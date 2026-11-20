ఈరోజు ఏకాదశి+ శుక్రవారం.. మీ జాతకంలో ధనయోగం ఉందా? మేషం నుంచి మీనం వరకు రాశి ఫలాలు!
నవంబర్ 20 శుక్రవారం గ్రహ నక్షత్రాల ప్రభావంతో 12 రాశుల వారికి మిశ్రమ ఫలితాలు సూచించబడ్డాయి. కొందరికి ఆర్థికంగా లాభాలు, ఉద్యోగంలో గుర్తింపు, కొత్త అవకాశాలు లభించే సూచనలు ఉండగా, మరికొందరు పని ఒత్తిడి, కుటుంబ కలహాలు, మానసిక ఆందోళనను ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంది.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాలు, నక్షత్రాల గమనంలో వచ్చే మార్పులు రోజువారీ జీవితంపై స్పష్టమైన ప్రభావం చూపుతాయి. నవంబర్ 20న శుక్రవారం రావడం ఆధ్యాత్మికంగా మరింత ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. శుక్రవారం అమ్మవారికి, ముఖ్యంగా లక్ష్మీదేవికి అత్యంత ప్రీతికరమైన రోజుగా తెలుగు లోగిళ్లలో భావిస్తారు.
ఈ రోజు కొందరికి ఆదాయం పెరిగి మనసుకు ఊరట లభిస్తే, మరికొందరికి పని ఒత్తిడి, కుటుంబంలో చిన్నపాటి చర్చలు ఎదురయ్యే అవకాశం కనిపిస్తోంది. ఆర్థిక క్రమశిక్షణ, ఓర్పుతో వ్యవహరించే వారికి ఈ శుక్రవారం సానుకూల ఫలితాలు అందవచు.
మేష రాశి
మేష రాశి వారికి ఖర్చులు కొంచెం పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగంలో పని ఒత్తిడి ఉన్నప్పటికీ అనవసర విషయాల గురించి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులతో సమయం గడపడం వల్ల మనసుకు హాయిగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టడం మర్చిపోవద్దు.
వృషభ రాశి
ఈ రాశి వారికి ఉదయం నుంచే రోజు ఉత్సాహంగా మొదలవుతుంది. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకుని డబ్బు చేతికి అందే అవకాశం ఉంది. ఇంట్లో వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. సన్నిహితుల సహాయం అందడంతో పనులు సులువుగా పూర్తవుతాయి. ఆగిపోయిన పాత పనిని మళ్లీ పట్టాలెక్కించే అవకాశం ఉంది.
మిథున రాశి
ఈ రాశి వారికి ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో శుభప్రదంగా ఉంటుంది. పైఅధికారుల నుంచి ప్రశంసలు దక్కుతాయి. కొత్త బాధ్యతలు రావడం వల్ల పని భారం పెరిగినా సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొంటారు. ఇంట్లో కీలక అంశంపై చర్చ జరగవచ్చు. పాత మిత్రుడిని కలిసే లేదా మాట్లాడే అవకాశం కనిపిస్తోంది.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశి వారికి అదృష్టం కొంచెం తక్కువగా ఉన్నట్లు అనిపించవచ్చు. పనుల్లో జాప్యం జరగడంతో మనసు కొంత కలవరపడవచ్చు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఓర్పు కోల్పోవద్దు. ఏ నిర్ణయమైనా తొందరపడి తీసుకోవద్దు, ఇతరుల మాటలను సావధానంగా అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి.
సింహ రాశి
ఈ రాశి వారు కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవాలి. చిన్న విషయాలకే వెంటనే స్పందించడం వల్ల వాదనలు తలెత్తే ప్రమాదం ఉంది. చిన్న సమస్య పెద్దదిగా మారే అవకాశం ఉన్నందున సంయమనం పాటించండి. ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు, బిజీ షెడ్యూల్ మధ్య కాసేపు విశ్రాంతి తీసుకోండి.
కన్య రాశి
ఈ రాశి వారికి ఈరోజు సానుకూలంగా సాగుతుంది. వ్యాపారంలో లాభాలు కనిపిస్తాయి. జీవిత భాగస్వామితో బంధం మరింత బలపడుతుంది. బయటకు వెళ్లే ప్రణాళిక రూపొందవచ్చు. మనసు ఆనందంగా ఉంటుంది, ఆత్మీయులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి.
తులా రాశి
తులా రాశి వారికి పాత ఒత్తిడి లేదా సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభించే సూచనలు ఉన్నాయి. ఆర్థికంగా శుభవార్త వినే అవకాశం ఉంది. అయితే ప్రత్యర్థుల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. మీ వంతు కృషిని నిరంతరం కొనసాగించండి, ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.
వృశ్చిక రాశి
ఏదైనా పని మధ్యలో ఆగిపోవడం వల్ల మూడ్ పాడవ్వచ్చు. డబ్బు వ్యవహారాల్లో ఆచితూచి అడుగువేయండి. ఏ నిర్ణయం తీసుకునే ముందు అన్ని కోణాల్లో పరిశీలించండి. ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తే అవసరమైన వస్తువులన్నీ సరిచూసుకోండి. ఇంట్లో సంతోషకర వాతావరణం కోసం ప్రశాంతంగా ఉండండి, అతిగా స్పందించవద్దు.
ధనుస్సు రాశి
ఈ రాశి వారికి చిన్న కారణంతోనే మానసిక ఒత్తిడి కలగవచ్చు. కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడేటప్పుడు ఓపిక వహించండి, ఎదుటివారి మనసు నొప్పించే మాటలు అనవద్దు. పని ఒత్తిడి కొంచెం ఎక్కువగా ఉండవచ్చు. నిద్రకు ప్రాధాన్యత ఇస్తూ, బయటి ఆహారానికి దూరంగా ఉంటూ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోండి.
మకర రాశి
మకర రాశి వారికి ఆర్థికంగా మంచి అవకాశం దక్కుతుంది. మిత్రుల నుంచి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది, కుటుంబం అండగా నిలుస్తుంది. ఉద్యోగులకు పనితీరుకు తగిన గుర్తింపు లభించి మనసు సంతోషంగా ఉంటుంది. నిలిచిపోయిన పనిలో పురోగతి కనిపిస్తుంది.
కుంభ రాశి
ఇల్లు, వృత్తి మధ్య సమతుల్యత పాటించాలి. చిన్న విషయానికే ఇంట్లో వాగ్వాదం జరిగే అవకాశం ఉంది. ఓపికగా మాట విని, ప్రశాంతంగా పరిష్కారం వెతకండి. పనిపై ఏకాగ్రత కొంచెం తగ్గవచ్చు, ఖర్చులపై ఓ కన్నేసి ఉంచండి.
మీన రాశి
ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. కొత్త పని లేదా ప్రాజెక్ట్ మొదలుపెట్టాలనే ఆలోచన తట్టవచ్చు. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. ఇతరుల మాటలను మనసుకు తీసుకోవద్దు, ముఖ్యమైన నిర్ణయాలను లోతుగా ఆలోచించి తీసుకోండి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More