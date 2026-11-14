కన్యా రాశిలో శుక్ర సంచారం - ఈ 5 రాశుల వారికి పట్టిందల్లా బంగారమే..! మీవైపే లక్కు
నవంబర్ 22 వరకు కన్యారాశిలో శుక్రుడు సంచరించనున్నాడు. దీనివల్ల వృషభం, సింహం, కన్య, వృశ్చిక, ధనుస్సు రాశుల వారికి ఆర్థిక లాభాలు, కెరీర్లో అద్భుత పురోగతి కలుగుతాయని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.
జ్యోతిష్య శాస్త్ర పరంగా నవంబర్ నెల ఎంతో ప్రత్యేకమైనది. నవంబర్ మొదటి వారంలోనే సుఖసంతోషాలకు, సంపదకు కారకుడైన శుక్రుడు, బుధుడి స్వక్షేత్రమైన కన్యారాశిలోకి ప్రవేశించాడు. ప్రస్తుతం కన్యారాశిలో శుక్ర, బుధ గ్రహాల శక్తి కలవడం వల్ల కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో అద్భుతమైన సానుకూల మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్నాయి.
రాబోయే 8 రోజుల పాటు శుక్రుడు ఇదే రాశిలో సంచరించనున్నాడు. నవంబర్ 22 వరకు కొనసాగే ఈ శుక్ర సంచారం వల్ల మొత్తం ఐదు రాశుల వారికి విశేష ప్రయోజనాలు చేకూరనున్నాయని జ్యోతిష్య పండితులు నరేంద్ర ఉపాధ్యాయ్ విశ్లేషిస్తున్నారు. వృషభం, సింహం, కన్యా, వృశ్చికం, ధనుస్సు రాశుల వారికి రాబోయే ఎనిమిది రోజులు అదృష్టం ఎలా కలిసిరానుందో ఇక్కడ తెలుసుకోండి….
వృషభ రాశి :
కన్యా రాశిలో శుక్రుడి సంచారం వృషభ రాశి వారికి ఆర్థికంగా ఎంతో మేలు చేస్తుంది. గతంలో ఎవరికైనా అప్పుగా ఇచ్చిన డబ్బు ఈ సమయంలో తిరిగి చేతికి అందుతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా గడపడానికి తగినంత సమయం దొరుకుతుంది. ఎప్పటినుంచో నిలిచిపోయిన పెండింగ్ పనులను పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగస్తులకు రాబోయే 8 రోజులు ఎంతో ప్రత్యేకంగా నిలుస్తాయి. మీరు సరైన సమయంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలకు మంచి ఫలితాలు దక్కి, అందరి ప్రశంసలు పొందుతారు. వ్యాపారవేత్తలకు కొత్త కస్టమర్లు పరిచయమవుతారు. జీవిత భాగస్వామితో ఏవైనా మనస్పర్థలు ఉంటే, అవన్నీ తొలగిపోయి బంధం బలపడుతుంది.
సింహ రాశి :
ఈ గ్రహ సంచారం సింహ రాశి వారికి కెరీర్లో ముందుకు సాగే చక్కని అవకాశాలను అందిస్తుంది. కార్యాలయంలో మీ పనితీరుకు గుర్తింపు లభిస్తుంది, మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కుతుంది. రాబోయే కొద్ది రోజుల్లో మీకు కొత్త బాధ్యతలు లేదా కీలక ప్రాజెక్టులు అప్పగించే సూచనలు ఉన్నాయి. ఆర్థిక విషయాలపై మీ అవగాహన మునుపటి కంటే మెరుగుపడుతుంది. అనవసర ఖర్చులను గుర్తించి వాటిని అదుపు చేస్తారు, తద్వారా పొదుపు చేయడం సులభమవుతుంది. కొత్త ప్రాజెక్టులపై పనిచేయాల్సి వస్తే, అందుకు సిద్ధం కావడానికి ఇది సరైన సమయం. అయితే ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించడం మంచిది.
కన్యా రాశి :
శుక్రుడు మీ రాశిలోనే సంచరిస్తుండటంతో జీవితంలో స్పష్టమైన సానుకూల మార్పులను చూస్తారు. ఈ సమయంలో మీ మాటతీరు, సంభాషణా చాతుర్యంతో ఇతరులను ఆకట్టుకుంటారు. ఉద్యోగానికి సంబంధించి ఏదైనా శుభవార్త వినే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారంలో ఆశించిన వృద్ధి కనిపించడంతో మనసు ఆనందంగా ఉంటుంది. అయితే ఏ విషయంలోనూ తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. ఒక పెద్దాయనను లేదా అనుభవజ్ఞుడిని కలిసే అవకాశం ఉంది, వారి సలహా మీకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడటంతో మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న వారికి ఇప్పుడు ఉపశమనం దొరుకుతుంది. అయితే ఆరోగ్య విషయాలను మాత్రం ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు.
వృశ్చిక రాశి :
శుక్రుడి అనుగ్రహంతో వృశ్చిక రాశి వారు దీర్ఘకాలిక సమస్యల నుంచి బయటపడతారు. చాలా కాలంగా మిమ్మల్ని వేధిస్తున్న లేదా మధ్యలో ఆగిపోయిన పనులన్నీ ఇప్పుడు వేగంగా ముందుకు సాగుతాయి. కార్యాలయంలో సహోద్యోగులు, పైఅధికారులు మీపై పూర్తి నమ్మకం ఉంచుతారు. కొత్త బాధ్యతల వల్ల పనిభారం కాస్త పెరిగినప్పటికీ, భవిష్యత్తులో ఇది మీ కెరీర్ వృద్ధికి ఎంతో దోహదపడుతుంది. గతంలో పెట్టిన పెట్టుబడుల నుంచి ఇప్పుడు మంచి లాభాలు వస్తాయి. ఇతరులతో మీ సంబంధాలు మునుపటి కంటే మెరుగుపడతాయి. ఈ సమయంలో ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం కూడా ఉంది.
ధనుస్సు రాశి :
ధనుస్సు రాశి వారికి రాబోయే 8 రోజుల్లో కొత్త వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. మీ ప్రతిభను నిరూపించుకోవడానికి అనేక మంచి అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. మీ పనితీరు వల్ల సమాజంలో, కార్యాలయంలో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంటారు. అందరి నుంచి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి చాలా బాగుంటుంది. వ్యాపార రంగానికి చెందిన వారు కొత్త ఒప్పందాలపై పనిచేసే అవకాశం ఉంది. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. ప్రియమైన వారితో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడపడంతో మనసు ఎంతో ఉల్లాసంగా ఉంటుంది.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More