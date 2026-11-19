నవంబర్ 19 గురువారం రాశిఫలాలు: ఈ 5 రాశులకు అదృష్టం.. ధనలాభం, ఉద్యోగంలో పురోగతి!
హిందూ సనాతన ధర్మంలో గురువారానికి ఎంతో విశిష్టమైన స్థానం ఉంది. ఈ రోజును శ్రీమహావిష్ణువు ఆరాధనకు అంకితం చేస్తారు. గురువారం భక్తిశ్రద్ధలతో శ్రీహరిని పూజించడం వల్ల సుఖసంతోషాలు, ఐశ్వర్యం కలుగుతాయని భక్తుల విశ్వాసం.
హిందూ సనాతన ధర్మంలో గురువారం రోజుకు ఎంతో విశిష్టత ఉంది. ఈ రోజు పూర్తిగా జగత్ రక్షకుడు శ్రీ మహావిష్ణువు పూజకు అంకితం చేయబడింది. గురువారం నాడు భక్తిశ్రద్ధలతో శ్రీహరిని ఆరాధించడం వల్ల ఇంటా బయటా సుఖశాంతులు వెల్లివిరుస్తాయని, ధనధాన్యాలకు కొరత ఉండదని పెద్దలు చెబుతుంటారు. నవంబర్ 19వ తేదీన గ్రహాలు మరియు నక్షత్రాల కదలికల ఆధారంగా ద్వాదశ రాశుల వారి ఫలితాలు ఎలా ఉండబోతున్నాయో ఇప్పుడు పరిశీలిద్దాం.
మేష రాశి
ఈరోజు మీకు వ్యక్తిగత జీవితం మరియు ఉద్యోగ రంగంలో ఆచితూచి అడుగువేయాల్సిన సమయం. ప్రేమ వ్యవహారాలలో తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా ప్రశాంతంగా పరిష్కరించుకోండి. కార్యాలయంలో మీ అంకితభావం, నిజాయితీకి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. తోటి ఉద్యోగులు మీ పనితీరును ప్రశంసిస్తారు. ఆర్థికంగా ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదురుకావు, పరిస్థితి నిలకడగా ఉంటుంది. కొత్త బాధ్యతలు మీ దినచర్యను బిజీగా మారుస్తాయి.
వృషభ రాశి
వృత్తి జీవితంలో మీ ఉత్తమ ప్రతిభను ప్రదర్శించేందుకు అద్భుతమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. అయితే, ఆర్థికపరమైన కొన్ని చిన్నపాటి సమస్యలు మిమ్మల్ని పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడులు పెట్టకుండా అడ్డుకోవచ్చు. కాబట్టి ఆచితూచి ఖర్చు చేయడం మంచిది. ఆరోగ్యం విషయంలో ఎలాంటి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు, ఎలాంటి పెద్ద అనారోగ్య సమస్యలు మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టవు.
మిథున రాశి
మీ వృత్తి నైపుణ్యాన్ని తోటివారి ముందు నిరూపించుకోవడానికి నేడు మంచి అవకాశం లభిస్తుంది. అయితే, డబ్బు పరంగా కొన్ని చిన్నపాటి ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే సూచనలున్నాయి. మీ ఆహారపు అలవాట్లపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టండి, జంక్ ఫుడ్కు దూరంగా ఉండటం ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది. మీ భాగస్వామితో ప్రేమను పంచుకుంటూ, మనస్పర్థలను తొలగిస్తూ బంధాన్ని బలపరుచుకోండి.
కర్కాటక రాశి
ఆఫీసులో మీకు లభించే ప్రతీ చిన్న అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని సానుకూల ఫలితాలను సాధించండి. ఆరోగ్యపరంగా, ఆర్థికపరంగా కొన్ని చిన్నపాటి సవాళ్లు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది కాబట్టి అప్రమత్తంగా ఉండండి. జీవితంలో కొత్త ప్రేమ సంబంధాలు చిగురించే అదృష్టం ఉంది. కార్యాలయంలో ఎదురయ్యే సవాళ్లను ధైర్యంగా ఎదుర్కొని ముందుకు సాగండి.
