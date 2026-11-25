పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారు
డిసెంబర్ నెలలో సూర్యుడు ట్రిపుల్ ధమాకా.. పట్టుకోలేనంత అదృష్టం, ఆస్తులు అంతస్తులు, శుభవార్తలు ఇలా ఎన్నెన్నో
2026 డిసెంబర్ నెలలో సూర్యుడు మూడు సార్లు నక్షత్ర మార్పు చేయనున్నాడు. డిసెంబర్ 3న జ్యేష్ఠ నక్షత్రంలోకి, డిసెంబర్ 19న మూల నక్షత్రంలోకి, డిసెంబర్ 29న పూర్వాషాఢ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ మూడు నక్షత్రాలకు వరుసగా బుధుడు, కేతువు, శుక్రుడు అధిపతులుగా ఉంటారు.
సూర్యుడు నిర్ణీత వ్యవధుల్లో తన రాశితో పాటు నక్షత్రాన్ని కూడా మారుస్తుంటాడు. 2026 డిసెంబర్ నెల సూర్యుడి గమనం రీత్యా కీలకంగా మారుతోంది. ఈ నెలలో సూర్యుడు మూడు సార్లు నక్షత్రం మారుస్తాడు. పంచాంగం ప్రకారం 2026 డిసెంబర్ 3న సూర్యుడు జ్యేష్ఠ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ నక్షత్రానికి బుధుడు అధిపతిగా ఉంటాడు. ఆ తర్వాత డిసెంబర్ 19న సూర్యుడు మూల నక్షత్రంలోకి అడుగుపెడతాడు.
మూల నక్షత్రానికి కేతువు అధిపతి. చివరగా డిసెంబర్ 29న సూర్యుడు పూర్వాషాఢ నక్షత్రంలోకి మారుతాడు. పూర్వాషాఢ నక్షత్రానికి శుక్రుడు అధిపతి. ఇలా నక్షత్రాలను మార్చుకుంటూ సూర్యుడు ముందుగా బుధుడు, తర్వాత కేతువు, చివరలో శుక్రుడి ప్రభావంలోకి వస్తాడు. ఈ సంచారం ద్వాదశ రాశులపై ప్రభావం చూపినా, ఐదు రాశుల వారికి వృత్తి పురోగతి, ఆర్థిక లాభాలు, వ్యాపార విజయాలు దక్కుతాయని అంచనాలు చెబుతున్నాయి.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పంచాంగం, నక్షత్ర గోచారాలను గమనించే పాఠకులకు సూర్యుడి ఈ వరుస మార్పులు ఆసక్తి కలిగిస్తాయి. సూర్యబలం పెరిగినప్పుడు ఆత్మవిశ్వాసం, నాయకత్వ సామర్థ్యం, ప్రభుత్వ రంగానికి సంబంధించిన వ్యవహారాల్లో వేగం కనిపిస్తుందని జ్యోతిష్య నిపుణులు భావిస్తారు. అయితే గోచార ఫలితాలు సాధారణ స్థితిని మాత్రమే చూపుతాయి. వ్యక్తిగత జాతకంలోని దశలు, సూర్యుడి స్థితిని బట్టి ఫలితాల్లో తేడాలు ఉంటాయి.
సూర్య సంచారంతో ఈ రాశులకు లాభాలే లాభాలు
1.వృషభ రాశి:
సూర్యుడి నక్షత్ర మార్పు వల్ల వృషభ రాశి వారి ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు పూర్తయ్యే సూచనలు ఉన్నాయి. పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉన్నా, పరిస్థితులు మీ చేతుల్లోకి వస్తాయి, మానసికంగా ఊరట లభిస్తుంది. ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. కుటుంబ సభ్యులు, ఆత్మీయుల తోడ్పాటు లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో మెరుగైన స్థితికి చేరుకుంటారు. ధైర్యం, పరాక్రమం మంచి ఫలితాలు ఇస్తాయి.
2.సింహ రాశి:
సింహ రాశికి సూర్యుడే అధిపతి. ఈ నక్షత్ర సంచారం వల్ల కెరీర్లో ఎదగడానికి అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగులకు మంచి అవకాశాలు వస్తాయి. ధనం, ఆస్తికి సంబంధించిన పనులు సఫలమవుతాయి. పోటీదారులు లేదా ప్రత్యర్థులు ఇబ్బంది పెట్టాలని చూసినా, వారు వెనక్కి తగ్గుతారు. ఆర్థికంగా ముందుకు సాగే మార్గాలు కనిపిస్తాయి.
3.కన్య రాశి:
పెండింగ్లో ఉన్న పనులను ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి ఈ మార్పు సహాయపడుతుంది. మీ మాటతీరు ఆకట్టుకునేలా ఉంటుంది. ముఖ్యమైన పనిలో విజయం సాధించడంతో మనసు సంతోషిస్తుంది. ఆర్థిక లాభాలు దక్కుతాయి, వాటిని సమర్థంగా వినియోగించుకుంటారు. అయితే మాట్లాడేటప్పుడు సంయమనం పాటించాలి. మీ ప్రయత్నాలతో నిలిచిపోయిన డబ్బు తిరిగి చేతికి అందే వీలుంది. వ్యాపారంలో అకస్మాత్తుగా పురోగతి సాధిస్తారు.
4.వృశ్చిక రాశి:
సూర్య గోచార ప్రభావంతో కెరీర్లో పెద్ద విజయం అందుకుంటారు. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. ప్రభుత్వ పరమైన పనుల్లో సహకారం లభిస్తుంది. పై అధికారులు మీ పనిని మెచ్చుకుంటారు. ఆదాయం పెరగడంతో పాటు కొత్త సంపాదన మార్గాలు ఏర్పడతాయి. ఉద్యోగులకు పదోన్నతి దక్కే అవకాశం ఉంది. నాయకత్వ లక్షణాలు మరింత మెరుగుపడతాయి.
5.మకర రాశి:
ఈ డిసెంబర్ నెల మకర రాశి వారికి సానుకూలంగా సాగుతుంది. భౌతిక సుఖాలు, సౌకర్యాలు పెరుగుతాయి. భూమి, ఇల్లు లేదా వాహనం కొనుగోలు చేసే యోగాలు కనిపిస్తున్నాయి. అనుకోని ధన లాభం కలిగే అవకాశం ఉంది. సృజనాత్మక రంగాల్లో పనిచేసే వారికి శుభ ఫలితాలు వస్తాయి. అదృష్టం తోడుంటుంది. వృత్తిలో కొత్త విజయం లేదా గుర్తింపు దక్కుతుంది. సమాజంలో పలుకుబడి, గౌరవం పెరుగుతాయి.
డిసెంబర్లో సూర్యుడి మూడు నక్షత్ర మార్పులు పలు రాశుల వారికి కొత్త అవకాశాలు తెస్తున్నాయి. ప్రతి ఒక్కరూ తమ ఆర్థిక నిర్ణయాలు, పని ప్రణాళికలను విచక్షణతో సమన్వయం చేసుకుంటే ఈ నెల సానుకూలంగా సాగుతుంది.