Anthropic IPO : ఆంత్రోపిక్ ఐపీఓకు బంపర్ లిస్టింగ్- ఇటలీ ఆర్థిక వ్యవస్థతో సమానంగా వాల్యుయేషన్!
ఐదేళ్ల క్రితం ఓపెన్ఏఐ నుంచి బయటకు వచ్చి స్థాపించిన ఆంత్రోపిక్ సంస్థ అమెరికా నాస్డాక్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్లో సంచలనం సృష్టించింది. ఏకంగా 81 బిలియన్ డాలర్లు సమీకరించి స్పేస్ఎక్స్ రికార్డును బద్దలు కొట్టడమే కాకుండా, 2 ట్రిలియన్ డాలర్ల మార్కెట్ విలువను దాటింది. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చదవండి.
ఐదేళ్ల క్రితం ఓపెన్ఏఐ సంస్థ నుంచి బయటకు వచ్చిన కొద్దిమంది పరిశోధకులు కలిసి సొంతంగా ఒక స్టార్టప్ మొదలుపెట్టారు. గురువారం అమెరికా నాస్డాక్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్లో ఓపెనింగ్ బెల్ మోగించిన ఆ సంస్థ విలువ ఏకంగా ఇటలీ దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ పరిమాణానికి సమానంగా ఎదిగింది! ఆ సంస్థే ప్రముఖ ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) దిగ్గజం ‘ఆంత్రోపిక్’.
నాస్డాక్లో 'ANT' టిక్కర్ పేరుతో ఆంత్రోపిక్ షేర్ల ట్రేడింగ్ మొదలైంది. బుధవారం సంస్థ నిర్ణయించిన ఐపీఓ ధర 83 డాలర్లతో పోలిస్తే, గురువారం ఏకంగా 30 శాతానికి పైగా లాభంతో 111.50 డాలర్ల వద్ద ట్రేడింగ్ ప్రారంభించింది. అంతకుముందు సంస్థ ప్రకటించిన 70 నుంచి 78 డాలర్ల ప్రైస్ బ్యాండ్ కంటే ఇది చాలా ఎక్కువ. ఈ పబ్లిక్ ఇష్యూ ద్వారా ఆంత్రోపిక్ 98 కోట్ల షేర్లను విక్రయించింది; వీటిలో అత్యధికం కంపెనీ కొత్తగా జారీ చేసిన షేర్లు కాగా, కొన్ని ప్రస్తుత వాటాదారులవి. ఒక్కో షేరును 83 డాలర్లకు విక్రయించడం ద్వారా ఆంత్రోపిక్ సుమారు 81 బిలియన్ డాలర్ల నిధులను సమీకరించింది. తద్వారా జూన్ నెలలో స్పేస్ఎక్స్ నెలకొల్పిన ఐపీఓ రికార్డును అధిగమించింది.
న్యూయార్క్లో ట్రేడింగ్ మొదలైన కొద్ది నిమిషాల్లోనే షేరు ధర 110 డాలర్లను దాటడంతో కంపెనీ మార్కెట్ విలువ 2 ట్రిలియన్ డాలర్ల (రెండు లక్షల కోట్ల డాలర్లు) మైలురాయిని అధిగమించింది.
ఏఐ భద్రతపై భరోసా.. వైద్య రంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులు!
సెప్టెంబర్ నెలలో ఆంత్రోపిక్ సీఈఓ డారియో అమోడెయ్ కీలక హెచ్చరిక చేశారు; భద్రతా ప్రమాణాలు వేగం పుంజుకునేందుకు ఏఐ పరిశ్రమ కాస్త వేగం తగ్గించాలని ఆయన సూచించారు. గురువారం మార్కెట్ ప్రారంభ వేడుకలో ఆయన మదుపర్ల ఆందోళనలను తొలగించే ప్రయత్నం చేస్తూ, నియంత్రణ ఎప్పుడూ మనుషుల చేతుల్లోనే ఉండాలని స్పష్టం చేశారు. "భద్రత విషయంలో సరైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటూనే అత్యంత విజయవంతమైన కంపెనీని నిర్మించగలమని మేము నిరూపించగలిగితే, మా పరిశ్రమలోని ఇతరులు కూడా అదే బాటలో నడవడానికి స్ఫూర్తి పొందుతారు. ఏ సమయంలోనైనా ఆంత్రోపిక్ గెలుస్తోందా లేదా ఓడిపోతోందా అన్న దానితో సంబంధం లేకుండా, మొత్తం పరిశ్రమను మెరుగుపరచడమే మా లక్ష్యం," అని డారియో అమోడెయ్ పేర్కొన్నారు.
