Claude Duet: ఆఫీస్ పనులు చూసుకునే ఏఐ ఏజెంట్.. క్లాడ్ డ్యూయెట్ తెచ్చిన ఆంత్రోపిక్
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రంగంలో ప్రముఖ సంస్థ ఆంత్రోపిక్ 'క్లాడ్ డ్యూయెట్' పేరుతో సరికొత్త ఏఐ ఏజెంట్ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. జీమెయిల్, స్లాక్ వంటి 6,000 రకాల యాప్లను అనుసంధానిస్తూ, యూజర్లు యాప్లో లేకపోయినా బ్యాక్గ్రౌండ్లో పనులు పూర్తి చేయడం ఈ ఏఐ ప్రత్యేకం.
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) దిగ్గజ సంస్థ ఆంత్రోపిక్ ఆఫీస్ పనులను, రోజువారీ వ్యాపార కార్యకలాపాలను అత్యంత సులువుగా నిర్వహించేందుకు 'క్లాడ్ డ్యూయెట్' (Claude Duet) అనే నూతన ఏఐ ఏజెంట్ను ప్రవేశపెట్టింది. చిన్న తరహా వ్యాపారులు, ఉద్యోగుల రోజువారీ పనులను ఆటోమేట్ చేసే లక్ష్యంతో దీనిని రూపొందించారు. యూజర్ నేరుగా కమాండ్ ఇవ్వకపోయినా, బ్యాక్గ్రౌండ్లో దానంతట అదే పనులను పర్యవేక్షిస్తూ నివేదికలను సిద్ధం చేయడం ఈ ఏఐ ఏజెంట్ ప్రత్యేకత.
బ్యాక్గ్రౌండ్లో పనుల పర్యవేక్షణ
క్లాడ్ డ్యూయెట్ యూజర్ రోజువారీ ప్రాధాన్యతలను గుర్తించి స్వయంప్రతిపత్తితో పనిచేస్తుంది. ప్రతిరోజూ ఉదయాన్నే అనుసంధానమైన యాప్ల నుంచి కీలక సమాచారాన్ని యూజర్కు నివేదిస్తుంది. ప్రతి కొన్ని గంటలకోసారి ఖాతాలను పరిశీలిస్తూ ముఖ్యమైన సందేశాలను గుర్తించడం, సమావేశాలను ఖరారు చేయడం, ఈమెయిళ్లు డ్రాఫ్ట్ చేయడం, ఆర్థిక అంచనాలు రూపొందించడం, డాష్బోర్డులు నిర్మించడం వంటి పనులను క్షణాల్లో పూర్తి చేస్తుంది.
ఈ ఏఐ ఏజెంట్ సొంత బ్రౌజర్తో కూడిన వర్చువల్ మెషీన్పై పనిచేస్తుంది. దీనివల్ల ఫోన్ లేదా కంప్యూటర్ డిస్కనెక్ట్ అయినప్పటికీ బ్యాక్గ్రౌండ్లో పనులు కొనసాగుతాయి. ఆంత్రోపిక్ నూతన 'క్లాడ్ ఓపస్ 5.5' మోడల్తో నడిచే ఈ ఏజెంట్, గతంలో యూజర్ దాచుకున్న మెమరీ, స్కిల్స్, అనుసంధానిత యాప్ల డేటాను సమర్థంగా వినియోగించుకుంటుంది. వాయిస్ లేదా టెక్స్ట్ మెసేజ్ రూపంలో ఇచ్చే ఆదేశాలను అర్థం చేసుకుని, పని పూర్తయ్యాక లేదా యూజర్ అనుమతి కావాల్సి వచ్చినప్పుడు స్పందిస్తుంది.
6,000కు పైగా బిజినెస్ యాప్లతో అనుసంధానం
క్లాడ్ మార్కెట్ప్లేస్లో లభించే 6,000కు పైగా కనెక్టర్లు, ప్లగిన్లకు ఈ ఏజెంట్ సపోర్ట్ ఇస్తుంది. కమ్యూనికేషన్, ఫైనాన్స్, రిక్రూట్మెంట్, మార్కెటింగ్, ఈ-కామర్స్ రంగాలకు చెందిన కీలక యాప్లతో దీనిని అనుసంధానించుకోవచ్చు. జీమెయిల్లో మిస్సయిన మెసేజ్లు చూడటం, క్విక్బుక్స్, స్ట్రైప్లలో పెండింగ్ ఇన్వాయిస్లను ట్రాక్ చేయడం, గస్టో ద్వారా పేరోల్ నిర్వహణ, లింక్డ్ఇన్లో ఉద్యోగ ప్రకటనలు ఇవ్వడం, కాన్వా ద్వారా మార్కెటింగ్ ఈమెయిళ్లు పంపడం వంటి అనేక పనులను ఇది సులువుగా చేసేస్తుంది.
