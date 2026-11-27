పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారు
ఏడాది చివర్లో శని అనుగ్రహం.. ఈ 3 రాశుల వారికి కెరీర్, ఆదాయంలో పురోగతి!
2026 డిసెంబర్ 11న శని మీన రాశిలో ప్రత్యక్ష గమనంలోకి మారనున్నాడు. దీంతో 138 రోజులుగా కొనసాగుతున్న శని తిరోగమనం ముగుస్తుంది. జ్యోతిష్య విశ్వాసాల ప్రకారం, శని నేరుగా సంచారం వల్ల నిలిచిపోయిన పనుల్లో కదలిక, కెరీర్లో పురోగతి, ఆర్థిక అవకాశాలు కలగవచ్చు.
శని దేవుడి గమనంలో డిసెంబర్ నెలలో కీలక మార్పు చోటుచేసుకుంటోంది. 2026 డిసెంబర్ 11న శని మీన రాశిలో మార్గి అవుతాడు. దీంతో 138 రోజులుగా సాగుతున్న తిరోగమనం ముగిసి, శని ప్రత్యక్ష గమనంలోకి వస్తాడు. 2026 జూలై 27న శని ఇదే రాశిలో వక్రగతి మొదలుపెట్టాడు. దాదాపు 138 రోజుల తర్వాత గమనం సాధారణ స్థితికి చేరుకుంటుంది.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శని సంచారాన్ని అత్యంత కీలకంగా చూస్తారు. దీని ప్రభావం ద్వాదశ రాశులపై పడినా, వృషభం, మిథునం, కన్య రాశుల వారికి సానుకూల అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. న్యాయం, కర్మలకు శనిని కారకుడిగా పరిగణిస్తారు. మనిషి చేసే కర్మలకు తగిన ఫలితాలను శని ఇస్తాడని విశ్వాసం. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక స్థితి, కుటుంబ బంధాలపై శని గమనం ప్రభావం చూపుతుంది. దీర్ఘకాలంగా నిలిచిపోయిన పనుల్లో శని మార్గి తర్వాత వేగం పెరిగే అవకాశం ఉంది.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో శనివారాల్లో ఆలయ దర్శనాలు, తైలాభిషేకాలు, పంచాంగ గోచారాలపై భక్తులు, పాఠకులు ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపుతారు. శని వక్రగతి ముగిసి ప్రత్యక్ష గమనంలోకి వచ్చినప్పుడు పెండింగ్ పనులు, క్రమశిక్షణతో కూడిన ప్రయత్నాలకు ఊపు వస్తుందని జ్యోతిష్య నిపుణులు భావిస్తారు. అయితే సాధారణ గోచార ఫలితాలు అందరికీ ఒకేలా ఉండవు. వ్యక్తిగత జాతకంలోని దశలు, శని బలాన్ని బట్టి ఫలితాల్లో తేడాలు ఉంటాయి.
ఈ రాశులకు శని అనుగ్రహంతో బోలెడు లాభాలు
1.వృషభ రాశి:
శని ప్రత్యక్ష గమనం వృషభ రాశి వారికి లాభాల పరంగా కీలకంగా నిలుస్తుంది. ఆదాయం పెంచుకోవడానికి చేసే ప్రయత్నాలకు వేగం లభిస్తుంది. ఉద్యోగులకు కొత్త బాధ్యత లేదా పనిలో ఎదగడానికి అవకాశం దక్కుతుంది. వ్యాపారులకు కొత్త పరిచయాలు మేలు చేస్తాయి. అయితే ఖర్చులను అదుపులో ఉంచుకోవడం అవసరం. పెద్ద పెట్టుబడులు పెట్టే ముందు బాగా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవాలి.
2.మిథున రాశి:
కెరీర్ పరంగా మిథున రాశి వారికి ఇది ముఖ్యమైన సమయం. ఉద్యోగం మారడానికి సిద్ధమవుతున్నవారికి కొత్త అవకాశాలు వస్తాయి. పని ప్రదేశంలో బాధ్యతలు పెరిగే వీలుంది, వాటితో భవిష్యత్తులో ప్రయోజనం దక్కుతుంది. వ్యాపారస్తులు కొత్త ప్రణాళికపై పని చేసే అవకాశం పొందుతారు. పై అధికారులతో సమన్వయం పాటించడం ఎంతో అవసరం.
3.కన్యా రాశి:
ఈ రాశి వారికి భాగస్వామ్యాలు, బంధాల విషయంలో ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంటుంది. వ్యాపారంలో పాత వివాదాలు పరిష్కరించుకునే దిశగా చర్చలు ముందుకు సాగుతాయి. భాగస్వామ్య వ్యాపారం చేసేవారు నిర్ణయాల్లో స్పష్టత ఉంచుకోవాలి. ఉద్యోగులు బృందంతో కలిసి పని చేయడం వల్ల ప్రయోజనం పొందుతారు. దాంపత్య జీవితంలోనూ మనసు విప్పి మాట్లాడుకుంటే అనేక చిక్కులు తొలగిపోతాయి.
శని ప్రత్యక్ష గమనంతో నిలిచిపోయిన పనుల్లో కదలిక వచ్చి, పాత సమస్యల నుంచి బయటపడే మార్గాలు కనిపిస్తాయని జ్యోతిష్య విశ్వాసాలు చెబుతున్నాయి. ఆచితూచి అడుగులు వేస్తూ, క్రమశిక్షణతో ముందుకు సాగితే మంచి ఫలితాలు దక్కుతాయి.