పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారు
డిసెంబర్ 13 వరకు బుధుడి బలం.. ఈ రాశుల వారికి కొత్త అవకాశాలు, ఆర్థిక ప్రయోజనాలు!
గ్రహ మండలంలో యువరాజుగా భావించే బుధుడు ఇటీవల ఉదయ స్థితిలోకి వచ్చాడు. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో బుధుడిని తెలివితేటలు, మాటతీరు, వ్యాపారం, విద్య, కమ్యూనికేషన్కు కారకుడిగా పరిగణిస్తారు. పంచాంగ లెక్కల ప్రకారం డిసెంబర్ 13 వరకు బుధుడు తులా రాశిలో ఉదయ స్థితిలో సంచరించనున్నాడు.
గ్రహ మండలంలో యువరాజుగా భావించే బుధుడు ఇటీవల ఉదయ స్థితిలోకి వచ్చాడు. బుధ సంచారంతో పలు రాశుల జీవితాల్లో సానుకూల మార్పులు కనిపిస్తున్నాయి. పంచాంగ లెక్కల ప్రకారం డిసెంబర్ 13 వరకు తులా రాశిలో బుధుడు ఉదయ స్థితిలోనే సంచరిస్తాడు. తులా రాశిలో బుధుడి ఉదయం కొందరికి లాభాలు చేకూరుస్తుండగా, మరికొందరికి ఇబ్బందులు ఎదురుకావచ్చు. జాతకంలో బుధుడు శుభ స్థానంలో ఉంటే తెలివితేటలు, వ్యాపారం, మాటతీరు ద్వారా ప్రయోజనాలు లభిస్తాయని జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతోంది.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వ్యాపార లావాదేవీలు, విద్యా విషయాలు, పంచాంగ గోచారాలను గమనించే పాఠకులకు బుధుడి ఉదయ స్థితి ప్రత్యేకంగా నిలుస్తోంది. బుధుడి బలం పెరిగినప్పుడు కమ్యూనికేషన్, లెక్కలు, ఒప్పందాల్లో వేగం పెరుగుతుందని నిపుణులు భావిస్తారు. గోచార ఫలితాలు సాధారణ స్థితిని మాత్రమే చూపుతాయి. వ్యక్తిగత జాతకంలోని దశలు, బుధుడి స్థితిని బట్టి ఫలితాల్లో తేడాలు ఉంటాయి.
బుధ అనుగ్రహంతో ఈ రాశులకు కష్టాలన్నీ మాయం.. ఇక అన్నీ శుభాలే
వ్యాపారం, తెలివితేటలతో లాభాలు: కుంభం, కన్య
ఉదయ స్థితిలో ఉన్న బుధుడు సుమారు ఐదు రాశుల వారికి ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో మేలు చేస్తాడు.
కుంభ రాశి: బుధుడు కుంభ రాశి వారికి అద్భుత ఫలితాలు ఇస్తాడు. వ్యాపారంలో లాభాలు ఆర్జిస్తారు. తీయని మాటతీరు వల్ల ప్రయోజనం చేకూరుతుంది. ఇంట్లో శ్రేయస్సు నెలకొంటుంది. అభివృద్ధి బాటలో ముందుకు సాగుతారు.
కన్య రాశి: ఈ సంచారం కన్య రాశి వారికి ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుంది. మీ తెలివితేటలతో అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తారు. పని ప్రదేశంలో కొత్త అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. ఆర్థికంగా లాభాలు దక్కుతాయి.
ఉద్యోగంలో పురోగతి, విజయాలు: మిథునం, మకరం, తులా
మిథున రాశి: మిథున రాశి వారికి బుధుడి ఉదయ స్థితి సానుకూలంగా ఉంటుంది. పదోన్నతి లభించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరించే వీలుంది. పడిన కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం చేతికి అందుతుంది.
మకర రాశి: ఈ సంచారం మకర రాశి వారికి మంచి ఫలితాలు అందిస్తుంది. పై అధికారుల అండదండలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగంలో లేదా వ్యాపారంలో మంచి ఒప్పందం కుదురుతుంది. అనుకున్న విజయాలు సాధిస్తారు.
తులా రాశి: తులా రాశి వారికి బుధుడి ఉదయం శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వృత్తిలో ఎదురవుతున్న అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా సమయం గడుపుతారు. మనసుకు ప్రశాంతత లభిస్తుంది.
డిసెంబర్ 13 వరకు అవకాశాల్ని అందిపుచ్చుకోండి
బుధుడి ఉదయ స్థితి డిసెంబర్ 13 వరకు కొనసాగుతుంది. అనుకూల రాశుల వారు తమ ఆలోచనలు, ప్రణాళికలను సమర్థంగా అమలు చేస్తే వృత్తి, ఆర్థిక రంగాల్లో మంచి ఫలితాలు దక్కుతాయి. వచ్చిన అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకుంటే తిరుగే ఉండదు.