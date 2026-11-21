ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.
Weekly Horoscope : ఈ 4 రాశుల వారికి నవంబర్ చివరి వారం చాలా శుభప్రదం, డబుల్ ఇన్కమ్!
Weekly Astrology : నవంబర్ చివరి వారం 4 రాశుల వారికి చాలా అదృష్టకరంగా ఉంటుంది. ఈ రాశులకు చెందిన వారు వ్యాపారం, వృత్తి, ఆర్థిక పరిస్థితి, ప్రేమ జీవితానికి సంబంధించిన విషయాలలో చాలా శుభ ఫలితాలను పొందుతారు. ఆ అదృష్ట రాశులు చూడండి.
నవంబర్ చివరి వారంలో అనేక గ్రహాలు శుభ యోగాలను ఏర్పరుస్తాయి. ఈ నవంబర్ వారంలో కొన్ని రాశుల వారికి వారి జీవితాలలో సానుకూల మార్పులు సంభవిస్తాయి. ఈ వారం గ్రహాల స్థానం ప్రకారం, సూర్యుడు వృశ్చిక రాశిలో, శుక్రుడు తులారాశిలో, కుజుడు సింహరాశిలో, కేతువు, గురుడు సింహరాశిలో, బుధుడు తులారాశిలో, రాహువు కుంభరాశిలో, శని మీనరాశిలో ఉంటారు. దీనితో పాటు ఈ వారం చంద్రుడు మేషం, వృషభం, మిథునం, కర్కాటక రాశులలో సంచరిస్తాడు, ఈ విధంగా అనేక రాశుల వారికి నవంబర్ 23 నుంచి 29 వరకు జీవితాలలో గొప్ప ఆనందం కలుగుతుంది. ఈ వారం ఏర్పడే శుభ యోగాల ప్రత్యేక ప్రభావం వల్ల 4 రాశుల వారి అదృష్టం మారుతుంది.
మేష రాశి
మేష రాశిలో జన్మించిన వారికి నవంబర్ చివరి వారంలో భారీ ఆర్థిక లాభాలు చేకూరే అవకాశం ఉంది. ఈ వారం ఏర్పడనున్న శుభ యోగం కారణంగా మీరు అసంపూర్తిగా ఉన్న పనులను తిరిగి ప్రారంభించి గొప్ప విజయాన్ని సాధించడానికి మంచి అవకాశాలు లభించవచ్చు. దీనితో పాటు మేష రాశిలో జన్మించిన వారు ఈ వారం వ్యాపార రంగంలో గొప్ప లాభాలను ఆర్జిస్తారు. అంతేకాకుండా ఈ సందర్భంగా మేష రాశి వారికి కొత్త కస్టమర్లతో కొత్త అవకాశాలు లభించే అవకాశాలు కూడా పెరుగుతాయి. ఈ సందర్భంగా మీరు మీ కుటుంబ సభ్యులతో మంచి సమయం గడుపుతారు. మేష రాశి వారి జీవితాల్లో ఆనందాన్ని నింపుతుంది. ఈ సందర్భంలో, ఏ ప్రాజెక్టును విజయవంతంగా పూర్తి చేసినా మీకు గొప్ప ఆనందం కలుగుతుంది.
వృషభ రాశి
వ్యాపారం, వాణిజ్యం, ఆర్థిక విషయాల పరంగా వృషభ రాశిలో జన్మించిన వారికి నవంబర్ నెలలోని ఈ వారం చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఈ కాలంలో కోర్టు కేసులో ఉన్న వృషభ రాశి వారు తీర్పు తమకు అనుకూలంగా రావడంతో మరింత ఉపశమనం పొందుతారు. అలాగే ఈ కాలంలో మీరు పోగొట్టుకున్న డబ్బును తిరిగి పొందే అవకాశం కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. వృషభ రాశిలో జన్మించి వ్యాపారం చేసే వారికి శుభ యోగం వల్ల మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి, కొత్త వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించడానికి ఇది మంచి సమయం. దీనితో పాటు మీ భాగస్వామితో మీ సంబంధం మరింత సంతోషంగా ఉంటుంది. ఈ వారం మీరు మీ మనసులోని మాటను చెప్పడంలో అపారమైన విజయాన్ని సాధిస్తారు.
మిథున రాశి
నవంబర్ చివరి వారంలో ఏర్పడే శుభ యోగాల కారణంగా మిథున రాశిలో జన్మించిన వారికి ఈ వారం చాలా బాగుంటుంది. మీకు కొన్ని శుభవార్తలు అందే అవకాశం ఉంది. మీ పాత అసంపూర్తి పనులన్నీ విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి, మీ ఆర్థిక పరిస్థితికి సంబంధించిన అన్ని సమస్యలకు పరిష్కారాలు లభించడం ద్వారా మీకు మరింత ప్రశాంతత లభిస్తుంది. ఈ వారం ఆదాయంలో గణనీయమైన పెరుగుదల ఉంటుంది, ఇది వారి ఆర్థిక పరిస్థితిని బలపరుస్తుంది. ఈ వారం మీరు మీ వైవాహిక జీవితంలో చాలా ఆనందాన్ని, శ్రేయస్సును అనుభవిస్తారు. దీనితో పాటు మీకు మీ జీవిత భాగస్వామి నుండి పూర్తి మద్దతు కూడా లభిస్తుంది. వారితో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడపడానికి మీకు ఒక అద్భుతమైన అవకాశం లభిస్తుంది.
తులా రాశి
తులారాశిలో జన్మించిన వారికి నవంబర్ నెలలోని ఈ వారంలో అపారమైన ఆర్థిక ప్రయోజనాలు లభించే అవకాశం ఉంది. దీనితో పాటు శుభ యోగం కారణంగా మీ జీవిత భాగస్వామితో ఉన్న అన్ని విభేదాలు, గొడవలు తొలగిపోతాయి. ఈ సందర్భంలో మీకు మీ స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులందరి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. దీని కారణంగా మీ లక్ష్యాన్ని సాధించడంలో మీకు మరింత సహాయం అందుతుంది. తులారాశిలో జన్మించిన వారు ఈ వారం తమ ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి అనేక కొత్త మార్గాలను కనుగొంటారు. అంతేకాకుండా సమాజంలో మీ గౌరవం, కీర్తి బాగా పెరుగుతాయి. దీనితో పాటు మీ వృత్తిలో అనేక కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి, మీరు మరిన్ని నైపుణ్యాలను నేర్చుకోవడంపై ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపుతారు. దీని కారణంగా భవిష్యత్తులో మీకు చాలా లాభం చేకూరే అవకాశం ఉంది.