మఖ నక్షత్రంలో కుజ-గురు-కేతువులు.. 5 రాశుల వారికి లక్కు స్టార్ట్.. పరిహారాలు ఇవే
ప్రస్తుతం మఖ నక్షత్రంలో కేతువు, గురు, కుజుల కలయిక ఏర్పడింది. ఈ మూడు పెద్ద గ్రహాల కలయిక ఐదు రాశుల వారికి ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఆ అదృష్టవంతుల గురించి చూడండి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో కుజ , కేతు, గురు గ్రహాల కలయికకు చాలా ముఖ్యమైన స్థానం ఉంది. సుమారు 400 సంవత్సరాల తర్వాత అంటే 40 దశాబ్దాల తర్వాత ఈ మూడు గ్రహాలు మఖ నక్షత్రంలో కలిసి సంచరిస్తున్నాయి. కుజ, కేతు, గురు గ్రహాలు 12 రాశుల ప్రజల జీవితాలపై ప్రభావం చూపుతాయి. కుజుడు నవంబర్ 12, 2026న మఖ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించాడు. డిసెంబర్ 19, 2026 వరకు ఈ నక్షత్రంలోనే తన సంచారాన్ని కొనసాగిస్తాడు. గురుడు అక్టోబర్ 31న మఖ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించి, జనవరి 24, 2027 వరకు సంచరిస్తాడు. అదేవిధంగా కేతువు డిసెంబర్ 5, 2026 వరకు మఖ నక్షత్రంలో సంచరిస్తాడు. అందువల్ల మఖ నక్షత్రంలో కుజుడు, కేతువు, గురుడి కలయిక కారణంగా ఐదు ప్రత్యేక రాశుల వారికి మరింత శుభ ఫలితాలు లభిస్తాయి. మీ రాశి కూడా ఆ అదృష్ట రాశులలో ఒకటో కాదో చూడండి.
మేష రాశి
మేష రాశి వారికి కుజ, కేతు, గురు గ్రహాల ప్రభావం వారి అదృష్టాన్ని మారుస్తుంది. ఉద్యోగాలు చేసే వారికి పురోగతి, కొత్త బాధ్యతలు లభిస్తాయి. ధన విషయంలో మీ పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. వ్యాపారం, వాణిజ్య రంగాలలో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకోగలుగుతారు. ఈ కాలంలో మీకు పుణ్యయాత్రకు వెళ్లే అవకాశం లభిస్తుంది. కుటుంబంతో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడిపే అవకాశం కూడా మీకు లభిస్తుంది. ఈ సమయంలో కోపానికి దూరంగా ఉండటం మంచిది. మరిన్ని ప్రయోజనాలు పొందడానికి హనుమాన్ చాలీసా పఠించి, శివలింగానికి జలాభిషేకం చేయండి.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశిలో జన్మించిన వారికి ఈ కాలంలో వారి ఆర్థిక విషయాలలో చాలా మెరుగుదల కనిపిస్తుంది. మీరు మేధోపరమైన ఆనందం, శ్రేయస్సులో ఆకస్మిక పెరుగుదలను అనుభవిస్తారు. ఈ కాలంలో ఏ రకమైన ప్రాజెక్ట్ నుండైనా భారీ లాభాలు పొందే అవకాశం ఉంది. భూమి, ఇల్లు లేదా వాహనం కొనుగోలు చేసే అవకాశం లభిస్తుంది. పనిలో మీ బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. ఏదైనా శుభవార్త అందడం వల్ల మనసు సంతోషంగా ఉంటుంది. మానసికంగా మరింత ప్రశాంతంగా ఉంటారు. కొన్ని విషయాలలో చాలా సహనం కలిగి ఉండటం అవసరం. మీ తల్లి ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించండి. శుభ ఫలితాలు పొందడానికి ప్రతిరోజూ భక్తిశ్రద్ధలతో విష్ణుమూర్తిని, లక్ష్మీదేవిని పూజించండి.
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశిలో జన్మించిన వారికి వారి కెరీర్లో కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. మీరు వ్యాపార వాణిజ్యంలో మరింత శుభ ఫలితాలను సాధిస్తారు. మీ ధైర్యం, శౌర్యం పెరుగుతాయి. మీకు పనిలో కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి, మీ బాధ్యతలలో విజయం సాధిస్తారు. ఈ సమయంలో మీరు సానుకూల స్ఫూర్తితో ఉంటారు. వ్యాపార వాణిజ్య విషయాలలో మంచి పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి. ఈ రాశికి చెందిన విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షలలో విజయం సాధిస్తారు. గురు, కుజ గ్రహాల కలయిక కారణంగా ఈ కాలంలో మీరు కోపం, అహంకారానికి దూరంగా ఉండటం మంచిది. మీకు మీ కుటుంబం పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. వారి సలహాతో నిర్ణయాలు తీసుకోవడం ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ప్రతిరోజూ హనుమాన్ చాలీసా పఠించడం ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
కుంభ రాశి
కుజ, కేతు, గురు గ్రహాల సంయోగం సమయంలో కుంభ రాశి వారికి మరింత శుభ ఫలితాలు లభిస్తాయి. మీరు పోటీ పరీక్షలలో అపారమైన విజయాన్ని సాధిస్తారు. ఉద్యోగాలు చేసే వారికి ఈ కాలంలో మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. పోగొట్టుకున్న డబ్బు తిరిగి పొందే అవకాశం ఉంది. ఈ సమయంలో మీరు చాలా ఉత్సాహంగా ఉంటారు. అంతేకాకుండా, పని చేసే చోట మీ గౌరవం, కీర్తి పెరుగుతాయి. ఈ కాలంలో ప్రతి అడుగులోనూ మీకు అదృష్టం పూర్తి మద్దతు ఇస్తుంది. మీ వృత్తిలో ఎంతో పురోగతి సాధిస్తారు. పనిలో మరింత చురుకుగా ఉంటారు. ఈ కాలంలో భక్తిశ్రద్ధలతో శివుడిని పూజించడం వల్ల మీకు అపారమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.
తులా రాశి
తులారాశిలో జన్మించిన వారికి ఈ సమయం వారి ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి కొత్త మార్గాలను తెస్తుంది. వ్యాపారం చేసేవారు కొత్త పరిచయాల ద్వారా భారీ లాభాలు పొందుతారు. ఈ సమయంలో మీరు పూర్తి చేయని పనులు పూర్తవుతాయి. అదేవిధంగా మీ కల లేదా కోరిక నెరవేరడంతో మీకు నచ్చిన ప్రదేశానికి ప్రయాణించే అవకాశం లభిస్తుంది. ఇంట్లో సంతోషం వెల్లివిరుస్తుంది. సంబంధాలలో మెరుగుదల కనిపిస్తుంది. పనిలో మంచి ఫలితాలు లభించి మీ కోరికలన్నీ నెరవేరుతాయి. మార్పు చేసుకోవడానికి ఇది మంచి సమయం. ప్రతిరోజూ దుర్గా చాలీసా పఠించడం వల్ల మరిన్ని శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More