నవంబర్ 25 నుంచి 18 నెలలు 6 రాశుల వారి జీవితాల్లో పెద్ద మార్పులు.. మీ సైడ్లోనే లక్కు!
2026 నవంబర్ నెలలో రాహు, కేతు గ్రహాలు తమ రాశులను మార్చుకోనున్నాయి. దీని కారణంగా రాబోయే 18 నెలల పాటు ఆరు రాశుల వారికి చాలా సంతోషం, శ్రేయస్సు లభిస్తాయి. ఈ రెండు గ్రహాల రాశి మార్పుల వల్ల ఏ ఆరు రాశుల వారి జీవితాల్లో సానుకూల మార్పులు వస్తాయో చూడండి.
ఛాయా గ్రహాలైన రాహువు, కేతువు త్వరలో తమ రాశులలో ఒక పెద్ద మార్పును తీసుకురాబోతున్నాయి. 2026 చివరి నాటికి ఈ రెండు గ్రహాలు తమ స్థానాలను మార్చుకుంటాయి. 2026 నవంబర్ 25న రాహువు కుంభ రాశి నుండి బయటకు వచ్చి మకర రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. అదేవిధంగా కేతువు సింహ రాశి నుండి బయటకు వచ్చి కర్కాటక రాశిలోకి వెళ్తాడు. రాహువు తన రాశిని మార్చుకున్నప్పుడు, కేతువు కూడా తన రాశిని మార్చుకుంటుంది. ఈ రెండు గ్రహాల రాశి మార్పు కారణంగా, కొన్ని రాశులకు చెందిన ప్రజలు తమ జీవితాలలో ఒక పెద్ద మార్పును అనుభవిస్తారు. రాహు కేతువుల ఈ సంచారం 18 నెలల పాటు అంటే 2028 జూన్ వరకు కొనసాగుతుంది. రాహు కేతువులలో మార్పు వల్ల ఆరు రాశుల వారు ప్రయోజనం పొందుతారు.
మేషరాశి
రాహువు మేష రాశి వారి జాతకంలో పదో ఇంట్లో అంటే కర్మ స్థానంలో సంచరించబోతున్నాడు. దీని కారణంగా మేష రాశి వారు చాలా కాలంగా తమ పనులలో ఆటంకాలను ఎదుర్కొంటూ.. తమ పనులు అసంపూర్తిగా ఉన్నట్లు భావిస్తుంటే, ఈ కాలంలో మీ పనులు విజయవంతంగా పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది. అలాగే మేష రాశి వారికి కావలసినవన్నీ నెరవేరుతాయి. ఈ రాశికి చెందిన కెరీర్లో గొప్ప ఉన్నత శిఖరాలను చేరుకోగలరు. మీ జాతకంలో రాహువు, కేతువులు నాలుగో ఇంట్లో సంచరిస్తున్నందున, మీరు మీ వ్యక్తిగత జీవితం, తల్లి ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాల్సి ఉంటుంది.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశిలో జన్మించిన వారికి జాతకంలోని అదృష్ట స్థానమైన తొమ్మిదో ఇంటిని రాహువు ప్రభావితం చేస్తాడు. అందువల్ల వృషభ రాశిలో జన్మించిన వారు తమ అసంపూర్తిగా ఉన్న పనులను విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకునే అవకాశాన్ని పొందుతారు. ఈ కాలంలో మీ పనులు, కోరికలు, ఆకాంక్షలు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి పూర్తవుతాయి. ఈ కాలంలో వృషభ రాశికి చెందిన వారు విదేశాలకు సంబంధించిన తమ పనులలో అపారమైన పురోగతిని సాధిస్తారు. మీకు సుదూర ప్రయాణాలకు సంబంధించిన మంచి అవకాశాలు కూడా లభిస్తాయి.
మిథున రాశి
మిథున రాశిలో జన్మించిన వారి జాతకంలో రాహువు ఎనిమిదో ఇంట్లో, కేతువు రెండో ఇంట్లో సంచరించడం వల్ల వారు అకస్మాత్తుగా అపారమైన సంపద, ఐశ్వర్యం, ప్రయోజనాలను పొందుతారు. ఈ కాలంలో మిథున రాశిలో జన్మించిన వారి ఆర్థిక, సంపద స్థితి గణనీయంగా బలపడుతుంది. మిథున రాశిలో జన్మించిన వారు తమ మాటలు, ఆహారంపై మరింత నియంత్రణ పాటించడం మంచిది. ఆరోగ్య పరంగా ఈ కాలం చాలా బాగుంటుంది.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వారి జాతకంలో వివాహానికి సంబంధించిన మొదటి ఇంట్లో కేతువు సంచరించనుంది. దీని కారణంగా ఈ కాలంలో కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వారికి ఆధ్యాత్మికతపై ఎక్కువ ఆసక్తి ఉంటుంది. కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వారి జాతకంలో 7వ ఇంట్లో రాహువు సంచారం ఈ కాలంలో వారి వైవాహిక జీవితంపై గణనీయమైన ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వారు తమ వ్యాపార భాగస్వాములతో, జీవిత భాగస్వాములతో అపార్థాలను నివారించడం చాలా ముఖ్యం.
సింహ రాశి
సింహ రాశి వారి జాతకంలో శత్రువులకు సంబంధించిన ఆరో ఇంట్లో రాహువు సంచారం కారణంగా తమ శత్రువులపై విజయం సాధించడంలో గొప్ప సహాయం లభిస్తుంది. ఈ సందర్భంలో సింహ రాశి వారు కోర్టు, కార్యాలయానికి సంబంధించిన తమ పనులలో విజయం సాధించగలుగుతారు. సింహ రాశిలో జన్మించిన వారికి వ్యాపార వాణిజ్యంలో తమ శత్రువులపై విజయం సాధించడానికి మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఈ కాలంలో మీరు పోగొట్టుకున్న డబ్బును తిరిగి పొందే అవకాశాలు కూడా బాగా పెరుగుతాయి.
కన్యా రాశి
కన్యా రాశిలో జన్మించిన వారికి రాహువు మీ జాతకంలోని ఐదో ఇంట్లో సంచరిస్తూ మీ ఆలోచనా సామర్థ్యాన్ని బాగా మెరుగుపరుస్తాడు. ఈ సమయంలో మీ సృజనాత్మకతలో చాలా అభివృద్ధి ఉంటుంది. అలాగే కన్యారాశిలో జన్మించిన విద్యార్థులు ఈ సమయంలో చాలా ఆనందంగా ఉంటారు. ఈ కాలంలో మీ ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి అనేక మంచి మార్గాలను మీరు కనుగొంటారు. ప్రేమ జీవితానికి సంబంధించి ఎలాంటి గొడవలు లేదా విభేదాలలోకి వెళ్లకుండా జాగ్రత్తగా ఉండటం ద్వారా మంచి ఫలితాలను పొందగలుగుతారు.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More