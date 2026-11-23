పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారు
నవంబర్ 23 రాశి ఫలాలు: ఈ 6 రాశులకు అదృష్టం.. ఉద్యోగం, ధనలాభంలో శుభవార్తలు!
2026 నవంబర్ 23, సోమవారం గ్రహాల సంచారం ప్రకారం ఆరు రాశుల వారికి అనుకూల ఫలితాలు కలగనున్నాయి. మేషం, వృషభం, కర్కాటకం, సింహం, కన్య, తులా రాశుల వారికి ఉద్యోగం, ఆర్థిక వ్యవహారాలు, ప్రేమ జీవితంలో సానుకూల పరిణామాలు కనిపిస్తాయి.
నవంబర్ 23వ తేదీ సోమవారం నాడు గ్రహాల గమనం ఆధారంగా జ్యోతిష్య అంచనాలు వెలువడ్డాయి. సోమవారం శివ భగవానుడి పూజకు ఎంతో ప్రశస్తమైన రోజుగా భక్తులు భావిస్తారు. సోమవారం శివుడిని భక్తితో కొలిస్తే ఇంట్లో ప్రశాంతత, ఆనందం నిలుస్తాయని ఆధ్యాత్మిక విశ్వాసాలు చెబుతున్నాయి. ఈ రోజు ఆరు రాశుల వారికి సంతోషకరమైన ఫలితాలు కనిపిస్తుండగా, కొన్ని రాశుల వారు ఖర్చులు, మాటతీరు, ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాలి.
సోమవారం ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో శివాలయాల్లో అభిషేకాలు, రుద్ర పారాయణాలు నిర్వహించడం సంప్రదాయంగా వస్తోంది. గోచార ఫలితాలు సాధారణ స్థితిని సూచిస్తాయి. వ్యక్తిగత జాతకంలోని దశలు, ఇతర గ్రహాల స్థితిని బట్టి రోజువారీ ఫలితాల్లో మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి.
ఈరోజు రాశి ఫలాలు
మేష రాశి: ఈ రోజు చురుకుగా ఉండాలి. కొందరు బృంద ప్రాజెక్టుల్లో ముందుండి పని చేయాల్సి వస్తుంది. ఆదాయం పెంచుకునే కొత్త అవకాశాలు కనిపిస్తాయి. సమస్యలపై స్పష్టంగా మాట్లాడితే భాగస్వామితో బంధం మరింత బలపడుతుంది.
వృషభ రాశి: నిర్దేశించిన లక్ష్యాలపై దృష్టి పెట్టే రోజు ఇది. ఎవరితోనైనా ప్రయాణం చేసే అవకాశం దక్కుతుంది. మీ పనితీరుకు ప్రశంసలు లభిస్తాయి. మార్పు కోరుకునే ఆలోచన కలుగుతుంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో తీరిక లేకుండా గడుపుతారు.
మిథున రాశి: వృత్తిలో ఎదుగుదల కనిపిస్తుంది. ఆర్థికంగా ఖర్చుల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉంటూ, భవిష్యత్తు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకోవాలి. శారీరక వ్యాయామం చేస్తే ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.
కర్కాటక రాశి: రోజు గడిచేకొద్దీ బంధాలను మరింత దృఢంగా మార్చుకుంటారు. సంభాషణలపై శ్రద్ధ పెడితే ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభను చాటుకునే అవకాశాలు వస్తాయి.
సింహ రాశి: కెరీర్ పరంగా సానుకూల అవకాశాలు లభిస్తాయి. కొత్త పరిచయాలు, ఆఫీసులో ఎదగడానికి మార్గాలు కనిపిస్తాయి. డబ్బు విషయంలో జాగ్రత్త వహించాలి. ఆర్థిక భద్రత కోసం బడ్జెట్పై దృష్టి పెట్టండి.
కన్య రాశి: ప్రేమ, ఉద్యోగ రంగాల్లో మంచి అవకాశాలు ఆశించవచ్చు. ఆర్థికంగా నిలకడ సాధించేందుకు విచక్షణతో వ్యవహరించాలి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ అవసరం. సమతుల్యత పాటిస్తూ నిరంతరం శ్రమిస్తే మంచి ఫలితాలు దక్కుతాయి.
తులా రాశి: ఆత్మీయ బంధాలు మరింత బలపడతాయి. కెరీర్లో స్పష్టత వస్తుంది, ఆర్థిక స్థితి మెరుగుపడుతుంది. శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యం కోసం ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి అలవర్చుకోండి.
వృశ్చిక రాశి: బడ్జెట్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని అవసరమైన మార్పులు చేయడానికి ఇది మంచి సమయం. కొత్త ఫిట్నెస్ దినచర్య మొదలుపెట్టడానికి లేదా మంచి ఆహారపు అలవాట్లు పాటించడానికి అనుకూల రోజు. సానుకూల దృక్పథంతో ముందుకు సాగండి.
ధనుస్సు రాశి: ఆరోగ్యపరంగా ఉత్సాహంగా, ప్రేరణతో ఉంటారు. కార్యాలయంలో పురోగతి, అభివృద్ధికి అవకాశాలు కనిపిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడే సూచనలు ఉన్నాయి.
మకర రాశి: సమావేశాల్లో వాదనలకు దూరంగా ఉండాలి. బంధాలు బలపడతాయి, కెరీర్లో ఆసక్తికరమైన ఎదుగుదల కనిపిస్తుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో నిలకడ ఉండటంతో ఊరట లభిస్తుంది.
కుంభ రాశి: పై అధికారులతో ఉన్న సమస్యలను పరిష్కరించుకోండి. ప్రేమ జీవితంలో ఆప్యాయత నిలుస్తుంది. పనిపై కృషి కొనసాగిస్తే సానుకూల ఫలితాలు వస్తాయి. డబ్బును తెలివిగా నిర్వహించే మార్గాలను ఎంచుకోండి.
మీన రాశి: ప్రేమ జీవితంలోని సమస్యలను పరిష్కరించుకోవాలి. బంధాన్ని మరో మెట్టు పైకి తీసుకెళ్తారు. ఆఫీసులో కొన్ని పనులు సవాలుగా మారవచ్చు.