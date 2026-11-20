కొత్త సంవత్సరంలో 4 పవర్ఫుల్ గ్రహాల కలయిక.. 5 రాశుల వారికి గృహ, వాహన కొనుగోలు యోగం
నూతన సంవత్సరంలో నాలుగు శక్తివంతమైన గ్రహాలు ఒకచోట కలుస్తాయి. ఇది చాలా శక్తివంతమైన యోగాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. దీంతో కొత్త ఏడాదిలో కొన్ని రాశులవారికి అదృష్టం కలిసి వస్తుంది.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఒక రాశిలో ఒకటి కంటే ఎక్కువ గ్రహాలు కలిసి వచ్చినప్పుడు, అత్యంత శుభప్రదమైన, శక్తివంతమైన యోగాలలో ఒకటైన చతుర్గ్రహి యోగం ఏర్పడుతుంది. జనవరి 1, 2027న గురు, కేతు, కుజ గ్రహాలు సింహరాశిలో కలిసి సంచరిస్తాయి. అదే సమయంలో జనవరి 1న చంద్రుడు కూడా సింహరాశిలోకి ప్రవేశించడంతో, నాలుగు గ్రహాల కలయిక ఏర్పడుతుంది. దీని కారణంగా చతుర్గ్రహి యోగం ఏర్పడుతుంది. జాతకంలో ఈ యోగం బలంగా ఉంటే, అది అపారమైన సంపద, విజయం, తెలివితేటలు, ప్రతిభ, నాయకత్వ లక్షణాలు, జ్ఞానాన్ని ప్రసాదిస్తుంది. ఈ స్వల్ప కాలంలో ఏ రాశుల వారికి ప్రయోజనం చేకూరుతుందో తెలుసుకుందాం.
వృషభ రాశి
చతుర్గ్రహి యోగం వృషభ రాశి వారి జీవితాన్ని ప్రకాశవంతం చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ యోగం వృషభ రాశి జాతకంలో నాలుగో అంటే సంతోషకరమైన ఇంట్లో ఏర్పడుతుంది. ఇది సొంత ఇల్లు, వాహనం కొనుగోలు చేయడానికి అవకాశాలను అందిస్తుంది. ఇది కుటుంబ సభ్యుల మధ్య ప్రేమ, బంధాన్ని బలపరుస్తుంది. కుటుంబంలో శాంతి, ప్రశాంతత నెలకొంటాయి. ఇది కాకుండా మీకు అనేక ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించవచ్చు. మీ సొంత స్థానం నుండి లాభం ఉంటుంది. దీనివల్ల మీ స్నేహితుల వలయం విస్తరిస్తుంది. మీ స్నేహితులకు మీ ద్వారా ఉద్యోగాలు లభిస్తే అది కూడా ప్రశంసనీయం.
మేష రాశి
నూతన సంవత్సరం మొదటి రోజున ఏర్పడే చతుర్గ్రహి యోగం మేష రాశి వారికి సృజనాత్మకతను అందిస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ శుభ యోగం మీ జాతకంలోని 5వ ఇంట్లో ఏర్పడటం శుభప్రదం. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో, 5వ ఇంటిని విద్యా స్థానం, పుత్ర స్థానం అని అంటారు. ఈ ఇంట్లో నాలుగు శక్తివంతమైన గ్రహాల గొప్ప కలయిక ఉంటే, ఉన్నత విద్య లభిస్తుంది. విద్యార్థులు భవిష్యత్తులో మారుతారు. వారు అన్ని విషయాలలో ప్రావీణ్యం సంపాదించే శక్తిని కలిగి ఉంటారు. వారు ఉపాధ్యాయులకు ఇష్టమైన విద్యార్థులు అవుతారనడంలో సందేహం లేదు. వారు సంకోచం లేకుండా అనేక పోటీ పరీక్షలలో కూడా పాల్గొంటారు. ఇది వారి తెలివితేటలు రెట్టింపు అయ్యే సమయం. దీని కారణంగా ఉన్నత స్థానాన్ని, కోరుకున్న ఇంటిని పొందగలరు.
కుంభ రాశి
కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభం నుండి కుంభ రాశి వారి ఆర్థిక జీవితం చతుర్గ్రహి యోగంతో వృద్ధి చెందుతుంది. చాలా కాలంగా వివాహం కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి కోరుకున్న జీవిత భాగస్వామి లభిస్తారు. వ్యాపారంలో లాభం ఉంటుంది. సమాజంలో ప్రజాదరణ పెరుగుతుంది. రాజకీయాల్లో ఉన్న ఈ రాశి వారు ప్రజాశక్తితో ముందుకు సాగుతారు. సాంఘిక సేవలో పాల్గొనడం ద్వారా మీరు ప్రజలకు మరింత చేరువవుతారు. ఇది మీ భవిష్యత్తుకు ఒక మంచి ముందడుగు అవుతుంది. మొత్తంగా ఈ కొత్త సంవత్సరం మీ జీవితంలోకి కొత్త వెలుగును తీసుకువస్తుంది.
తులా రాశి
తులారాశి వారికి జనవరి 1వ తేదీ దైవిక శక్తితో కూడిన ధనాన్ని తెస్తుంది. ఎందుకంటే మీ జాతకంలోని 11వ ఇంట్లో, అంటే లాభ స్థానంలో నాలుగు శక్తివంతమైన గ్రహాల గొప్ప కలయిక జరగనుంది. దీనివల్ల మీ ఆదాయ వనరులు పెరుగుతాయి. మీరు అనుకున్న పనులను పూర్తి చేసుకోవడానికి ఇది మంచి సమయం. అలాగే పలుకుబడి ఉన్న వ్యక్తులతో స్నేహం మిమ్మల్ని ఉన్నత స్థాయికి తీసుకువెళ్లగలదు. సమాజంలో మీ హోదా పెరిగేందుకు ఇది ఒక సువర్ణ కాలం. అంతేకాకుండా స్వయం ఉపాధి, వ్యాపారం, న్యాయ, కార్మిక రంగాలలో ఉన్నవారికి ఈ సమయం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఊహించని ధనం మీ చేతికి రావచ్చు. ఇల్లు, వాహనం కొనుగోలు చేయడానికి ఇది చాలా శుభ సమయం. దీనివల్ల ఆర్థిక ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయి.
సింహ రాశి
కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభం నుండి సింహరాశి వారి అదృష్టం మెరుగుపడుతుంది. ఎందుకంటే మీ జాతకంలో గురు, కేతు, కుజ, చంద్ర గ్రహాలు కలిసి లగ్నంలో సంచరిస్తాయి. దీనివల్ల మీ కష్టకాలం తొలగిపోతుంది. ఇది ముఖ్యంగా ఉద్యోగులకు చాలా అనుకూలమైన కాలం. మీరు పనిలో తలపెట్టిన ప్రతీదాన్ని సాధిస్తారు. సహోద్యోగులను ఏకతాటిపైకి తీసుకురావడంలో మీకున్న నైపుణ్యం, అందరితో కలిసి ఎదిగే గుణం మిమ్మల్ని ఇతరులకు దగ్గర చేస్తాయి. గతంలో మీరు తీసుకున్న అప్పులు ఏవైనా ఉంటే, వాటిని ఈ సమయంలో తీర్చడం కష్టం కాదు. ఎందుకంటే మీరు కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బు సులభంగా మీ చేతికి అందుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More