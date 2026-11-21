పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారు
తులా రాశి వార ఫలాలు: ఈ వారం పాత సమస్యలకు పరిష్కారం.. మొదటి చూపులో ప్రేమలో పడే ఛాన్స్!
ఈ వారం తులా రాశి వారికి కుటుంబ ప్రశాంతత, పాత సమస్యల పరిష్కారం, కొత్త అవకాశాలు ప్రధానంగా కనిపిస్తున్నాయి. వారం ప్రారంభంలో చంద్రుడు నాలుగో స్థానమైన మకర రాశిలో సంచరించడం వల్ల కుటుంబం, తల్లిదండ్రులు, ఇంటి వ్యవహారాలపై దృష్టి పెరుగుతుంది.
తులా రాశి వారికి ఈ వారం ఆరంభం ఇంటి ప్రశాంతతతో, పాత ఆందోళనలు తగ్గడంతో మొదలవుతుంది. వారం ప్రారంభంలో చంద్రుడు నాలుగో స్థానమైన మకర రాశిలో సంచరిస్తాడు. దీనివల్ల కుటుంబం, ఇంటి ఏర్పాట్లు, తల్లిదండ్రులు, మనశ్శాంతిపై మీ దృష్టి పెరుగుతుంది. దగ్గరి వారితో మాట్లాడటం వల్ల మనసు తేలికపడుతుంది.
నిలిచిపోయిన విషయాలను స్పష్టంగా చెప్పడానికి, పాత ఒప్పందాలను సరిదిద్దుకోవడానికి ఇది తగిన సమయం. తొలుత మీ రాశిలో ఉన్న సూర్యుడు, ఆ తర్వాత వృశ్చిక రాశిలోని రెండో ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తాడు. దీనివల్ల మీ వ్యక్తిగత ధోరణి నుంచి కుటుంబం, మాటతీరు, ఆర్థిక విషయాల వైపు దృష్టి మళ్లుతుంది. ప్రారంభంలో వచ్చే ఊరటను నిలబెట్టుకుంటూ, ముఖ్యమైన పనులను వాయిదా వేయకుండా పూర్తి చేయాలి.
వారం మధ్యలో కొత్త ఉత్సాహం, చివర్లో బాధ్యతలు
వారం మధ్యలో చంద్రుడు ఐదో స్థానమైన కుంభ రాశిలోకి వస్తాడు. అక్కడే రాహువు కూడా ఉన్నాడు. పిల్లలు, చదువు, సృజనాత్మక పనులు, కొత్త ప్రణాళికలపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. ఇంట్లో యువకుల ప్రయత్నాలు సంతోషాన్ని ఇస్తాయి. సింహ రాశిలోని పదకొండో ఇంట్లో కుజుడు, గురువు, కేతువు కలిసి ఉన్నారు. దీనివల్ల స్నేహితులు, ఆదాయం, సామాజిక గుర్తింపు ద్వారా అవకాశాలు వస్తాయి. కానీ తొందరగా ఏదో సాధించాలనే తపన కూడా పెరుగుతుంది. ఎవరైనా మెచ్చుకోగానే పెద్ద పెద్ద హామీలు ఇవ్వకండి. మీ చేతిలో ఉన్న పనిని ముందు పూర్తి చేయండి. పనిలో దొరికే చిన్న నమ్మకమే ముందుకు సాగడానికి బాట వేస్తుంది.
వారం చివర్లో చంద్రుడు ఆరో స్థానమైన మీన రాశిలోకి చేరుతాడు. అక్కడ వక్రగతిలో ఉన్న శని పాత పనులు, సమయపాలన, ఆరోగ్య అలవాట్లపై దృష్టి పెడతాడు. వారం చివరి రోజుల్లో వచ్చే మంచి వార్త మిమ్మల్ని చురుగ్గా ఉంచుతుంది. అయితే ప్రతి కార్యక్రమానికి హాజరు కావాల్సిన అవసరం లేదు. ఆటలు, చదువు, ప్రజెంటేషన్లలో ఉన్నవారు ప్రాక్టీస్ ఆపకూడదు. సంతోషంలో పడి అసంపూర్తిగా ఉన్న బాధ్యతలను వాయిదా వేయకండి. బంధాల్లో ఆప్యాయతతో పాటు ఆచరణాత్మక సహాయం కూడా అందించండి. ఉత్సాహం వల్ల రోజువారీ దినచర్య దెబ్బతినకుండా చూసుకుంటే ఈ వారం మంచి మార్పులను ఇస్తుంది.
ప్రేమ, దాంపత్య బంధాలు ఎలా ఉంటాయి?
