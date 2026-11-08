Diwali 2026 : దీపావళి అంటే ఏంటి? విశిష్టత, ప్రియమైన వారికి విషెస్, గిఫ్ట్ గైడ్..
భారతదేశంలో అత్యంత ముఖ్యమైన పండుగ దీపావళి విశిష్టత, వివిధ ఆచారాలు, స్నేహితులు, బంధువులకు పంపేందుకు ప్రత్యేక శుభాకాంక్షలతో పాటు ఉత్తమమైన బహుమతుల వివరాలను ఇక్కడ చదవండి..
భారతదేశంలోనే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా వంద కోట్లకు పైగా ప్రజలు అత్యంత సంబరంగా జరుపుకునే అతిపెద్ద పండుగ ‘దీపావళి’! చీకటిపై వెలుగు సాధించిన విజయానికి, అజ్ఞానంపై జ్ఞాన సాధనకు సంకేతంగా జరుపుకునే ఈ వెలుగుల పండుగ ప్రతి ఇంటా నయా కాంతులు నింపుతుంది. సంస్కృత పదమైన 'దీపావళి' అంటే 'ప్రమిదల వరుస' అని అర్థం. ప్రతి ఏటా ఆశ్వయుజ అమావాస్య నాడు, ప్రధానంగా అక్టోబర్ చివరిలో లేదా నవంబర్ ఆరంభంలో ఈ వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతాయి.
దీపావళి 2026- ఈ పండుగ ఎందుకు జరుపుకుంటారు?
మతపరంగా హిందువులకు ఇది అత్యంత ముఖ్యమైన పండుగ అయినప్పటికీ, సిక్కులు, జైనులు, బౌద్ధులు కూడా దీపావళిని ఎంతో భక్తిశ్రద్ధలతో జరుపుకుంటారు. ప్రాంతాన్ని బట్టి కథలు మారినప్పటికీ అంతర్లీనంగా అసురశక్తులపై దైవశక్తి సాధించిన విజయమే దీని ప్రధాన ఉద్దేశం.
దక్షిణ భారతదేశంలో: రాక్షసుడైన నరకాసురుడి బంధీల నుంచి వేలాది మంది స్త్రీలను విడిపించి, అతడిని సంహరించిన శ్రీకృష్ణుడి విజయానికి సంకేతంగా నరక చతుర్దశి, దీపావళి వేడుకలు జరుపుకుంటారు. ఈ రోజున ఉదయాన్నే అభ్యంగన స్నానం చేయడం (నువ్వుల నూనెతో స్నానం) గంగానదిలో స్నానం చేయడంతో సమానంగా భావిస్తారు.
ఉత్తర భారతదేశంలో: 14 సంవత్సరాల అరణ్యవాసనంతరం, రావణాసురుడిని వధించి సీతాదేవి, లక్ష్మణుడితో కలిసి శ్రీరాముడు అయోధ్యకు తిరిగి వచ్చిన సందర్భంగా అయోధ్య వాసులు ప్రమిదల వెలుగులతో స్వాగతం పలికిన ఘట్టాన్ని జరుపుకుంటారు. ఈ రోజున ధనలక్ష్మి, లక్ష్మీదేవి పూజలకు విశేష ప్రాధాన్యం ఇస్తారు.
ధన్తేరాస్ ఇంకా జూదం సాంప్రదాయం: పండుగ ఆరంభ రోజైన ధన్తేరాస్ (ధన త్రయోదశి) నాడు బంగారం, వెండి లేదా కొత్త పాత్రలు కొనుగోలు చేయడం లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహాన్ని తెస్తుందని నమ్ముతారు. అలాగే దీపావళి రాత్రి సరదాగా జూదం (కార్డ్స్) ఆడటం వల్ల ఏడాది పొడవునా ఐశ్వర్యం వికసిస్తుందనే నమ్మకం కూడా కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉంది.
ఇతర మతాల్లో దీపావళి ప్రాముఖ్యత..
