పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారు
రవి ప్రదోషం వేళ ఈ రాశులకు అదృష్టం.. ధనలాభం, ఉద్యోగంలో పురోగతి!
నవంబర్ 22, ఆదివారం ఆధ్యాత్మికంగా, జ్యోతిష్యపరంగా ప్రత్యేకమైన రోజు. ఈరోజు రవి ప్రదోష వ్రతం, అశ్విని నక్షత్రం, వ్యతీపాత యోగం కలయిక ఏర్పడింది. చంద్రుడు మేష రాశిలో సంచరిస్తున్నాడు. అశ్విని నక్షత్రం కొత్త ప్రారంభాలు, వేగం, ధైర్యానికి ప్రతీకగా భావిస్తారు.
నవంబర్ 22వ తేదీ ఆదివారం ఆధ్యాత్మికంగా, జ్యోతిష్య పరంగా ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. ఈరోజు రవి ప్రదోష వ్రతంతో పాటు అశ్విని నక్షత్రం, వ్యతీపాత యోగం కలయిక ఏర్పడింది. చంద్రుడు మేష రాశిలో సంచరిస్తున్నాడు. జ్యోతిష శాస్త్రంలో 27 నక్షత్రాల్లో అశ్వినికి మొదటి స్థానం ఉంది. దీనికి కొత్త ప్రారంభాలు, వేగంతో ముందుకు సాగడం వంటి లక్షణాలు ఉంటాయి. మరోవైపు వ్యతీపాత యోగం వేళ కొన్ని పనుల్లో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని పండితులు సూచిస్తారు.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రదోష వేళ శివాలయాల్లో ప్రత్యేక అభిషేకాలు, రుద్రాభిషేకాలు నిర్వహించడం సంప్రదాయంగా వస్తోంది. సాయంత్రం ప్రదోష కాలంలో శివపార్వతులను కొలిస్తే కష్టాలు తొలగిపోతాయని భక్తులు విశ్వసిస్తారు.
ఈరోజు ఈ రాశులకు విపరీతమైన అదృష్టం
మేష రాశి: మీ రాశిలోనే చంద్రుడు సంచరిస్తున్నందున ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. ఉద్యోగంలో కీలక బాధ్యతలు దక్కే అవకాశం ఉంది. మీ అభిప్రాయాలను స్పష్టంగా చెప్పగలుగుతారు. అయితే తొందరపడి నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. ఇంట్లో మాట్లాడేటప్పుడు సంయమనం పాటించండి.
వృషభ రాశి: ఈ వారం ఖర్చుల విషయంలో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. పాత పనుల్లో జాప్యం జరగవచ్చు. కష్టానికి తగిన ఫలితం అందడానికి కొంత సమయం పట్టే సూచన ఉంది. కుటుంబ సభ్యుల అవసరాల కోసం డబ్బు ఖర్చు చేయాల్సి రావచ్చు.
మిథున రాశి: ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో కొత్త పరిచయాలు ఉపయోగపడతాయి. పాత స్నేహితుడిని కలిసే అవకాశం ఉంది. ఆర్థికంగా ఊరట లభిస్తుంది. చాలా రోజులుగా ముందుకు సాగని పనికి ఇప్పుడు మార్గం సుగమమవుతుంది.
కర్కాటక రాశి: పని ప్రదేశంలో బాధ్యతలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. పై అధికారులతో మాట్లాడేటప్పుడు మీ ఉద్దేశాన్ని స్పష్టంగా తెలియజేయండి. ఇంట్లో ముఖ్యమైన అంశంపై చర్చ జరగవచ్చు. కుటుంబ సభ్యుల అండదండలు లభిస్తాయి.
సింహ రాశి: చదువు, వృత్తికి సంబంధించిన విషయాల్లో శుభవార్త వింటారు. ప్రయాణాలకు ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. ఉద్యోగంలో ఎదగడానికి అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. నిలిచిపోయిన పనులను పూర్తి చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి.
