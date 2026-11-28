ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.
Weekly Horoscope : ఈ వారంలో గ్రహాల మార్పులు.. టైమ్ కలిసొచ్చి లక్కు పట్టుకోనున్న 5 రాశులు
డిసెంబర్ మొదటి వారం ఐదు రాశుల వారికి చాలా ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది. కెరీర్, వ్యాపారం, వ్యవహారాలు, ఆర్థిక పరిస్థితి, ప్రేమ జీవితానికి సంబంధించిన విషయాలలో చాలా శుభ ఫలితాలను పొందుతారు. ఆ అదృష్ట రాశులు చూడండి.
డిసెంబర్ మొదటి వారంలో అనేక గ్రహాలు తమ రాశులను మార్చుకుంటాయి. అలాగే ఈ కాలంలో శుక్రుడు తులారాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. అదేవిధంగా చంద్రుడు నవంబర్ 30న సింహరాశిలోకి, డిసెంబర్ 2న కన్యారాశిలోకి, డిసెంబర్ 4న తులారాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. గ్రహాల ఈ స్థానం కారణంగా వారంలో గజకేసరి, మహాలక్ష్మి, మాలవ్య, త్రిగ్రాహి, లక్ష్మీ నారాయణ యోగం, బుధాదిత్య యోగం ఏర్పడతాయి. దీని కారణంగా ఐదు రాశుల వారికి చాలా శుభ ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఈ వారం అనేక రాశుల వారికి వారి జీవితంలో మరింత ఆనందం లభిస్తుంది. ఈ వారం ఏర్పడే శుభ యోగం ప్రత్యేక ప్రభావం వల్ల, ఐదు రాశుల వారి అదృష్టం మారుతుంది.
సింహ రాశి
సింహ రాశిలో జన్మించిన వారికి డిసెంబర్ నెల ఈ వారం ప్రారంభంలో ఆత్మవిశ్వాసం గణనీయంగా పెరుగుతుంది. ఈ సమయంలో, మీకు ఒక మంచి బాధ్యత లేదా ఒక పెద్ద అవకాశం లభించే అవకాశం ఉంది. ఇల్లు, ఆస్తి లేదా భూమికి సంబంధించిన శుభవార్త అందే అవకాశం కూడా ఉంది. మీరు పనిలో పోటీని ఎదుర్కొంటారు. కానీ ఈ సమయంలో కోపానికి లోనుకాకుండా మీ పనిని తెలివిగా చేసుకోవడం మంచిది. ఏదైనా పాత గొడవ లేదా వాదనను పరిష్కరించుకోవడానికి మీకు ఒక మంచి అవకాశం లభిస్తుంది. ఈ కాలంలో ఆర్థిక పరంగా అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
కన్యా రాశి
కన్యారాశిలో జన్మించిన వారికి ఈ వారం మీరు చాలా కాలంగా పూర్తి చేయని పనిని విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకునే అవకాశం లభిస్తుంది. ఈ సమయంలో చదవడం, రాయడం, వినియోగదారులతో మాట్లాడటం మొదలైన విషయాలలో మీకు చాలా మంచి సమయం ఉంటుంది. ఈ కాలంలో మీకు కొత్త ప్రణాళికలను రూపొందించుకునే అవకాశం ఉంటుంది. కానీ పెద్ద పెట్టుబడులు పెట్టడం వంటి వాటికి ముందు సరిగ్గా ప్రణాళిక వేసుకోవడం మంచిది. ఈ కాలంలో మీరు మంచి బడ్జెట్ను రూపొందించుకుంటారు. మీ ఖర్చులను నియంత్రించుకోవడం చాలా మంచిది. సంబంధాలలో మంచి క్షణాలను గడపడానికి మీకు అవకాశం లభిస్తుంది. ఈ సమయంలో మీ భాగస్వామికి పూర్తి మద్దతు ఇవ్వడం చాలా మంచిది. ఈ సమయంలో మీకు మీ స్నేహితుల నుండి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది.
