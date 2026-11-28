పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారు
డిసెంబర్లో ఈ 4 రాశులకు అదృష్టం.. ఉద్యోగం, డబ్బు, కెరీర్లో కొత్త అవకాశాలు!
డిసెంబర్ 2026లో సూర్యుడు, బుధుడు ధనుస్సు రాశిలోకి ప్రవేశించడంతో బుధాదిత్య యోగం ఏర్పడుతుంది. డిసెంబర్ 11న శని ప్రత్యక్ష గమనంలోకి రావడం, డిసెంబర్ 13న గురువు వక్రగతిలోకి మారడం వంటి గ్రహస్థితులు జ్యోతిష్యపరంగా కీలకంగా భావిస్తున్నారు.
ఏడాది చివరి నెలైన డిసెంబర్ 2026 పలు రాశుల వారికి కొత్త ఆశలు తెస్తోంది. ఈ నెలలో సూర్యుడు, బుధుడు రాశులు మారుతున్నారు. మరోవైపు శనిదేవుడు వక్రగతి వదిలి ప్రత్యక్ష గమనంలోకి వస్తాడు. సూర్యుడు డిసెంబర్ 16న ధనుస్సు రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. డిసెంబర్ 22న బుధుడు కూడా ఇదే రాశిలోకి చేరుకుంటాడు.
ఈ కలయిక వల్ల సూర్య-బుధుల యుతి ఏర్పడుతుంది. జ్యోతిష్యంలో దీన్ని బుధాదిత్య యోగంగా పిలుస్తారు. మరోవైపు శని ప్రత్యక్ష గమనం చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులను ముందుకు తీసుకెళ్లే సూచనలు ఇస్తోంది. ఈ గ్రహస్థితుల ఆధారంగా వృషభం, సింహం, తులా, కుంభం రాశుల వారికి డిసెంబర్ నెల ఆర్థికంగా, వృత్తిపరంగా విశేషంగా ఉంటుంది.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో డిసెంబర్ నెలలో వచ్చే గ్రహ మార్పులు, పంచాంగ లెక్కలు, దానధర్మాలపై ప్రజలు ఆసక్తి చూపుతారు. సూర్య-బుధుల కలయిక ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు, విద్యా రంగాలు, వ్యాపార ప్రణాళికలపై ప్రభావం చూపుతుందని విశ్లేషిస్తారు. అయితే సాధారణ గోచార ఫలితాలు అందరికీ ఒకేలా ఉండవు. వ్యక్తిగత జాతకంలోని దశలు, గ్రహబలాలను బట్టి ఫలితాల్లో తేడాలు ఉంటాయి.
డిసెంబర్లో గ్రహ మార్పులు, శుభ యోగాలివే
డిసెంబర్ 2026లో పలు కీలక గ్రహాల స్థానం మారుతోంది. డిసెంబర్ 11న శని మీన రాశిలో సంచరిస్తాడు. ఆ తర్వాత డిసెంబర్ 13న గురువు సింహ రాశిలో వక్రగతిలోకి వెళ్తాడు. సూర్యుడు డిసెంబర్ 16న ధనుస్సు రాశిలోకి అడుగుపెడతాడు, బుధుడు డిసెంబర్ 22న ధనుస్సులోకి చేరుతాడు. సూర్య-బుధుల కలయికతో బుధాదిత్య యోగం ఏర్పడుతుంది. మరోవైపు శుక్రుడు నెల మొత్తం తన సొంత రాశి అయిన తులా రాశిలోనే కొనసాగుతాడు. ఈ మార్పుల ప్రభావం ద్వాదశ రాశులపై ప్రభావం పడినా, నాలుగు రాశుల వారికి ఈ సమయం ఎంతో కీలకంగా నిలుస్తోంది.
ఆదాయం, కెరీర్ వృద్ధి
1.వృషభ రాశి:
డిసెంబర్ నెల వృషభ రాశి వారికి ఆర్థికంగా ఊరట కలిగిస్తుంది. ఈ రాశి నుంచి 11వ ఇంట్లో శని ప్రత్యక్ష సంచారం చేస్తాడు. జ్యోతిష్యంలో ఈ స్థానాన్ని ఆదాయం, లాభాలు, కోరికలు నెరవేరే ఇంటిగా చూస్తారు. దీంతో చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన డబ్బు తిరిగి చేతికి అందే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. ఉద్యోగులకు ఇంక్రిమెంట్, బోనస్ లేదా కొత్త బాధ్యత దక్కవచ్చు. వ్యాపారులకు పాత పరిచయాల ద్వారా లాభం చేకూరి, వ్యాపారం విస్తరించే అవకాశాలు వస్తాయి. అయితే కొత్త పథకంలో డబ్బు పెట్టే ముందు పూర్తిగా పరిశీలించాలి.
