు భంగం కలగకుండా చూసుకోండి.
కన్యా రాశి
మీ ఆలోచనా విధానం, సంభాషణా చాతుర్యం నేడు అందరినీ ఆకట్టుకుంటాయి. ప్రత్యేకించి మీడియా, రచనా రంగం, విద్యా రంగంలో ఉన్నవారికి లేదా ఇంటర్వ్యూలకు సిద్ధమవుతున్నవారికి అద్భుతమైన అవకాశాలు తారసపడతాయి.
ఎప్పటి నుంచో ఎదురుచూస్తున్న శుభవార్తలు వింటారు. చిన్నపాటి ప్రయాణాలు చేయవలసి రావొచ్చు. ఆరోగ్యం పరంగా పెద్దగా ఇబ్బందులు ఉండవు కానీ, రోజంతా హైడ్రేటెడ్గా ఉండటానికి ఎక్కువ నీరు సేవించండి.
తులా రాశి
మీ ఆకర్షణీయమైన వ్యక్తిత్వం, అందరితో స్నేహపూర్వకంగా మెలిగే తీరు నేడు ఇతరులను ఇట్టే ఆకట్టుకుంటుంది. కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడటంతో పాటు కొత్త పనులకు శ్రీకారం చుట్టే అవకాశం ఉంది.
ఆర్థిక లావాదేవీలు సాఫీగా సాగుతాయి, పెద్దగా నష్టాలు వచ్చే ప్రసక్తే లేదు. వృత్తి జీవితంలో మీ పనితీరు పై అధికారుల ప్రశంసలను అందుకుంటుంది. ప్రేమ జీవితంలో సాన్నిహిత్యం పెరుగుతుంది. కుటుంబ సభ్యుల సంపూర్ణ మద్దతు లభిస్తుంది.
వృశ్చిక రాశి
కుటుంబ బాధ్యతలు కాస్త పెరిగినప్పటికీ, మీ సమర్థతతో ప్రతి పనిని ప్రశాంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ఇంటి వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉండి, మనసుకు ఎంతో ఊరటనిస్తుంది. ఆర్థిక విషయాల్లో తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా ఆచితూచి అడుగువేయండి.
ముఖ్యంగా అనవసరమైన షాపింగ్ను వాయిదా వేయడం మంచిది. మీలోని మృదువైన స్వభావం కుటుంబంలో అందరినీ కలుపుకునిపోతుంది. తగినంత నిద్ర లేకపోవడం వల్ల అలసటగా అనిపించవచ్చు.
ధనస్సు రాశి
ప్రతి పనిని ఎంతో క్రమశిక్షణతో, పద్ధతి ప్రకారం పూర్తి చేస్తారు. చాలాకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు వేగం పుంజుకుంటాయి. అయితే ఆరోగ్యం పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలి; గ్యాస్ సమస్య, స్వల్ప ఒళ్లు నొప్పులు లేదా అలసట ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు.
కుటుంబంలో వాతావరణం సాధారణంగానే ఉంటుంది కానీ పెద్దల సలహాలను విస్మరించవద్దు. ఖర్చులపై అజమాయిషీ ఉండాలి. ముఖ్యమైన పత్రాలు లేదా అధికారిక సమావేశాలను తేలికగా తీసుకోవద్దు.
మకర రాశి
మీ ఆత్మవిశ్వాసమే నేడు మీ ప్రధాన బలంగా మారుతుంది. ఏ సమావేశంలోనైనా, చర్చలోనైనా మీ మాటే నెగ్గే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగస్తులకు మరియు వ్యాపారస్తులకు నేడు తిరుగులేని రోజు.
ధన ప్రవాహం స్థిరంగా ఉంటుంది. గతంలో చేసిన మంచి పనులకు గుర్తింపు లభించి నలుగురిలో ప్రశంసలు అందుకుంటారు. కుటుంబంలో ప్రేమ, ఆప్యాయతలు మరింత ఇనుమడిస్తాయి. ఆరోగ్యం పూర్తిగా సహకరిస్తుంది.
కుంభ రాశి
మనసులో కాస్త భావోద్వేగాలు ఆవహించినప్పటికీ, మీ వృత్తిగత బాధ్యతలను మాత్రం ఎంతో సమర్థవంతంగా నిర్వర్తిస్తారు. గత కొంతకాలంగా మిమ్మల్ని వేధిస్తున్న ఒక మానసిక భారం తొలగిపోయి తేలికగా భావిస్తారు.
పాత స్నేహితులు లేదా బంధువులతో మాట్లాడటం వల్ల మంచి ప్రయోజనం చేకూరుతుంది. ధన లాభానికి అవకాశం ఉంది కానీ పెద్ద మొత్తంలో లాభాలు మాత్రం ఇప్పుడే ఆశించలేరు. కుటుంబంలో మీ మాట చెల్లుబాటవుతుంది.
మీన రాశి
ఉదయం నుంచే పనుల్లో వేగం కనిపిస్తుంది, మనసు కూడా ప్రశాంతంగా మరియు స్పష్టంగా ఉంటుంది. గత కొన్ని రోజులుగా వాయిదా పడుతూ వస్తున్న పనులు నేడు వేగవంతం అవుతాయి. సమాజంలోని ప్రముఖుల లేదా ఉన్నతాధికారుల సహాయ సహకారాలు లభిస్తాయి.
ఆర్థికపరమైన విషయాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండటం అవసరం, తొందరపడి అనవసర ఖర్చులు చేయకండి. మీ మాటలకు సమాజంలో మంచి విలువ ఉంటుంది కాబట్టి మాట్లాడే ముందు ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించండి. సాయంత్రం వేళ కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఆనందంగా గడుపుతారు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More