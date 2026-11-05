ధన త్రయోదశి మాళవ్య రాజయోగం: ఈ 5 రాశులకు అదృష్టం.. ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో భారీ లాభాలు!
వేద జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం శుక్రుడు తన సొంత రాశి అయిన తులారాశిలో సంచరించినప్పుడు మాళవ్య రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. ఇది పంచమహాపురుష రాజయోగాల్లో ఒకటి. ఈ యోగం ప్రభావంతో సుఖసంతోషాలు, సంపద, ఐశ్వర్యం పెరగడంతో పాటు వైవాహిక జీవితంలో ఆనందం కలుగుతుందని జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతోంది.
గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు వాటి రాశులను, నక్షత్రాలను మారుస్తుంటాయి. అలాంటప్పుడు శుభయోగాలు, అశుభయోగాలు ఏర్పడతాయి. అక్టోబర్ 6, శుక్రవారం ధన త్రయోదశి రోజున మాళవ్య రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ రాజయోగం కొన్ని రాశుల వారికి మాత్రమే అద్భుతమైన ఫలితాలను తీసుకురాబోతోంది. ధన త్రయోదశి రోజున ఏర్పడే ఈ మాళవ్య రాజయోగం ఐదు రాశుల వారికి శుభ ఫలితాలను అందించనుంది. ఈ యోగం వల్ల ఏయే రాశుల వారికి శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ధన త్రయోదశి రోజున మాళవ్య రాజయోగం.. కొన్ని రాశుల వారికి భారీగా లాభాలు!
వేద జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, శుక్రుడి ప్రత్యేక స్థానం కారణంగా మాళవ్య రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. పంచమహాపురుష రాజయోగాల్లో ఇది ఒకటి. శుక్రుడు ధన త్రయోదశి రోజున తులారాశిలో ఉంటాడు. తన సొంత రాశిలో శుక్రుడు సంచారం చేసినప్పుడు ఈ విశేషమైన మాళవ్య రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ రాజయోగం ప్రభావంతో సుఖసంతోషాలు, ఐశ్వర్యం, సంపద పెరుగుతాయి. అలాగే వైవాహిక జీవితం కూడా ఆనందంగా సాగుతుంది.
మాళవ్య రాజయోగంతో ఈ రాశుల వారికి అదృష్టం.. భారీగా లాభాలు
మిథున రాశి:
మిథున రాశి వారికి ఈ మాళవ్య రాజయోగం శుభ ఫలితాలను తీసుకురాబోతోంది. ఈ రాశి వారు ప్రేమ, విద్య, సంతానానికి సంబంధించిన విషయాల్లో సానుకూల ఫలితాలను చూస్తారు. ఉద్యోగస్తులు తమ ప్రతిభను నిరూపించుకోవడానికి కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. పోటీ పరీక్షలకు ప్రిపేర్ అవుతున్న వారికి ఇది అద్భుతమైన సమయం అని చెప్పవచ్చు. ప్రేమ సంబంధాలు బలపడతాయి. వారికి మంచి అవకాశాలు ఉంటాయి.
తులా రాశి:
తులా రాశి వారికి కూడా ఈ మాళవ్య రాజయోగం మంచి ఫలితాలను అందిస్తుంది. ఈ యోగ ప్రభావంతో వ్యక్తిత్వం ఆకర్షణీయంగా మారుతుంది. సామాజిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం ద్వారా గౌరవ మర్యాదలను పొందుతారు. వ్యాపారస్తుల ఆదాయం పెరుగుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితులు దృఢంగా మారతాయి.
మకర రాశి:
మకర రాశి వారికి ఈ యోగం వల్ల అద్భుతమైన ఫలితాలు ఉంటాయి. కెరీర్, వ్యాపార రంగాల్లో పురోగతిని చూస్తారు. ఉద్యోగస్తులకు ప్రమోషన్లు లభిస్తాయి. వ్యాపార విస్తరణకు సంబంధించిన ప్రణాళికలు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. ఎప్పటి నుంచో నిలిచిపోయిన పనులు కూడా వేగంగా పూర్తవుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది.
మీన రాశి:
మీన రాశి వారికి ఈ మాళవ్య రాజయోగం బాగా కలిసి వస్తుంది. సంబంధాలు దృఢంగా మారతాయి. ఖర్చులు, పెట్టుబడుల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. రహస్య శత్రువుల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More