కన్య రాశి: ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తత అవసరం. ఎవరికైనా అప్పు ఇచ్చే ముందు మీ ఆర్థిక స్థితిని బేరీజు వేసుకోండి. పనుల్లో ఓపిక అవసరం. కుటుంబంలో పాత విషయంపై చర్చ రావచ్చు.
తులా రాశి: జీవిత భాగస్వామితో ఉన్న మనస్పర్థలను సరిదిద్దుకునే అవకాశం దక్కుతుంది. వ్యాపారంలో భాగస్వామ్య ఆఫర్లు రావచ్చు. ఉద్యోగంలో తోటివారి సహకారం లభిస్తుంది. ఒప్పందాలపై సంతకం చేసే ముందే నిబంధనలను క్షుణ్ణంగా చదవండి.
వృశ్చిక రాశి: పనుల ఒత్తిడి పెరగవచ్చు. ఆఫీసులో పెండింగ్ పనులను పూర్తి చేయడంపై దృష్టి పెడతారు. వ్యాపారులకు పాత వినియోగదారుల వల్ల లాభం చేకూరుతుంది. ఆరోగ్య విషయంలో నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు.
ధనుస్సు రాశి: ప్రేమ వ్యవహారాల్లో సంతోషంగా గడిపే అవకాశం లభిస్తుంది. విద్యార్థులు చదువుపై శ్రద్ధ కొనసాగించాలి. సృజనాత్మక పనులపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. ఇంట్లో ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది.
మకర రాశి: ఇంటి బాధ్యతలు పెరిగే సూచన ఉంది. ఆస్తి లేదా వాహన కొనుగోలు వంటి నిర్ణయాలు ఆలోచించి తీసుకోండి. ఉద్యోగంలో పని భారం ఉండవచ్చు. పెద్దల సలహాలు ఉపయోగపడతాయి.
కుంభ రాశి: కొత్త వ్యక్తులతో పరిచయాలు, సంభాషణల ద్వారా పనులు చక్కబడతాయి. చిన్న ప్రయాణం చేసే అవకాశం ఉంది. సహోద్యోగుల తోడ్పాటు ఉంటుంది. పత్రాల వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండండి.
మీన రాశి: ఆర్థికంగా సమతుల్యత పాటించాలి. ఇంటి అవసరాలకు ఖర్చులు పెరగవచ్చు. ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యత దక్కే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంతో సమయం గడిపే వీలు కలుగుతుంది.
అశ్విని, వ్యతీపాత విశేషాలు.. రవి ప్రదోష ప్రాధాన్యం
అశ్విని నక్షత్రానికి కేతువు అధిపతి. అశ్విని కుమారులు దీని దేవతలు. వీరిని దేవతల వైద్యులుగా పురాణాలు పేర్కొంటాయి. వేగం, ధైర్యం, చికిత్స లేదా నివారణ అంశాలతో ఈ నక్షత్రాన్ని ముడిపెట్టి చూస్తారు. వ్యతీపాత యోగం సమయంలో శుభకార్యాలు చేపట్టే విషయంలో జాగ్రత్తలు పాటిస్తారు. ఆవేశంతో నిర్ణయాలు తీసుకోవడం, గొడవలకు దిగడం వంటివి చేయకుండా ఉంటే మంచిది.
ఆదివారం నాడు త్రయోదశి తిథి రావడంతో రవి ప్రదోషం ఏర్పడింది. ఈ రోజు శివుడిని ఆరాధిస్తారు. భక్తులు ప్రదోష సమయంలో శివలింగానికి నీరు సమర్పించి, శివ మంత్రాలు జపిస్తారు. ప్రదోష వ్రతం ఆచరిస్తే పరమేశ్వరుడి అనుగ్రహం లభిస్తుందని భక్తుల నమ్మకం. రవి ప్రదోష వేళ శివారాధనతో పాటు దినచర్యలో విచక్షణ పాటిస్తే నవంబర్ 22 ఆదివారం సాఫీగా సాగుతుంది.