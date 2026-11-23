పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారు
ధనుస్సు రాశిలోకి సూర్య భగవానుడు.. ఈ రాశుల వారికి ఉద్యోగ యోగం, పదోన్నతి అవకాశాలు!
2026 సంవత్సరం చివరి నెల డిసెంబర్లో సూర్య భగవానుడు తన రాశిని మార్చుకోనున్నాడు. డిసెంబర్ 16న సూర్యుడు వృశ్చిక రాశి నుంచి ధనుస్సు రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. వేద జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం సూర్యుడిని ఆత్మవిశ్వాసం, అధికారం, గౌరవ మర్యాదలు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు, ఉన్నత పదవులకు కారకుడిగా భావిస్తారు.
2026 సంవత్సరం చివరి నెలలో సూర్య భగవానుడు తన గమనాన్ని మార్చుకుంటున్నాడు. డిసెంబర్ 16న సూర్యుడు వృశ్చిక రాశిని వీడి ధనుస్సు రాశిలోకి అడుగుపెడతాడు. జ్యోతిష్యపరంగా ఈ సూర్య గోచారం ఉద్యోగం, హోదా, గౌరవం, వ్యాపార అంశాలపై ప్రభావం చూపుతుంది. ధనుస్సులోకి సూర్యుడు రావడంతో మీనం, మేషం, మిథునం, కన్య రాశుల వారి పని ప్రదేశంలో మార్పులు కనిపిస్తాయి.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధనుర్మాసం, మకర సంక్రాంతి వేడుకలకు ఎంతో ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. మకర సంక్రాంతి తర్వాత శుభకార్యాలకు ముహూర్తాలు ఊపందుకుంటాయి. పంచాంగం, గ్రహ గోచారాలను అనుసరించే పాఠకులకు ధనుర్మాస కాలం ఆధ్యాత్మిక సాధనకు అనుకూలమైనదిగా భావిస్తారు. అయితే సాధారణ గోచార ఫలితాలు వ్యక్తిగత జాతకంలోని దశలు, అంతర్దశలను బట్టి మారుతుంటాయి.
సూర్య సంచార ప్రాధాన్యం
వేద జ్యోతిష్యంలో సూర్యుడిని ఆత్మబలం, ఆత్మవిశ్వాసం, గౌరవ మర్యాదలు, ప్రభుత్వ రంగం, ఉన్నత పదవులకు కారకుడిగా పేర్కొంటారు. జాతకంలో సూర్యుడి స్థితి బట్టి ఆ వ్యక్తి ప్రతిష్ఠ, పని ప్రదేశంలో అతని పాత్రను అంచనా వేస్తారు. ఫలదీపిక, నిర్ణయ సింధు వంటి ప్రాచీన జ్యోతిష్య గ్రంథాలు గ్రహ స్థితులు, ఫలితాలు, శుభ-అశుభ సమయాలు, ముహూర్త నియమాలను వివరిస్తాయి. అందుకే సూర్యుడి రాశి మార్పును మతపరంగా, జ్యోతిష్యపరంగా కీలక ఘట్టంగా చూస్తారు.
ఉద్యోగంలో మార్పులు, పదోన్నతులు
మీన రాశి:
ఈ రాశి పదో ఇంట్లోకి సూర్యుడు సంచరిస్తాడు. జ్యోతిష్యంలో పదో స్థానం కర్మ, వృత్తికి సంబంధించినది. దీంతో ఉద్యోగులకు కొత్త బాధ్యతలు అప్పగించే అవకాశం ఉంది. చాలా కాలంగా పదోన్నతి కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి సానుకూల సంకేతాలు కనిపిస్తాయి.
ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు, పరిపాలన రంగాల్లో పనిచేసే వారి బాధ్యతల్లో మార్పులు రావచ్చు. పై అధికారులతో మాట్లాడేటప్పుడు వినయం పాటించాలి. సాధించిన విజయాలపై అతివిశ్వాసం ప్రదర్శిస్తే ఇబ్బందులు తలెత్తుతాయి.
మేష రాశి:
తొమ్మిదో ఇంట్లోకి సూర్యుడు ప్రవేశిస్తాడు. ఇది అదృష్టం, ధర్మం, ఉన్నత విద్యకు సంబంధించిన స్థానం. ఉద్యోగ వేటలో ఉన్న యువతకు ఈ కాలం కలిసి వస్తుంది. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న అభ్యర్థులు శ్రమకు తగిన ఫలితం అందుకుంటారు.
నిలిచిపోయిన పదోన్నతి లేదా నచ్చిన ప్రాంతానికి బదిలీ విషయంలో ముందడుగు పడుతుంది. అయితే విజయం కోసం కృషి ఆపకూడదు. కేవలం అదృష్టంపై ఆధారపడటం సరికాదు.
మిథున రాశి:
ఈ రాశి ఏడో స్థానంలో సూర్యుడు సంచరిస్తాడు. ఇది వ్యాపారం, భాగస్వామ్యాలు, ఇతరులతో అనుబంధాలకు సంబంధించిన భావం. వ్యాపారులు భాగస్వాములతో ఆర్థిక లావాదేవీల్లో పారదర్శకత పాటించాలి. పెద్ద ఒప్పందాలపై సంతకం చేసే ముందే పత్రాలను పూర్తిగా చదవాలి.
కన్య రాశి:
పని భారం పెరిగే సూచనలు ఉన్నాయి. ఆఫీసులోని సమస్యలు వ్యక్తిగత జీవితంపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. తొందరపడి ఉద్యోగం మానేయడం లేదా పై అధికారులతో ఘర్షణ పడటం వంటివి చేయవద్దు.
సూర్య అనుగ్రహం కోసం పాటించాల్సిన పరిహారాలు
ఖర్మాసంలో ప్రతిరోజూ ఉదయం స్నానం చేసిన తర్వాత రాగి పాత్రతో సూర్య భగవానుడికి అర్ఘ్యం సమర్పిస్తే మంచిదని విశ్వసిస్తారు. నీటిలో ఎర్రని పూలు, అక్షింతలు వేయవచ్చు. ఆదివారాల్లో ఆదిత్య హృదయ స్తోత్రం పఠించడం శ్రేయస్కరం. సూర్య మంత్రాలు జపిస్తూ, అవసరంలో ఉన్నవారికి బెల్లం, గోధుమలు లేదా ఎర్రని వస్త్రాలు దానం చేయాలి. వీటితో పాటు పని ప్రదేశంలో ఓపిక వహించి, పెద్ద నిర్ణయాలకు ముందు అన్ని కోణాలు పరిశీలించాలి.