ఈ వారం బంధాల్లో తొలి రోజులు ఇంటి ఆప్యాయతతో సాగుతాయి. నాలుగో ఇంట్లోని చంద్రుడు కుటుంబంతో సమయం గడపటానికి, మనసులోని మాట చెప్పడానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తాడు. జీవిత భాగస్వామి చేసే చిన్న సహాయం లేదా పాత స్నేహితుడి యోగక్షేమాలు అడగటం సంతోషాన్ని ఇస్తాయి.
గత కొద్దిరోజులుగా దూరం ఉంటే, కలిసి భోజనం చేయటం, ఇంటి పనులు పంచుకోవటం వల్ల చనువు పెరుగుతుంది. కన్య రాశిలోని పన్నెండో ఇంట్లో శుక్రుడు ఉన్నాడు. అందువల్ల మీకు కాస్త వ్యక్తిగత సమయం, విశ్రాంతి, చిన్న కోరికలు తీర్చుకోవటం అవసరం. ఇతరులను సంతోషపెట్టడం కోసమే మీ అవసరాలను పూర్తిగా పక్కన పెట్టకండి.
వారం మధ్యలో ఐదో ఇంటి చంద్రుడు
పెళ్లి కాని వారికి స్నేహితుల ద్వారా పరిచయమయ్యే సంభాషణలు ఆసక్తికరంగా ఉంటాయి. అక్కడ రాహువు ఉండటం వల్ల మొదటి చూపులోనే ఎవరిపైనైనా గొప్ప అభిప్రాయం కలగొచ్చు. కానీ కాస్త సమయం తీసుకోండి. తొందరపడి ఒక నిర్ణయానికి రావద్దు. వారం చివర్లో ఆరో ఇంటి చంద్రుడు చిన్న పనులు, బాధ్యతలను ముందుకు తెస్తాడు. పని ఒత్తిడి వల్ల ఏదైనా వ్యక్తిగత ప్రణాళిక వాయిదా పడితే, దాన్ని నిర్లక్ష్యంగా భావించవద్దు. మీ సమయాన్ని, పరిస్థితులను గౌరవించే భాగస్వామిని మీరు కూడా గౌరవించండి. చిన్న హామీలే ఇవ్వండి, వాటిని నిలబెట్టుకోండి.
కెరీర్, చదువు, వ్యాపారంలో పురోగతి
చదువుకునే వారికి వారం ఆరంభంలోని ప్రశాంతత బాగా ఉపయోగపడుతుంది. నాలుగో ఇంట చంద్రుడు ఇంటి వాతావరణాన్ని చక్కదిద్దుకుని, నోట్స్ సరిచేసుకుని, ఏకాగ్రతతో చదవాలని సూచిస్తాడు. మీ రాశిలో ఉన్న బుధుడు ప్రశ్నలను అర్థం చేసుకోవడానికి, మీ అభిప్రాయాన్ని స్పష్టంగా చెప్పడానికి తోడ్పడతాడు. ఉద్యోగులు పాత మెయిల్స్, పెండింగ్ పనులు, క్లయింట్ల అంచనాలను స్పష్టం చేసుకోవాలి. చిన్న మీటింగ్ లేదా ప్రజెంటేషన్ ఉన్నా ముందుగానే విషయాలు సిద్ధం చేసుకోండి. బాగా సిద్ధమైతే సాధారణ పని కూడా మంచి ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. సహోద్యోగుల మంచి సలహాలను తీసుకోవడానికి వెనుకాడకండి.
ఆర్థిక పరిస్థితి, పెట్టుబడుల తీరు
వారం ప్రారంభంలో కుటుంబం నుంచి ఆచరణాత్మక సహాయం లేదా ఇంటి ఖర్చులపై మెరుగైన ప్లాన్ రూపొందుతుంది. నాలుగో ఇంటి చంద్రుడు వాహనం, ఆస్తి, మరమ్మతులు లేదా ఇంటి సౌకర్యాల గురించి ఆలోచింపజేస్తాడు. దీనిపై చర్చ బాగానే ఉంటుంది కానీ కొనుగోలు నిర్ణయం మాత్రం పత్రాలు, బడ్జెట్ చూశాకే తీసుకోండి. సూర్యుడు రెండో ఇంట్లోకి వెళ్లడం వల్ల ఆదాయం, పొదుపు, కుటుంబ అంచనాలు స్పష్టమవుతాయి. మీ రాశిలో బుధుడు ఉండటం వల్ల పోల్చి చూడటం, బేరసారాల్లో లాభం ఉంటుంది.
వారం మధ్యలో ఉత్సాహం పెరుగుతుంది. చదువు, ఆటలు, ప్రయాణాలు లేదా సామాజిక కార్యక్రమాల్లో చురుగ్గా వుంటారు. వారం చివర్లో రెగ్యులర్ బాధ్యతలు, ఆరోగ్యంపై దృష్టి పెట్టండి.