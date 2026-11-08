71 ఏళ్ల తర్వాత అరుదైన యోగం: ఈ దీపావళికి ఆ రాశుల వారికి ధన వర్షమే!
దీపావళి పర్వదినాన ఏకంగా 71 సంవత్సరాల తర్వాత అద్భుతమైన రాజయోగాల కలయిక ఏర్పడింది. బుధాదిత్య, లక్ష్మీనారాయణ రాజయోగాల ప్రభావంతో పాటు కొన్ని రాశుల వారికి దక్కబోయే విశేష లాభాల పూర్తి విశ్లేషణ.
ప్రతి ఏటా దీపావళి పర్వదినాన్ని ఎంతో ఘనంగా, ఆనందోత్సాహాల మధ్య జరుపుకుంటాం. అయితే ఈసారి వచ్చే దీపావళి మాత్రం జ్యోతిష్య శాస్త్ర పరంగా అత్యంత విశేషమైనదిగా నిలుస్తోంది. సరిగ్గా 71 ఏళ్ల తర్వాత దీపావళి వేళ అద్భుతమైన రెండు రాజయోగాల కలయిక ఏర్పడుతోంది. బుధుడు, సూర్యుడు, శుక్రుడి సంచారం వల్ల ఏర్పడుతున్న ఈ అరుదైన యోగాలు దేశవ్యాప్తంగా పలు రాశుల వారి జీవితాల్లో కొత్త వెలుగులు నింపనున్నాయి.
అరుదైన రాజయోగాల విశేషాలు
ఈ దీపావళి రోజున సూర్య, బుధుల కలయిక వల్ల 'బుధాదిత్య రాజయోగం' ఏర్పడుతోంది. దీనివల్ల సృజనాత్మకత పెరుగుతుంది, అనుకున్న రంగాలలో రాణించడానికి అద్భుతమైన అవకాశాలు వస్తాయి. మరోవైపు, బుధ, శుక్రుల కలయికతో 'లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం' సిద్ధిస్తోంది. వ్యాపారం, బుద్ధికికారకుడైన బుధుడు.. భోగభాగ్యాలు, ఐశ్వర్యానికి కారకుడైన శుక్రుడు ఒక్కచోట చేరడం వల్ల ఆర్థిక వృద్ధి విపరీతంగా ఉంటుంది. ఈ రెండు శక్తిమంతమైన యోగాల కలయిక ఏడేళ్ల తర్వాత రావడం విశేషం. ఇదే సమయంలో ఏర్పడే అమావాస్య యోగ దోష నివారణకు శివారాధన చేయడం ఉత్తమమని పండితులు సూచిస్తున్నారు.
లక్ష్మీ పూజా ముహూర్తం ఎప్పుడు?
దీపావళి రోజు అమ్మవారి పూజను ఎప్పుడూ స్థిర లగ్నంలోనే ఆచరించాలని జ్యోతిష్య నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. సాయంత్రం 6:00 గంటల నుంచి రాత్రి 7:45 గంటల వరకు ఉన్న స్థిర వృషభ లగ్నం లక్ష్మీ పూజకు అత్యంత శ్రేష్టమైనది. అలాగే అర్ధరాత్రి నిశీథ కాలంలో స్థిర సింహ లగ్నయోగం కూడా కుదురుతోంది. ఈ ముహూర్తాలలో చేసే పూజ సకల ఐశ్వర్యాలను ప్రసాదిస్తుంది.
ఏ రాశుల వారికి ఎలాంటి ఫలితాలు?
మిథున రాశి:
ఈ రాజయోగాల వల్ల మిథున రాశి వారికి ఊహించని ప్రయోజనాలు దక్కుతాయి. సృజనాత్మక ఆలోచనలతో ముందుకు వెళ్తారు. విదేశీ ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. చేసే పెట్టుబడులు మంచి లాభాలను ఇస్తాయి. విద్యార్థులకు చదువుపై ఏకాగ్రత పెరుగుతుంది.
కన్యా రాశి:
కన్యా రాశి వారికి ఈ కాలం అత్యంత శుభప్రదంగా మారుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. గతంలో ఆగిపోయిన పనులన్నీ సులభంగా పూర్తవుతాయి. సౌకర్యాలు పెరుగుతాయి.
తులా రాశి:
తులా రాశిలో ఏకంగా మూడు గ్రహాల సంచారం వల్ల 'త్రిగ్రాహి యోగం' ఏర్పడుతోంది. ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలు చేపట్టే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారస్తులకు ఇది గోల్డెన్ పీరియడ్. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించడానికి సమయం అనుకూలంగా ఉంది.
ధనుస్సు రాశి:
ఆర్థికంగా ఎంతో బలపడే అద్భుతమైన సమయం ఇది. గతంలో చేసిన ప్రణాళికలు ఇప్పుడు సత్ఫలితాలను ఇస్తాయి. విదేశాలకు వెళ్లాలని ప్రయత్నించే వారికి త్వరలోనే శుభవార్తలు అందనున్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More