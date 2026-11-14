నవంబర్ 19న సూర్యుడి నక్షత్ర మార్పు.. ఈ 4 రాశులకు పట్టిందల్లా బంగారమే! ధనలాభం, ఉద్యోగంలో పురోగతి!
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో సూర్య భగవానుడిని గ్రహాల రాజుగా, ఆత్మవిశ్వాసం, నాయకత్వ లక్షణాలు, అధికారం, కీర్తి ప్రతిష్టలకు కారకుడిగా భావిస్తారు. ప్రస్తుతం విశాఖ నక్షత్రంలో సంచరిస్తున్న సూర్యుడు నవంబర్ 19, 2026న అనురాధ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించనున్నారు. డిసెంబర్ 3 వరకు ఇదే నక్షత్రంలో కొనసాగనున్నారు.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో సూర్య భగవానుడిని గ్రహాల రాజుగా కొలుస్తారు. ఆత్మవిశ్వాసం, నాయకత్వ లక్షణాలు, పితృకారకుడు మరియు ఆత్మకారకుడిగా సూర్యుడిని భావిస్తారు. నిర్దిష్ట కాల వ్యవధిలో సూర్యుడు తన రాశులను, నక్షత్రాలను మారుస్తుంటాడు. ప్రస్తుతం విశాఖ నక్షత్రంలో సంచరిస్తున్న సూర్య భగవానుడు, రాబోయే నవంబర్ 19, 2026న అనురాధ నక్షత్రంలోకి అడుగుపెట్టనున్నారు. డిసెంబర్ 3, 2026 వరకు సూర్యుడు ఇదే నక్షత్రంలో సంచరిస్తాడు.
జ్యోతిష్య పరంగా చూస్తే సూర్య, శనిలు తండ్రీ కొడుకులే అయినప్పటికీ, ఇద్దరి మధ్య సహజ శత్రుత్వం ఉంటుంది. ఈ రెండు బలమైన గ్రహాల శక్తి పరస్పరం తలపడినప్పటికీ, అన్ని రాశులపై ఇది ప్రతికూల ప్రభావాన్నే చూపుతుందని చెప్పలేం.
జాతకంలో సూర్యుడి స్థానాన్ని బట్టి ఫలితాలు మారుతుంటాయి. వైదిక గణాంకాల ప్రకారం, సూర్యుడి ఈ నక్షత్ర మార్పు దాదాపు 4 రాశుల వారికి అత్యంత అనుకూలంగా ఉండబోతోంది. ఈ కాలంలో వారికి ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోయి, వృత్తి జీవితంలో అద్భుతమైన పురోగతి లభిస్తుంది.
మేష రాశి
మేష రాశి వారికి ఈ నక్షత్ర మార్పు శుభ సమయాన్ని తీసుకువస్తుంది. ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి, నిలిచిపోయిన పాత బాకీలు చేతికి అందుతాయి. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారికి మంచి లాభాలు ఆర్జించే అవకాశం ఉంది. కుటుంబ సభ్యుల పూర్తి సహకారంతో గృహంలో ఆనందకర వాతావరణం నెలకొంటుంది. మనసుకు నచ్చిన శుభవార్త వినడంతో రోజంతా ఉత్సాహంగా గడుపుతారు.
మిథున రాశి
మిథున రాశి వారికి సూర్యుడి నక్షత్ర సంచారం ఆర్థికంగా మెరుగైన ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఎప్పటి నుంచో ఆగిపోయిన డబ్బు తిరిగి చేతికి రావడం వల్ల ఆర్థిక సమస్యలు తొలగిపోతాయి. వృత్తి ఉద్యోగాల్లో కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఈ సమయం ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది. సమాజంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్టలు ఇనుమడిస్తాయి. ఆరోగ్య పరంగా ఎదురవుతున్న చిన్నపాటి సమస్యలు కూడా తగ్గిపోయి ఉత్సాహం వస్తుంది.
కన్య రాశి
కన్య రాశి జాతకులకు జీవితంలో నూతన అధ్యాయం ప్రారంభం కానుంది. కొత్త పనులకు శ్రీకారం చుట్టేందుకు ఇది సరైన సమయం. ఆప్తుల నుంచి సకాలంలో తగిన సహాయసహకారాలు అందుతాయి. ధన సంపాదనకు సంబంధించి కొత్త అవకాశాలు తారసపడతాయి. కార్యాలయంలో మీ బాధ్యతలు పెరిగినప్పటికీ, వాటిని సమర్థవంతంగా నిర్వర్తించి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగ వేటలో ఉన్నవారికి త్వరలోనే మంచి అవకాశం దక్కవచ్చు.
మీన రాశి
మీన రాశి వారికి ఈ సమయం ఆర్థికంగా ఎంతో పురోగతిని ఇస్తుంది. ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులన్నీ పటాపంచలవుతాయి. పనిలో ఒత్తిడి తగ్గి మనస్శాంతి లభిస్తుంది. మీ పనితీరును చూసి పైఅధికారులు ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తారు. జీవిత భాగస్వామితో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడుపుతారు. మీలోని ధైర్యసాహసాలు పెరగడంతో పెండింగ్ పనులన్నీ వేగంగా పూర్తవుతాయి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More