మకర రాశి
మకర రాశిలో జన్మించిన వారు ఈ వారం విజయం సాధించడం పట్ల మరింత ఉత్సాహంగా ఉంటారు. మీ కెరీర్కు సంబంధించి కొన్ని ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవలసి రావచ్చు లేదా మీకు అకస్మాత్తుగా ఎక్కువ బాధ్యతలు లభించవచ్చు. ఈ వారం మీరు ఉన్నత విద్య, కన్సల్టింగ్ లేదా పని సంబంధిత ప్రయాణాలు మొదలైనవి చేయవలసి రావచ్చు. ఈ కాలంలో సహోద్యోగులతో మంచి సంబంధాలు కలిగి ఉండటం ద్వారా మీరు కొత్త ప్రణాళికలను రూపొందించుకుంటారు. ఈ సమయంలో ఎలాంటి నిర్ణయాన్ని తొందరపడి తీసుకోకపోవడమే మంచిది. అలాగే దీర్ఘకాలిక ప్రాజెక్టులకు సంబంధించి మీకు మరింత బాధ్యత లభించే అవకాశం ఉంది. మీ జీవిత భాగస్వామితో లేదా వ్యాపార భాగస్వామితో మంచి సంబంధాన్ని కలిగి ఉండటంపై ఎక్కువ శ్రద్ధ వహించండి.
కుంభ రాశి
కుంభ రాశిలో జన్మించిన వారు ఈ వారం ఓపికతో పని చేస్తారు. అందువల్ల మీకు ఉన్నతాధికారులతో మంచి సంభాషణలు జరిపే అవకాశం లభిస్తుంది. విదేశీ కంపెనీ లేదా కొత్త ప్రాజెక్ట్కు సంబంధించిన మంచి అవకాశం మీకు లభిస్తుంది. ఈ సమయంలో ఎలాంటి పొరపాట్లు చేయకుండా జాగ్రత్త వహించండి. మీ ప్రయాణం, ఇల్లు, పనికి సంబంధించిన ఖర్చులు పెరగవచ్చు. మీ ఖర్చులను నియంత్రించుకోవడానికి మరింత శ్రద్ధ వహించండి. ఈ కాలంలో వివాహితులు ఇంట్లో ఎక్కువ బాధ్యతలు తీసుకుంటారు. ఈ సమయంలో మీరు పనిపై ఎక్కువ శ్రద్ధ పెడతారు లేదా మీ జీవితంలోకి ఒక ప్రత్యేక వ్యక్తి వచ్చే అవకాశం ఉంది. విదేశాలలో ఉన్నత విద్యను అభ్యసించాలని కలలు కంటున్న విద్యార్థులకు ఈ సందర్భంగా వారి పనికి సంబంధించిన మంచి సమాచారం లభిస్తుంది.
ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ వారం ఆదాయం పెరుగుతుంది. ఈ సమయంలో వారు తమ ఆదాయం, పొదుపుపై ఎక్కువ శ్రద్ధ పెట్టడం అవసరం, లేకపోతే గృహ సంబంధిత ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఈ వారం మీరు బీమా వంటి ముఖ్యమైన పత్రాలపై సంతకం చేయవలసి రావచ్చు. ఈ వారం మీకు పని ఒత్తిడి అంతగా ఉండదు. హహహ మీరు మీ అసంపూర్తిగా ఉన్న ప్రాజెక్ట్లను లేదా పెద్ద ప్రాజెక్ట్లను పూర్తి చేయడంపై ఎక్కువ శ్రద్ధ పెడతారు. ఈ సందర్భంలో మీరు ఎవరికీ చెప్పకుండా మీ ప్రణాళికలను పూర్తి చేసుకోవడం మంచిది. ఈ వారం మీరు స్నేహితులతో మంచి సమయం గడుపుతారు, మీ జీవిత భాగస్వామితో భవిష్యత్తు ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు, పని ప్రదేశంలో మంచి ఫలితాలు సాధిస్తారు. ఈ సమయంలో ఇంట్లో ఎలాంటి గొడవలు లేకుండా జాగ్రత్త వహించండి.