భారతీయ సంస్కృతిలోని బహుళత్వానికి దీపావళి అద్దం పడుతుంది:
జైనుల పండుగ: జైనుల 24వ తీర్థంకరుడైన భగవాన్ మహావీరుడు మోక్షం (నిర్వాణం) పొందిన పవిత్రమైన రోజుగా ఈ పండుగను పాటిస్తారు.
సిక్కుల బందీ ఛోడ్ దివస్: మొఘల్ చక్రవర్తి జహంగీర్ చెరసాల నుంచి 52 మంది రాజులతో పాటు సిక్కుల ఆరో గురువు గురు హర్గోవింద్ సింగ్ విడుదలైన జ్ఞాపకార్థం సిక్కులు 'బందీ ఛోడ్ దివస్' జరుపుకుంటారు.
బౌద్ధుల స్మరణ: క్రీస్తుపూర్వం 3వ శతాబ్దంలో సామ్రాట్ అశోకుడు బౌద్ధమతాన్ని స్వీకరించిన చారిత్రక దినంగా బౌద్ధులు ఈ రోజును స్మరించుకుంటారు.
ప్రియమైన వారికి పంపే దీపావళి శుభాకాంక్షలు..
వ్యక్తిగత, కుటుంబ సభ్యుల కోసం:
- మీ ఇల్లు ఆనందంతో మెరవాలని, మీ హృదయం ప్రశాంతతతో నిండాలని కోరుకుంటూ.. దీపావళి శుభాకాంక్షలు!
- నవ్వులు, అపరిమితమైన ప్రేమ, మధురమైన జ్ఞాపకాలతో ఈ పండుగ సాగాలని ఆశిస్తున్నాను.
- ప్రతి ప్రమిద కొత్త ఆశను, ప్రతి ప్రార్థన మీ జీవితంలో సంతోషాన్ని నింపాలి.
- ఈ దీపావళి మీ జీవితంలో అద్భుతమైన అవకాశాలకు, నూతన ప్రారంభాలకు ద్వారాలు తెరవాలి.
- మీ ఇంట సిరిసంపదలు తాండవించి, హృదయాన శాంతి ఎల్లప్పుడూ నిలవాలి.
కార్పొరేట్, సహోద్యోగుల కోసం :
- మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు ఆయురారోగ్యాలు, ఐశ్వర్యం, నిరంతర విజయం చేకూరాలని దీపావళి శుభాకాంక్షలు!
- ఈ పండుగ సీజన్ మీ వృత్తిగత జీవితంలో నూతన అవకాశాలను, సఫలీకృతమైన ఆరంభాలను తీసుకురావాలని కోరుకుంటున్నాను.
- మీరు చేపట్టిన ప్రతి పనిలోనూ ఈ పండుగ వెలుగులు విజయవంతమైన మార్గాన్ని చూపాలని ఆశిస్తున్నాను.
దీపావళి 2026 గిఫ్ట్ ఐడియాలు..
సాంప్రదాయ కానుకలు: డ్రైఫ్రూట్స్ (జీడిపప్పు, బాదం, పిస్తా) బాక్సులు, లక్ష్మీ-గణపతి విగ్రహాలు, బంగారు లేదా వెండి నాణేలు, చేతితో తయారు చేసిన మట్టి ప్రమిదలు, బ్రాస్ కమలం ప్రమిద డిజైన్లు.
హోమ్ డెకర్ అండ్ అలంకరణలు: డిజైనర్ సెరామిక్ కప్పులు, సుగంధ భరిత క్యాండిల్స్, హ్యాంపర్లు, గోడకు పెట్టే అలంకరణ వస్తువులు.
ఎకో-ఫ్రెండ్లీ (పర్యావరణ హిత) కానుకలు: మొక్కలుగా మొలిచే క్రాకర్స్, ఆర్గానిక్ రంగుల పొడులు, రీసైకిల్డ్ కాగితపు పటాలు.
పర్సనలైజ్డ్ కానుకలు: పేరు చెక్కిన వాటర్ బాటిళ్లు, వాలెట్లు లేదా స్పా వోచర్లు అందించడం ద్వారా మీ ఆత్మీయతను చాటవచ్చు!
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More