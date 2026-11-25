పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారు
నవంబర్ చివరి ఆరు రోజులు ఈ రాశులకే ప్రత్యేకం.. ధనలాభం, ఉద్యోగ యోగం, కుటుంబ సంతోషం!
నవంబర్ 24 నుంచి 29 వరకు గ్రహాల సంచారంలో చోటుచేసుకునే మార్పులు జ్యోతిష్యపరంగా ప్రాధాన్యత సంతరించుకున్నాయి. నవంబర్ 25న రాహు-కేతువుల గోచారం, నవంబర్ 28న శుక్రుడు, గురువు మధ్య 60 డిగ్రీల కోణ సంబంధం ఏర్పడనున్నాయి.
నవంబర్ చివరి వారంలో గ్రహాల గమనంలో చోటుచేసుకుంటున్న మార్పులు పలు రాశుల జీవితాలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. నవంబర్ 24 నుంచి 29 మధ్య రాహు-కేతువుల రాశి మార్పు జరుగుతుంది. ఇదే సమయంలో శుక్ర, గురు గ్రహాల మధ్య ప్రత్యేక సంబంధం ఏర్పడుతోంది. ఈ కదలికల వల్ల కొందరికి ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో ఊరట లభిస్తుందని జ్యోతిష్య అంచనాలు చెబుతున్నాయి.
ప్రస్తుతం సూర్యుడు వృశ్చిక రాశిలో సంచరిస్తున్నాడు. సింహ రాశిలో కుజుడు, గురువు కలిసి ఉన్నారు. తులా రాశిలో బుధుడు, శుక్రుడు ఉండగా, మీన రాశిలో శని వక్రగతిలో నడుస్తున్నాడు. రాహువు కుంభంలో, కేతువు సింహంలో కొనసాగుతున్నారు. నవంబర్ 25న రాహు-కేతువుల గోచారం జరగనుండగా, నవంబర్ 28న శుక్ర, గురు గ్రహాల మధ్య 60 డిగ్రీల కోణం ఏర్పడుతుంది. ఈ గ్రహ స్థితుల మధ్య ఐదు రాశులకు రాబోయే ఆరు రోజులు విశేషంగా ఉంటాయి.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పంచాంగం, గ్రహ గోచారాలను ఆసక్తిగా పాటించే పాఠకులకు నవంబర్ చివరి వారం కీలక మలుపులా కనిపిస్తోంది. వారం చివర్లో ఏర్పడే గ్రహ సంబంధాలు ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు, వ్యాపార నిర్ణయాలు, ఆర్థిక ప్రణాళికలపై ప్రభావం చూపుతాయి. సాధారణ గోచార ఫలితాలు అందరికీ ఒకేలా ఉండవు. వ్యక్తిగత జాతకంలోని దశలు, అంతర్దశలను బట్టి ఫలితాల్లో మార్పులు ఉంటాయి.
ఈ వారం ఈ రాశులకు ఊహించని లాభాలు
1.వృషభ రాశి:
ఈ వారం రోజులు వృషభ రాశి వారికి సానుకూలంగా ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో చాలా కాలంగా పూర్తి చేయాలని చూస్తున్న పనిలో విజయం దక్కుతుంది. పై అధికారుల సహకారం లభిస్తుంది. పని బాధ్యతలు పెరిగే సూచనలు ఉన్నాయి. ఆర్థికంగానూ ఊరట లభిస్తుంది. ఎక్కడైనా డబ్బు నిలిచిపోయి ఉంటే తిరిగి వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తోంది. వ్యాపారులకు కొత్త వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. ఇంట్లో శుభవార్తతో వాతావరణం సంతోషంగా మారుతుంది. ఖర్చులు చేసేటప్పుడు మాత్రం బడ్జెట్ను దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి.
2.మిథున రాశి:
రాబోయే ఆరు రోజుల్లో కెరీర్కు సంబంధించి మంచి వార్త వింటారు. ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వారికి కొత్త చోట నుంచి ఆఫర్ వచ్చే వీలుంది. ఇప్పటికే ఉద్యోగంలో ఉన్నవారు పనిలో తమ ప్రతిభను చాటుకుంటారు. వ్యాపారంలో పరిస్థితులు మెరుగుపడతాయి. పాత ప్రణాళికను మళ్లీ మొదలుపెట్టాలని ఆలోచిస్తారు. విద్యార్థులకు ఈ సమయం అనుకూలంగా ఉంటుంది. చదువులోని ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడి పాత అపోహలను పరిష్కరించుకుంటారు.
3.సింహ రాశి:
నవంబర్ చివరి రోజులు సింహ రాశి వారికి ఎంతో ముఖ్యమైనవి. సొంత రాశిలో కుజుడు, గురువు ఉండటంతో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యత దక్కే అవకాశం ఉంది. ఆఫీసులో మీ పనితీరుకు ప్రశంసలు లభిస్తాయి. వ్యాపారులకు కొత్త ఒప్పందాలు కుదురుతాయి. గతంలో చేసిన పెట్టుబడితో లాభం వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి. ఆర్థిక స్థితిని మెరుగుపరుచుకోవడానికి చాలా కాలంగా చేస్తున్న ప్రయత్నాలకు ఫలితం దక్కుతుంది. ఇంట్లో ప్రశాంతత నిలుస్తుంది. కోపంలో ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు.
4.తులా రాశి:
సొంత రాశిలో సంచరిస్తున్న శుక్రుడు తులా రాశి వారికి విశేష ఫలితాలు ఇస్తాడు. రాబోయే ఆరు రోజుల్లో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. ఉద్యోగంలో పై అధికారులతో సమన్వయం కుదురుతుంది. వ్యాపారంలో కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. పాత కస్టమర్ నుంచి మళ్లీ పని వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఆర్థికంగా మెరుగుదల కనిపిస్తుంది. ప్రేమ జీవితంలో సానుకూల మార్పులు వస్తాయి. పెళ్లి కోసం చూస్తున్నవారికి సంబంధాల చర్చ ముందుకు కదులుతుంది. ఇంట్లోనూ మంచి వార్త వింటారు.
5.ధనుస్సు రాశి:
రాబోయే రోజులు ధనుస్సు రాశి వారికి మంచి సంకేతాలు ఇస్తున్నాయి. కెరీర్లో ఎదగడానికి అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగం మారాలనుకునే వారికి మెరుగైన ఆఫర్ రావచ్చు. పని ప్రదేశంలో మీ కష్టం ఫలిస్తుంది. వ్యాపారులకు కొత్త పనులు దక్కుతాయి. విద్యా వ్యవహారాల్లో సానుకూల ఫలితాలు కనిపిస్తాయి. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులకు శుభవార్త అందే వీలుంది. ఇంట్లోని సమస్యకు పరిష్కారం దొరుకుతుంది. ఆర్థికంగా ఆలోచించి తీసుకునే నిర్ణయాలు లాభిస్తాయి.
నవంబర్ 28న శుక్ర, గురు గ్రహాల మధ్య 60 డిగ్రీల కోణం ఏర్పడుతుంది. శుక్రుడిని భౌతిక సుఖాలు, ప్రేమ, సంపదకు కారకుడిగా, గురువును జ్ఞానం, ధనం, అదృష్టానికి సూచికగా జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతోంది. ఈ కలయికలు నవంబర్ చివరి రోజుల్లో పలు రాశుల వారికి కొత్త అవకాశాలు తెస్తాయి.