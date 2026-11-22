పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారు
నవంబర్ 22 రాశి ఫలాలు: ఆదివారం ఈ 4 రాశులకు అదృష్టం.. ధనలాభ సూచనలు!
నవంబర్ 22, ఆదివారం గ్రహాల సంచారం ఆధారంగా కొన్ని రాశుల వారికి ఆర్థికంగా, వృత్తిపరంగా అనుకూల ఫలితాలు కలగనున్నాయి. మరికొన్ని రాశుల వారు మాటతీరు, ఖర్చులు, ఆరోగ్యం, కుటుంబ సంబంధాల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
నవంబర్ 22వ తేదీ ఆదివారం నాడు గ్రహాల సంచారం ఆధారంగా జ్యోతిష్య నిపుణులు రాశి ఫలాలను అంచనా వేశారు. ఆదివారం సూర్యారాధనకు ఎంతో ప్రశస్తమైన రోజుగా భక్తులు భావిస్తారు. సూర్య దేవుడిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజిస్తే సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు నిలబడతాయని ఆధ్యాత్మిక విశ్వాసాలు చెబుతున్నాయి. ఈ రోజు కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం కలిసి వస్తుండగా, మరికొన్ని రాశుల వారు మాటతీరు, ఖర్చుల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ఆలయాల్లో ఆదివారం వేళ సూర్య నమస్కారాలు, ఆదిత్య హృదయ పారాయణలకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. పంచాంగం, గ్రహ స్థితిగతుల ఆధారంగా సాధారణ గోచారం ఫలితాలు ఇలా ఉన్నప్పటికీ, వ్యక్తిగత జాతక చక్రంలోని దశలు, అంతర్దశలు కూడా రోజువారీ ఫలితాలపై ప్రభావం చూపుతాయి.
ఈరోజు రాశి ఫలాలు
మేష రాశి: సానుకూల ఆలోచనలతో రోజును ఆరంభిస్తే మంచి ఫలితాలు అందుతాయి. ఆర్థికంగా లాభపడే సూచనలు ఉన్నాయి. కుటుంబ జీవితంలో ఆనందం నెలకొంటుంది. పెద్ద ఆరోగ్య సమస్యలేవీ ఇబ్బంది పెట్టవు.
వృషభ రాశి: డబ్బు విషయంలో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. భాగస్వామితో నిజాయితీగా ఉండండి. ఆశించిన ఫలితాల కోసం పనిపై నిబద్ధత కొనసాగించండి. ఆర్థిక అదృష్టం తోడుంటుంది.
మిథున రాశి: మీ ఆలోచనలు, లక్ష్యాలను ఇతరులతో పంచుకోండి. సరదాగా, ఉత్సాహంగా గడపండి. ఎదురయ్యే పరిస్థితులను సానుకూలంగా స్వీకరించండి. బంధంలో మధుర క్షణాలను ఆస్వాదించండి. వృత్తిలో కొత్త బాధ్యతలు చేపట్టే అవకాశం ఉంది. ఆదాయం ఆశాజనకంగా ఉంటుంది.
కర్కాటక రాశి: ఇతరులతో మాట్లాడేటప్పుడు, ముఖ్యంగా వాదనల సమయంలో పదాల ఎంపికలో జాగ్రత్త వహించండి. వృత్తిపరంగా పెద్ద సవాళ్లేవీ పనితీరును దెబ్బతీయవు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సాధారణంగా ఉంటుంది.
సింహ రాశి: ప్రేమ బంధాన్ని బలంగా, నిరాడంబరంగా ఉంచుకోండి. పని ప్రదేశంలో నిర్దేశించిన లక్ష్యాలను చేరుకోండి. తెలివైన ఆర్థిక ప్రణాళికలతో ఆదాయ స్థితి మెరుగుపడుతుంది. ఆహారంలో తాజా పండ్లు, కూరగాయలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వండి.
కన్య రాశి: భాగస్వామితో గడిపే సమయంలో ఆప్యాయత, ప్రేమను వ్యక్తపరచండి. సంపద నిలకడగా ఉంటుంది. బహిరంగ సంభాషణ ద్వారా ప్రేమ వ్యవహారాల్లోని చిక్కులను పరిష్కరించుకోండి. ఆరోగ్యం, ఆర్థిక విషయాల్లో చిన్నపాటి ఇబ్బందులు తలెత్తవచ్చు.
తులా రాశి: ప్రేమ జీవితాన్ని అర్థం చేసుకుంటూ, జీవిత భాగస్వామితో అనవసర వాదనలకు దూరంగా ఉండండి. ఉద్యోగంలో చిన్న సమస్యలు కొంత గందరగోళం కలిగించవచ్చు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యాలయంలో బాధ్యతలను సకాలంలో పూర్తి చేయండి.
వృశ్చిక రాశి: వ్యాపారంలో మంచి ఫలితాలు సాధిస్తారు. ధన ప్రవాహం ఉండటంతో కీలక ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి వీలవుతుంది. బంధాల్లో సంతోషం నిలుస్తుంది. ఆఫీసులో వృత్తిపరమైన నైపుణ్యం ప్రదర్శించండి. చిన్న ఆరోగ్య సమస్యలు కొంత అసౌకర్యం కలిగించవచ్చు.
ధనుస్సు రాశి: ఏదైనా అంశం మీకు సరిపోదనిపిస్తే, ఆలోచన మార్చుకోవడం లేదా వెనక్కి తగ్గడం తప్పు కాదు. మీకు అసాధ్యమైనది ఏదీ లేదు. కొత్తగా ప్రేమలో పడే అవకాశం ఉంది, ఇది ముఖంలో చిరునవ్వు నింపుతుంది.
మకర రాశి: ఆర్థికంగా బలంగా ఉంటారు. తీవ్రమైన వైద్య సమస్యలు ఎదురుకావు. మీకు ఉపయోగపడని హామీలు లేదా బాధ్యతలపై పట్టుబట్టాల్సిన అవసరం లేదు. జీవితంలో సమతుల్యత కాపాడుకోండి.
కుంభ రాశి: ప్రేమ బంధాన్ని మధురంగా ఉంచుకోండి. భాగస్వామితో ఆనంద క్షణాలు గడపడానికి భావోద్వేగాలపై నియంత్రణ ఉంచండి. వృత్తిలో పెద్ద సవాళ్లేవీ పనితీరును ప్రభావితం చేయవు.
మీన రాశి: సంతోషానికి, మానసిక ఆరోగ్యానికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వండి. ఆసక్తి లేని విషయాల్లో బలవంతంగా ముందుకు సాగడం కంటే, మీ అభిప్రాయాన్ని స్పష్టంగా చెప్పడం మేలు.
సూర్యారాధనతో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుందని విశ్వాసం. ప్రతి రాశి వారూ తమ ఆర్థిక, ఆరోగ్య, వ్యక్తిగత అంశాలను విచక్షణతో సమన్వయం చేసుకుంటే సాఫీగా సాగుతుంది.