కృత్రిమ మేధ వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలను కూడా ఆయన వివరించారు. శాస్త్రవేత్తలు తమ పరిశోధనలను మరింత వేగంగా పూర్తి చేయడానికి 'క్లాడ్' ఇప్పటికే తోడ్పడుతోందని చెప్పారు. వైద్య రంగంలో పురోగతిని ఏఐ మరింత వేగవంతం చేయగలదని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. "మానవ మేధస్సు ఇప్పటికే ప్లేగు, మశూచి, పోలియో వంటి వ్యాధులను ప్రపంచంలోని చాలా ప్రాంతాల్లో చరిత్ర పుటల్లోకి పంపింది; కానీ ఇతర వ్యాధుల విషయంలో పురోగతి ఎంతో మంది రోగులకు, వారి కుటుంబాలకు చాలా నెమ్మదిగా సాగుతోంది. భవిష్యత్తులో మనమందరం కలిసి ఏం సాధించగలమన్న దానిపై నాకు అపారమైన నమ్మకం ఉంది," అని ఆయన తెలిపారు.
స్పేస్ఎక్స్ అనుభవం నేర్పిన పాఠం.. జోరు కొనసాగుతుందా?
క్లాడ్ సృష్టికర్త ఆంత్రోపిక్ ఈ ప్రారంభ జోరును ఎంతకాలం నిలబెట్టుకుంటుందన్నది ఆసక్తిగా మారింది. తొలిరోజు ఉత్సాహం ఎల్లప్పుడూ నిలకడగా ఉండదని జూన్ నెలలో లిస్ట్ అయిన స్పేస్ఎక్స్ ఉదంతం నిరూపించింది. స్పేస్ఎక్స్ షేర్లు తొలిరోజు 30 శాతం వరకు ఎగబాకి, చివరకు 19.2 శాతం లాభంతో ముగిశాయి. రెండో రోజు మరో 19.6 శాతం లాభపడ్డాయి. ఆ తర్వాత లాభాల స్థానంలో నష్టాలు మొదలై, జులై నెలాఖరు నాటికి ఆ స్టాక్ తన ఐపీఓ ధర కంటే 19.7 శాతం దిగువకు పడిపోయింది! ప్రస్తుతం ఆ షేరు కోలుకుని 135 డాలర్ల ఐపీఓ ధర కంటే కొంచెం పైన ట్రేడ్ అవుతున్నప్పటికీ, తొలి ట్రేడ్ ధర 150 డాలర్ల కంటే ఇంకా తక్కువగానే ఉంది. ఆంత్రోపిక్ విషయంలోనూ ఈ తొలిరోజు లాభాలు ఎన్ని రోజులు ఉంటాయనేది ఆసక్తిగా మారింది.
కోటీశ్వరులుగా ఉద్యోగులు.. వ్యవస్థాపకుల సంపదలో భారీ వృద్ధి!
ఈ ఐపీఓ లిస్టింగ్ వల్ల సంస్థ ఉద్యోగులు తమ వద్ద ఉన్న వెస్టెడ్ షేర్లను విక్రయించుకునే అవకాశం లభించింది. దీనివల్ల వారిలో చాలామంది ఒక్కసారిగా కోటీశ్వరులుగా మారనున్నారు! అర్హులైన సిబ్బంది తొలిరోజే తమ వెస్టెడ్ షేర్లలో 10 శాతం వరకు అమ్ముకునే వెసులుబాటు ఉంది. ఈ చారిత్రాత్మక లిస్టింగ్ వల్ల డారియో అమోడెయ్తో పాటు ఆయన సోదరి, సహ వ్యవస్థాపకురాలు డేనియెలా అమోడెయ్ సంపదకు బిలియన్ల కొద్దీ డాలర్లు జతకలవనున్నాయి.
ఏఐ రంగంలో భద్రత, వ్యాపార విజయాలను సమతుల్యం చేస్తూ ఆంత్రోపిక్ వేస్తున్న అడుగులు రాబోయే రోజుల్లో గ్లోబల్ టెక్ మార్కెట్ దిశను నిర్దేశించనున్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More