2.సింహ రాశి:
సింహ రాశికి సూర్యుడు అధిపతిగా ఉంటాడు. డిసెంబర్లో సూర్యుడు ధనుస్సులోకి వెళ్లడం వల్ల మీ ఐదో స్థానం చురుగ్గా మారుతుంది. ఐదో భావం తెలివితేటలు, చదువు, సంతానం, సృజనాత్మక పనులతో ముడిపడి ఉంటుంది. విద్యార్థులకు పోటీ పరీక్షల్లో మంచి ఫలితాలు లభించవచ్చు. మీడియా, రచన, విద్య, పరిపాలన రంగాల్లోని వారికి ప్రతిభ చూపే అవకాశం దక్కుతుంది. సంతానం వైపు నుంచి కూడా శుభవార్త వినే వీలుంది. గురువు వక్రగతిలో ఉన్నందున పెద్ద నిర్ణయాల్లో తొందరపడవద్దు, ప్రణాళికలను మరోసారి సమీక్షించుకోవాలి.
3.తులా రాశి:
తులా రాశికి శుక్రుడు అధిపతిగా ఉంటాడు. డిసెంబర్లో శుక్రుడు సొంత రాశిలోనే సంచరిస్తాడు. జ్యోతిష్య పరంగా ఇది అనుకూల స్థితి. ఈ సమయంలో మీ వ్యక్తిత్వంలో ఆకర్షణ పెరిగి, పని ప్రదేశంలో మీ మాటలకు విలువ దక్కుతుంది. ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యత లేదా ముఖ్యమైన ప్రాజెక్టులో చేరే అవకాశం రావచ్చు. ఇల్లు, వాహనం లేదా స్థిరాస్తి కొనాలని ఆలోచించేవారికి ముందడుగు వేసే వీలుంది. దాంపత్య జీవితంలోనూ పరస్పర సమన్వయం నిలుపుకోవడానికి సమయం బాగుంది.
4.కుంభ రాశి:
కుంభ రాశికి శనిదేవుడు అధిపతిగా ఉంటాడు. డిసెంబర్లో మీ రాశి నుంచి రెండో ఇంట్లో శని మార్గి అవుతాడు. రెండో భావాన్ని ధనం, పొదుపు, కుటుంబానికి సంబంధించినదిగా పరిగణిస్తారు. దీంతో ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో క్రమంగా మెరుగుదల కనిపిస్తుంది. గతంలో పడిన శ్రమకు ఫలం దక్కి, పొదుపు పెంచుకునే అవకాశాలు వస్తాయి. కుటుంబ వ్యాపారంలో ఉన్నవారికి పనిలో నిలకడ లభిస్తుంది. అయితే మాటతీరుపై అదుపు ఉంచుకోవాలి. కుటుంబం లేదా వ్యాపారంలో చిన్న విషయంపై వివాదాలు పెరగకుండా చూసుకోవాలి.
సూర్య, శని పరిహారాలివే
డిసెంబర్లో సూర్యుడు, శనిదేవుడిని ఆరాధించడం శుభప్రదమని జ్యోతిష్య విశ్వాసాలు చెబుతున్నాయి. రోజూ ఉదయం స్నానం చేశాక రాగి చెంబుతో సూర్యుడికి నీళ్లు సమర్పించాలి. "ఓం ఘృణి సూర్యాయ నమః" మంత్రాన్ని జపించాలి. శనివారం శనిదేవుడిని స్మరించుకుంటూ పేదలకు ఆహారం, దుప్పట్లు లేదా వెచ్చని బట్టలు దానం చేయాలి. రావి చెట్టు వద్ద ఆవనూనె దీపం వెలిగించే ఆచారం కూడా ఉంది. ఈ పరిహారాలను భక్తితో పాటిస్తూ, ఆర్థిక, వృత్తి నిర్ణయాలు ఆలోచించి తీసుకోవాలి.
డిసెంబర్ 2026 నెల వృషభం, సింహం, తుల, కుంభం రాశుల వారికి కొత్త అవకాశాలు, స్పష్టమైన దారి చూపుతోంది. ఓపిక, కృషి, వివేకంతో ముందుకు సాగితే గోచార ఫలితాలను పూర్తిగా అందిపుచ్చుకోవచ్చు.