సింహ రాశి
వృత్తిపరంగా మీ సామర్థ్యాన్ని నిరూపించుకునేందుకు అనేక అవకాశాలు మీ ముందుకు వస్తాయి. ఆర్థిక విషయాలలో మీరు తీసుకునే సరైన నిర్ణయాలు మంచి ఫలితాలను ఇస్తాయి. మీ ఆరోగ్యం ಸಂಪೂರ್ಣంగా సహకరిస్తుంది. ఒకవేళ గతంలో ప్రేమ సంబంధాలలో ఏమైనా మనస్పర్థలు ఉంటే, వాటిని సులభంగా పరిష్కరించుకుని మీ బంధాన్ని మరింత మధురంగా మార్చుకోండి.
కన్యా రాశి
బంధుమిత్రులతో లేదా భాగస్వామితో వ్యవహరించేటప్పుడు సంయమనం, పరిపక్వత ప్రదర్శించండి. ఆఫీసులో మీ కష్టానికి తగిన ఫలితం దక్కాలంటే కొత్త బాధ్యతలను స్వీకరించడానికి వెనుకాడకండి. మీ వ్యాపారం లేదా వృత్తిలో ఆర్థిక సమృద్ధి పెరుగుతుంది. ఆరోగ్యం మెరుగ్గా ఉంటుంది. కుటుంబంతో మరియు ప్రియమైన వారితో సమయం ఆనందంగా గడుస్తుంది.
తులా రాశి
ఈ రోజు మీకు ప్రేమ జీవితంలో మరువలేని అద్భుతమైన క్షణాలు ఎదురవుతాయి. మీ పనితీరును మెచ్చి ఉన్నతాధికారులు మీకు అత్యంత కీలకమైన బాధ్యతలను అప్పగిస్తారు. వాటిని విజయవంతంగా పూర్తి చేయడానికి మీ శ్రమ అవసరం అవుతుంది. ఆర్థికంగా నిలకడైన స్థితిని అనుభవిస్తారు, అలాగే మీ ఆరోగ్యం కూడా చక్కగా సహకరిస్తుంది.
వృశ్చిక రాశి
మీ ప్రేమ జీవితంపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. భాగస్వామితో మనసు విప్పి మాట్లాడటం ద్వారా బంధం బలపడుతుంది. ఆర్థిక వృద్ధి బాగుంటుంది, వృత్తి జీవితం ప్రశాంతంగా సాగిపోతుంది. అయితే, కొద్దిమంది జాతకులకు స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు కాబట్టి ఆరోగ్యం పట్ల తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ఉత్తమం.
ధనుస్సు రాశి
ప్రేమ వ్యవహారాలలో ఆచితూచి, పరిపక్వతతో నిర్ణయాలు తీసుకోండి. ఉద్యోగానికి సంబంధించిన సమస్యలు ఉంటే వాటిని ప్రశాంతంగా పరిష్కరించుకోండి. మీ ఆరోగ్యం ఈరోజు అత్యధిక శ్రద్ధను కోరుతోంది. ఆర్థిక పరంగా ఎలాంటి ఒడిదుడుకులు లేకుండా సాఫీగా గడిచిపోతుంది.
మకర రాశి
వృత్తిరంగంలో ఎదురయ్యే సవాళ్లను అధిగమించడం ద్వారానే మీరు ఆశించిన ఉత్తమ ఫలితాలను పొందగలరు. ఆర్థికంగా మంచి అభివృద్ధి మీ వెంటే ఉంటుంది. మీ కుటుంబ సభ్యులతో లేదా భాగస్వామితో స్వేచ్ఛగా మాట్లాడటం వల్ల రిలేషన్షిప్లో ఉండే సమస్యలు ఇట్టే తొలగిపోతాయి.
కుంభ రాశి
మీ కష్టాన్ని నమ్ముకుని ముందుకు సాగండి, ప్రొఫెషనల్ రంగంలో సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోండి. ఆర్థిక సౌలభ్యం మెరుగైన జీవనశైలిని అందిస్తుంది. ఎలాంటి పెద్ద అనారోగ్య సమస్యలు మీ దరిచేరవు, ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.
మీన రాశి
చుట్టూ ఉన్నవారికి ప్రేమను పంచుతూ మీ చుట్టూ ఉన్న వాతావరణాన్ని ఆహ్లాదకరంగా మార్చుకోండి. మీ వృత్తి జీవితంలో కొన్ని చిన్నపాటి అడ్డంకులు ఎదురైనా, మీ దృఢ సంకల్పంతో వాటిని సులభంగా దాటేస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మరియు ఆరోగ్యం రెండూ మీ ప్రత్యేక శ్రద్ధను కోరుతున్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More