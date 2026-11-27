పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారు
ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వాళ్ళకు డిసెంబర్ నెలలో లక్కే లక్కు.. ఉద్యోగం, డబ్బు, జీవితంలో ఊహించని మార్పులు!
సంఖ్యాశాస్త్రం ప్రకారం డిసెంబర్ 2026 నెలలో 1, 4, 8, 9 మూలాంకాలకు చెందిన వారికి అనుకూల ఫలితాలు ఎదురయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగాల్లో గుర్తింపు, కొత్త అవకాశాలు, ఆర్థిక పురోగతి, కుటుంబ సంబంధాల్లో సంతోషం వంటి పరిణామాలు చోటుచేసుకోవచ్చని అంచనాలు చెబుతున్నాయి.
ఏడాది చివరి నెలైన డిసెంబర్ 2026 చాలామందికి సంతోషకరమైన మార్పులు తెస్తోంది. సంఖ్యాశాస్త్రం, జ్యోతిష్య అంచనాల ప్రకారం ఈ నెలలో కొన్ని ప్రత్యేక మూలాంకాల వారికి మంచి ఫలితాలు దక్కుతాయి. 1, 4, 8, 9 మూలాంకాలకు చెందినవారు ఈ నెలలో శుభవార్తలు వినే అవకాశం ఉంది. కొందరికి చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు పూర్తవుతాయి. మరికొందరికి కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. ఇంకొందరు కుటుంబ సభ్యులతో సత్సంబంధాలు కొనసాగిస్తారు. ఈ నాలుగు మూలాంకాల వారికి డిసెంబర్ ఫలాలు ఎలా ఉంటాయో వివరంగా చూద్దాం.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కొత్త ఏడాది సమీపిస్తున్న వేళ ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు, వ్యాపార ప్రణాళికలు, ఆర్థిక లెక్కలపై ప్రజలు దృష్టి పెడతారు. పుట్టిన తేదీ ఆధారంగా సాగే సంఖ్యాశాస్త్ర అంచనాలు వృత్తి, ఆర్థిక, వ్యక్తిగత నిర్ణయాలకు ఒక దిశానిర్దేశంగా నిలుస్తాయి. అయితే సాధారణ అంచనాలు అందరికీ ఒకేలా ఉండవు. వ్యక్తిగత జాతకం, గ్రహస్థితులను బట్టి ఫలితాల్లో మార్పులు ఉంటాయి.
డిసెంబర్ నెలలో ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారికి బాగా కలిసి వస్తుంది
మూలాంకం 1:
ఏ నెలలోనైనా 1, 10, 19 లేదా 28 తేదీల్లో జన్మిస్తే మూలాంకం 1 వస్తుంది. ఈ అంకెకు సూర్యుడు అధిపతిగా ఉంటాడు. 1వ మూలాంకం వారికి డిసెంబర్ నెల ఎంతో విశేషంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగులకు పనితీరుకు తగిన గుర్తింపు, ప్రశంసలు దక్కుతాయి. వ్యాపారులకు కొత్త వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. అయితే ప్రతి ఒక్కరినీ గుడ్డిగా నమ్మడం నష్టం కలిగిస్తుంది. పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు బాగా ఆలోచించాలి. కోపంలో ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోవద్దు. అనవసర ఖర్చులను తగ్గించుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి.
మూలాంకం 4:
ఏ నెలలోనైనా 4, 13, 22 లేదా 31 తేదీల్లో పుడితే మూలాంకం 4 అవుతుంది. ఈ సంఖ్యకు రాహువుతో సంబంధం ఉంటుంది. 4వ మూలాంకం వారికి కొత్త నెల ఎన్నో ఆశలు తెస్తోంది. గత కొద్ది నెలలుగా ఆగిపోయిన పనిలో వేగం పెరుగుతుంది. వృత్తి జీవితంలో నిరూపించుకోవడానికి మంచి అవకాశం దక్కుతుంది. ఉద్యోగంలో మార్పు కోరుకునేవారికి కొత్త ఆఫర్ అందే వీలుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. ఎవరితోనైనా అపార్థాలు ఉంటే మాట్లాడి పరిష్కరించుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి.
మూలాంకం 8:
ఈ మూలాంకం వారికి శని దేవుడి అనుగ్రహం ఉంటుంది. ఏ నెలలోనైనా 8, 17 లేదా 26 తేదీల్లో జన్మిస్తే మూలాంకం 8 వస్తుంది. డిసెంబర్లో ఈ సంఖ్య వారి కష్టానికి తగిన ఫలితం దక్కుతుంది. ఉద్యోగులపై బాధ్యతలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. పై అధికారులకు పని నచ్చుతుంది. చాలా కాలంగా ఆగిపోయిన పదోన్నతికి సంబంధించిన శుభవార్త వింటారు. వ్యాపారులకు పాత పరిచయాల వల్ల ప్రయోజనం కలుగుతుంది. ఎక్కడైనా డబ్బు నిలిచిపోయి ఉంటే, అది చేతికి అందే ఆశలు కనిపిస్తాయి. ఇంట్లో వాతావరణం బాగుంటుంది.
మూలాంకం 9:
ఏ నెలలోనైనా 9, 18 లేదా 27 తేదీల్లో పుడితే మూలాంకం 9 అవుతుంది. ఈ అంకెకు కుజుడు అధిపతిగా ఉంటాడు. ఉద్యోగులు కొత్త బాధ్యత అందుకుంటారు. మంచి వార్త వినే వీలుంది. వ్యాపారస్తులు ఆదాయం పెంచుకోవడానికి అవకాశం పొందుతారు. కుటుంబంతో ఆనందంగా సమయం గడుపుతారు. ప్రేమ జీవితం మళ్లీ సరైన దారిలోకి వస్తుంది. కోపాన్ని మాత్రం అదుపులో ఉంచుకోవాలి. ఓపికతో ముందుకు సాగాలి.
డిసెంబర్ 2026 నెల 1, 4, 8, 9 మూలాంకాల వారికి పురోగతి, ఆర్థిక లాభాలు, బంధాల బలోపేతానికి అవకాశాలు కల్పిస్తోంది. కోపాన్ని తగ్గించుకుని, ఆచితూచి అడుగులు వేస్తే ఈ నెల సంతోషంగా సాగుతుంది.