అలాగే షాపిఫై స్టోర్ల నిర్వహణకు కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది. భవిష్యత్తు అప్డేట్లలో దీని విజువల్ ఎడిటర్ను మరింత మెరుగుపరచనున్నారు. స్ట్రైప్కు చెందిన 'లింక్', 'షాప్ పే' డిజిటల్ వాలెట్ల ద్వారా కొనుగోళ్లు జరిపే వెసులుబాటు కూడా ఉంది. రాబోయే రోజుల్లో '1పాస్వర్డ్' క్రెడెన్షియల్స్ ఉపయోగించి వెబ్సైట్లలో లాగిన్ అయ్యే సదుపాయాన్ని కలపనున్నారు.
వినియోగదారు అనుమతి, భద్రతా ప్రమాణాలు
ఈ ఏఐ ఏజెంట్ ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు తప్పనిసరిగా యూజర్ అనుమతి తీసుకుంటుంది. మెసేజ్లు, పత్రాలు, ట్రాన్సాక్షన్లు డ్రాఫ్ట్ చేసినప్పటికీ.. ఈమెయిల్ పంపడం, పేమెంట్లు చేయడం, పత్రాలపై సంతకాలు పెట్టడం, సమాచారాన్ని డిలీట్ చేయడం వంటి కీలక చర్యలకు యూజర్ స్పష్టమైన అనుమతి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది.
వినియోగదారుడు అనుమతించినప్పటికీ, షేర్లలో పెట్టుబడులు పెట్టడం లేదా వేర్వేరు ఖాతాల మధ్య నగదు బదిలీ చేయడం వంటి ఆర్థిక లావాదేవీలను ఈ ఏఐ ఏజెంట్ చేయలేదని ఆంత్రోపిక్ స్పష్టం చేసింది. ప్రాంప్ట్ ఇంజెక్షన్లు, అనాధికారిక చర్యలను అడ్డుకునేలా కఠినమైన భద్రతా చర్యలు చేపట్టారు. క్రెడిట్ కార్డ్ నంబర్లు, ప్రభుత్వ ఐడీల వంటి సున్నితమైన వ్యక్తిగత వివరాలు ఇతరులకు చేరకుండా ప్రత్యేక ఫిల్టర్లను అమర్చారు.
లభ్యత, పరిమితులు
ప్రస్తుతం అమెరికాలోని క్లాడ్ ప్రో, మ్యాక్స్ సబ్స్క్రైబర్లకు వెయిట్లిస్ట్ ద్వారా క్లాడ్ డ్యూయెట్ ప్రివ్యూ అందుబాటులో ఉంది. ఐఓఎస్, ఆండ్రాయిడ్, వెబ్ ప్లాట్ఫామ్లలో దీనిని ఉపయోగించవచ్చు. అయితే టీమ్, ఎంటర్ప్రైజ్ ప్లాన్లకు ఇది ప్రస్తుతానికి లభించదు. యూజర్ల ప్రస్తుత సబ్స్క్రిప్షన్ పరిమితులే దీనికి కూడా వర్తిస్తాయి. అయితే బ్యాక్గ్రౌండ్లో నిరంతరం పనిచేయడం వల్ల సబ్స్క్రిప్షన్ పరిమితులు త్వరగా పూర్తయ్యే అవకాశముంది.
కొన్నిసార్లు ఈ ఏఐ ఏజెంట్ సంభాషణలను తప్పుగా అర్థం చేసుకోవడం, ప్రాధాన్యతలను సరిగ్గా అంచనా వేయకపోవడం వంటి లోపాలు ఉండవచ్చని ఆంత్రోపిక్ అంగీకరించింది. ప్రయాణ టికెట్ల బుకింగ్ వంటి వ్యక్తిగత పనుల కంటే వ్యాపార, ఆఫీస్ పనులకే దీనిని ఎక్కువగా తీర్చిదిద్దారు. ప్రారంభ వినియోగదారుల నుంచి వచ్చే ఫీడ్బ్యాక్ ఆధారంగా ఈ యాప్లో మరిన్ని మార్పులు చేయనున్నట్లు ఆంత్రోపిక్ వెల్లడించింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More