2027 ఫిబ్రవరి 8 వరకు ఈ నాలుగు రాశులకు శుభయోగాలు.. కష్టాలకు తెరపడినట్లే!
శనిదేవుడిని కర్మఫల ప్రదాతగా పిలుస్తారు. ప్రస్తుతం శని తన సొంత నక్షత్రమైన ఉత్తరాభాద్రలో సంచరిస్తున్నారు. 2027 ఫిబ్రవరి 8 వరకు ఇదే నక్షత్రంలో కొనసాగుతారని ఈ కథనం పేర్కొంటోంది. ఈ సమయంలో శని ప్రభావంతో క్రమశిక్షణ, ఓర్పు, బాధ్యత పెరగడంతో పాటు కష్టానికి తగిన ఫలితాలు లభిస్తాయని జ్యోతిష్య నమ్మకం.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శని దేవుడిని కర్మఫల దాతగా పిలుస్తారు. మనిషి చేసే ప్రతి పనికి తగిన ప్రతిఫలాన్ని కచ్చితంగా అందించే గ్రహంగా శనికి ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. అటువంటి శని ప్రస్తుతం తన సొంత నక్షత్రమైన ఉత్తరాభాద్రలో సంచరిస్తున్నారు. వచ్చే 82 రోజుల పాటు, అంటే 2027 ఫిబ్రవరి 8 వరకు శని ఇదే నక్షత్రంలో కొనసాగుతారు.
గ్రహాలు తమ సొంత నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించినప్పుడు వాటి బలం రెట్టింపు అవుతుంది. దీనివల్ల మనుషుల జీవితాల్లో క్రమశిక్షణ, ఓర్పు, బాధ్యత పెరుగుతాయని, కష్టానికి తగిన ఫలితం కచ్చితంగా దక్కుతుందని పండితులు విశ్లేషిస్తున్నారు.
2026లో శని నక్షత్ర మార్పుల ప్రస్థానం
హిందూ పంచాంగం లెక్కల ప్రకారం, 2026 సంవత్సరంలో శని మొత్తం మూడుసార్లు తన నక్షత్రాన్ని మార్చుకున్నారు. తొలుత 2026 జనవరి 20న ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్రంలోకి అడుగుపెట్టారు. ఆ తర్వాత మే 17న రేవతి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించారు. తిరిగి అక్టోబర్ 9న మళ్లీ ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్రంలోకి వచ్చారు. ఈ ఏడాదికి శని నక్షత్ర మార్పులన్నీ పూర్తయ్యాయి. ఇక 2027 ఫిబ్రవరి 8 వరకు శని ఇదే స్థానంలో స్థిరంగా ఉంటారు.
నాలుగు రాశులపై శనిదేవుడి ప్రత్యేక కరుణ
జాతకంలోని గ్రహస్థితి, నడుస్తున్న దశలను బట్టి శని ఇచ్చే ఫలితాలు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కోలా ఉంటాయి. అయితే ప్రస్తుతం ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్రంలో ఉన్న శని నాలుగు రాశులపై తన అనుగ్రహాన్ని కురిపిస్తున్నారు. ఈ కాలంలో ఆ రాశుల వారికి ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగి, రావాల్సిన డబ్బు తిరిగి చేతికి వచ్చే అవకాశాలు బలంగా ఉన్నాయి.
మేష రాశి
ఈ వారికి శని నక్షత్ర సంచారం శుభ ఫలితాలను అందిస్తుంది. కెరీర్లో కొత్త మైలురాళ్లను దాటుతారు, వృత్తిపరమైన విజయాలు సొంతమవుతాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో పైచేయి సాధిస్తారు. చాలా కాలంగా రావాల్సిన బాకీలు వసూలవుతాయి. జీవితానికి సంబంధించిన కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో సఫలమవుతారు, కుటుంబ బాధ్యతలను సమర్థవంతంగా నిర్వర్తిస్తారు. అయితే డబ్బుకు సంబంధించిన విషయాల్లో తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా ఆచితూచి అడుగువేయడం మంచిది.
సింహ రాశి
పనితీరులో, వృత్తి జీవితంలో కీలక మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి. కార్యాలయంలో కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరించే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారస్తుల ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది, లాభాలు పెరుగుతాయి. పనిచేసే చోట మీ కష్టానికి తగిన ప్రశంసలు దక్కుతాయి. ఆకస్మిక ధనలాభం కలిగే సూచనలు ఉన్నాయి. ఆగిపోయిన డబ్బు తిరిగి వస్తుంది, అనవసర ఖర్చులకు కళ్లెం పడుతుంది. ఏదైనా కొత్త పని మొదలుపెట్టే ముందు ఇంట్లోని పెద్దల సలహా తీసుకోవడం శ్రేయస్కరం.
మకర రాశి
ఈ రాశి వారికి శని ఈ స్థితి ఎంతో లాభదాయకంగా మారనుంది. మీరు చేసే ప్రతి ప్రయత్నంలోనూ విజయం వరిస్తుంది. వ్యాపార విస్తరణకు మార్గాలు సుగమమవుతాయి. ఉద్యోగ మార్పు కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వారికి అనుకూల సమయం. భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం పొదుపు పెంచుకోవడానికి ఇది సరైన తరుణం. పైఅధికారులు మీ పనితీరుతో సంతృప్తి చెందుతారు, ఆదాయం పెరుగుతుంది. ఇంటికి శుభవార్తలు అందుతాయి, నిలిచిపోయిన సొమ్ము చేతికి అందుతుంది.
కుంభ రాశి
ఈ రాశి వారికి ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్రంలో శని సంచారం అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఎప్పటి నుంచో పెండింగ్లో ఉన్న పనులన్నీ పూర్తవుతాయి. సమాజంలో పలుకుబడి ఉన్న వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి, వీరి సహాయంతో ఆర్థికంగా ఎదుగుతారు. వ్యాపారంలో పురోగతి కనిపిస్తుంది, ధన ప్రవాహం పెరుగుతుంది. ఉద్యోగ, ఉపాధి రంగాల్లో కొత్త బాధ్యతలు దక్కుతాయి. ఆదాయాన్ని పెంచుకునే కొత్త మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి.
కష్టాన్ని నమ్ముకుంటేనే పూర్తి ఫలితం
శనిదేవుడు ఎప్పుడూ నిజాయితీని, కష్టపడే తత్వాన్ని మాత్రమే మెచ్చుకుంటారు. నక్షత్ర బలం తోడైన ఈ 82 రోజుల కాలాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటూ, ఆర్థిక విషయాల్లో క్రమశిక్షణ పాటిస్తే ఈ నాలుగు రాశుల వారు ఊహించని స్థాయికి చేరుకుంటారు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More