పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారు
2027 జనవరిలో ఈ 4 రాశులకు అదృష్టం.. ఉద్యోగం, ఆదాయం, వ్యాపారంలో కొత్త అవకాశాలు!
2027 జనవరి నెలలో సూర్యుడు, గురువు గ్రహాల సంచార మార్పులు జ్యోతిష్య పరంగా ప్రత్యేక ప్రాధాన్యతను కలిగి ఉంటాయని చెబుతున్నారు. జనవరి 14న సూర్యుడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశించగా, జనవరి 25న గురువు కర్కాటక రాశిలోకి సంచరిస్తాడని ఈ కథనం పేర్కొంటోంది.
2027 సంవత్సరం ఆరంభం పలు రాశుల వారికి కొత్త అవకాశాలు తెస్తోంది. జనవరి నెలలో సూర్యుడు, గురువుతో పాటు పలు ప్రధాన గ్రహాలు తమ గమనం మార్చుకుంటున్నాయి. దీని ప్రభావం ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక స్థితిపై స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా జనవరి 14న సూర్యుడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఆ తర్వాత జనవరి 25న గురువు సింహ రాశి నుంచి కర్కాటక రాశిలోకి అడుగుపెడతాడు. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో ధనం, అదృష్టం, శ్రేయస్సుకు గురువును ప్రతీకగా చూస్తారు. ఈ మార్పులతో కొత్త ఏడాది తొలి నెలలో నాలుగు రాశులపై ప్రత్యేక దృష్టి నిలుస్తోంది.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కొత్త సంవత్సరం మొదలయ్యే వేళ పంచాంగం, గ్రహ గోచారాలు, మకర సంక్రాంతి ఆధ్యాత్మిక ప్రాధాన్యంపై పాఠకులు ఆసక్తి చూపుతారు. గురువు ఉచ్చ స్థితిలోకి వెళ్లడం, సూర్యుడు మకరంలోకి ప్రవేశించడం వల్ల ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు, పెట్టుబడులు, వ్యాపార విస్తరణపై ప్రభావం పడుతుందని విశ్లేషిస్తారు. అయితే సాధారణ గోచార ఫలితాలు అందరికీ ఒకేలా ఉండవు. వ్యక్తిగత జాతకంలోని దశలు, గ్రహబలాలను బట్టి ఫలితాల్లో తేడాలు ఉంటాయి.
ఆదాయం, పురోగతి: మిథునం, కన్య
మిథున రాశి:
జనవరి నెల మిథున రాశి వారికి ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో కీలకంగా నిలుస్తుంది. మీ రాశి నుంచి రెండో ఇంట్లోకి గురువు ప్రవేశిస్తాడు. జ్యోతిష్యంలో ఈ స్థానాన్ని ధనం, పొదుపుకు సంబంధించినదిగా భావిస్తారు. దీంతో ఆదాయం పెంచుకునే అవకాశాలు వస్తాయి. ఉద్యోగులకు కొత్త బాధ్యత దక్కవచ్చు. వ్యాపారం చేసేవారికి కూడా ప్రయోజనం కలిగే సూచనలు ఉన్నాయి. అయితే ఖర్చులను అదుపులో ఉంచుకోవడం తప్పనిసరి.
కన్య రాశి:
కన్య రాశి వారికి గురువు లాభ స్థానంలో సంచరిస్తాడు. ఈ భావాన్ని ఆదాయం, లాభాలు, కోరికలు నెరవేరే ఇంటిగా చూస్తారు. దీనివల్ల చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు ముందుకు సాగుతాయి. ఉద్యోగంలో ఎదగడానికి అవకాశాలు లభిస్తాయి. వ్యాపారులకు కొత్త వ్యక్తులతో కలిసి పని చేసే వీలుంది. ఆర్థిక స్థితి మెరుగుపడేందుకు చేసే ప్రయత్నాలు మంచి ఫలితాలు ఇస్తాయి.
కొత్త మార్గాలు, అదృష్టం: మీనం, వృశ్చికం
మీన రాశి:
జనవరిలో గ్రహాల స్థితి మీన రాశి వారికి ఎంతో ముఖ్యమైనది. మీ రాశి నుంచి ఐదో స్థానంలో గురువు సంచరిస్తాడు. సూర్యుడు లాభ స్థానంలోకి వస్తాడు. దీనివల్ల ఉద్యోగం, వ్యాపారాల్లో ముందుకు వెళ్లే అవకాశాలు దక్కుతాయి. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకునే వీలుంది. పెట్టుబడుల విషయంలో మాత్రం ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకుంటే లాభిస్తుంది.
వృశ్చిక రాశి:
వృశ్చిక రాశి వారికి గురువు భాగ్య స్థానంలో సంచరిస్తాడు. దీంతో అదృష్టం తోడుండే అవకాశం కనిపిస్తోంది. ఉద్యోగం కోసం వెతుకుతున్నవారికి మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. వ్యాపారంలో కొత్త ప్రణాళికపై పని మొదలయ్యే వీలుంది. విదేశాలతో సంబంధం ఉన్న పనులు చేసేవారికి కూడా ఈ సమయం కీలకం. ఆర్థిక నిర్ణయాలను ఓపికతో తీసుకుంటే మున్ముందు మేలు జరుగుతుంది.
జనవరి 2027లో కీలక గ్రహ మార్పులివే
2027 జనవరిలో గ్రహాల గమనంలో ముఖ్యమైన మార్పులు జరుగుతున్నాయి. జనవరి 14న సూర్యుడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఆ తర్వాత జనవరి 25న గురువు సింహ రాశి నుంచి కర్కాటక రాశిలోకి వస్తాడు. కర్కాటక రాశిలో గురువు ఉచ్చ స్థితిలో ఉంటాడు కాబట్టి ఈ సంచారానికి విశేష ప్రాధాన్యం ఉంది.
సూర్య, గురు గ్రహాల సంచారాలు మిథునం, కన్య, మీనం, వృశ్చికం రాశుల వారికి ఆర్థిక, వృత్తి రంగాల్లో కొత్త ఊపునిస్తున్నాయి. వివేకం, కృషితో అడుగులు వేస్తే ఈ నెల సానుకూలంగా సాగుతుంది.