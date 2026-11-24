పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారు
వార ఫలాలు: నవంబర్ చివరి వారం అదృష్టం.. ఈ 5 రాశులకు ధనలాభం, ఉద్యోగంలో కొత్త అవకాశాలు.. మీ రాశి ఉందా?
నవంబర్ చివరి వారం మేషం నుంచి మీనం వరకు ద్వాదశ రాశుల వారికి మిశ్రమ ఫలితాలను సూచిస్తోంది. ముఖ్యంగా ఐదు రాశుల వారికి నిలిచిపోయిన పనులు పూర్తవడం, ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో కొత్త అవకాశాలు రావడం, ఆర్థిక పరిస్థితులు మెరుగుపడటం వంటి సానుకూల పరిణామాలు కనిపిస్తున్నాయి.
నవంబర్ చివరి వారంలో ప్రవేశించిన ఈ దశ పలు రాశుల వారికి ఊరటనిచ్చే, సానుకూల ఫలితాలు ఇచ్చే సమయంగా నిలుస్తోంది. మేషం నుంచి మీనం వరకు ద్వాదశ రాశుల వారికి ఈ వారం గ్రహ గతుల ప్రభావం విభిన్నంగా ఉంటుంది. పన్నెండు రాశుల్లో ఐదు రాశుల వారికి చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు ముందుకు కదిలే సూచనలు ఉన్నాయి.
ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో కొత్త అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. అదే సమయంలో కొందరు ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. కుటుంబంలో ఏదో ఒక అంశంపై ఆందోళన కలిగే వీలుంది. ప్రేమ బంధాల్లో సంభాషణలు, పరస్పర అవగాహనతోనే పరిస్థితులు చక్కబడతాయి.
ఈ వారం ఏ రాశులకు ఎలా ఉంటుంది?
మేష రాశి:
వారం ఆరంభంలో పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉండవచ్చు. పాత పని ఒకటి పూర్తి కావడంతో మనసుకు కుదుటపడుతుంది. ఆఫీసులో పై అధికారులతో మాట్లాడేటప్పుడు మీ అభిప్రాయాన్ని స్పష్టంగా చెప్పండి. వ్యాపారంలో కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. నిలిచిపోయిన డబ్బు చేతికి అందే వీలుంది, అయితే ఖర్చులు కూడా వెంటాడుతాయి. ప్రేమ బంధంలో భాగస్వామి కోపాన్ని తగ్గించే ప్రయత్నం చేయండి. కుటుంబంతో సమయం గడుపుతారు. ఆరోగ్య విషయంలో అశ్రద్ధ చేయవద్దు.
వృషభ రాశి:
ఈ వారం ఇల్లు, ఆఫీసు రెండింటిలోనూ బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగంలో పని భారం ఉన్నా, సమర్థంగా నిలబడతారు. వ్యాపారులకు కొత్త ఒప్పందంతో లాభం దక్కవచ్చు. పెట్టుబడులు పెట్టే ముందే పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోండి. ఇంట్లో పాత అంశంపై చర్చ రావచ్చు. ప్రేమ జీవితంలో ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకోవాలి. ఖర్చులను అదుపులో ఉంచుకోండి. ఆహారపు అలవాట్లు తప్పితే ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి.
మిథున రాశి:
ఈ వారం కొత్త అవకాశాలు వస్తాయి. ఉద్యోగంలో మీ మాట వింటారు, కొత్త బాధ్యత అందే అవకాశం కూడా ఉంది. వ్యాపారంలో పాత పరిచయాలు కలిసి వస్తాయి. ఆర్థికంగా పర్వాలేదనిపిస్తుంది, అనవసర ఖర్చులకు దూరంగా ఉండండి. ప్రేమ బంధంలోని గందరగోళం తొలగిపోతుంది. స్నేహితులను కలిసే వీలుంది. విద్యార్థులు చదువుపై నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. పని మధ్యలో విశ్రాంతికి కూడా సమయం కేటాయించండి.
కర్కాటక రాశి:
కుటుంబ బాధ్యత ఒకటి మిమ్మల్ని బిజీగా ఉంచుతుంది. ఉద్యోగంలో శ్రమ పెరుగుతుంది. పాత పని ఫలితం మీకు అనుకూలంగా రావచ్చు. వ్యాపారంలో ప్రస్తుతానికి పెద్ద రిస్కులు తీసుకోవద్దు. ఇంటి అవసరాలకు డబ్బు ఖర్చవుతుంది. జీవిత భాగస్వామితో కీలక అంశంపై మాట్లాడతారు. బంధాల్లో మీ మాట చెప్పడంతో పాటు ఎదుటివారి మాట కూడా వినడం ముఖ్యం. మానసిక ఒత్తిడికి దూరంగా ఉండండి.
సింహ రాశి:
పని ప్రదేశంలో మీ సామర్థ్యాన్ని నిరూపించుకునే అవకాశం దక్కుతుంది. ఉద్యోగంలో సీనియర్ల అండ లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో కొత్త ప్రతిపాదన రావచ్చు. కేవలం లాభాలే చూసి నిర్ణయం తీసుకోవద్దు. ఆర్థికంగా సాధారణంగా ఉంటుంది. ఇంట్లో ఎవరిదైనా విజయం సంతోషం తెస్తుంది. ప్రేమ విషయంలో చిన్న అంశాలను పంతంలా మార్చుకోవద్దు. భాగస్వామితో ఆనందంగా గడుపుతారు. పని ఒత్తిడిలో ఆరోగ్యాన్ని విస్మరించవద్దు.
కన్య రాశి:
ఈ వారం కొన్ని అంశాల్లో ఊరట లభిస్తుంది. ఆగిపోయిన పనులు ముందుకు సాగుతాయి. ఉద్యోగంలో కష్టానికి తగిన ఫలితం కనిపిస్తుంది. వ్యాపారులకు పాత కస్టమర్ల ద్వారా లాభం చేకూరుతుంది. ఆర్థిక లావాదేవీల్లో జాగ్రత్త వహించండి. ఎవరినీ అతిగా నమ్మడం మంచిది కాదు. ప్రేమలో మాటల ద్వారా మనస్పర్థలు తొలగుతాయి. కుటుంబ మద్దతు ఉంటుంది. తిండి, దినచర్యపై శ్రద్ధ పెట్టాలి.
తులా రాశి:
పనిలో కొత్త బాధ్యత దక్కే సూచనలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగంలో తోటివారితో కలిసి పని చేయాలి. వ్యాపారులకు కొత్త పరిచయాలు మేలు చేస్తాయి. ఆర్థికంగా సాధారణంగా ఉన్నా, ఇంటి ఖర్చులు పెరగవచ్చు. ప్రేమ బంధం మధురంగా ఉంటుంది. భాగస్వామితో కలిసి బయటకు వెళ్లే ప్లాన్ వేసుకుంటారు. ఇంట్లో పెద్దల సలహా పనికొస్తుంది. తొందరపడి నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు.
వృశ్చిక రాశి:
పని విషయంలో కొన్ని కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఉద్యోగం మార్చాలనుకునే వారికి కొత్త దారులు కనిపిస్తాయి. వ్యాపారంలో పోటీ ఎదురవుతుంది. ఆర్థికంగా బడ్జెట్ ప్రకారం నడుచుకోవడం మంచిది. అనుకోని పనికి డబ్బు ఖర్చవుతుంది. ప్రేమ బంధంలో అనుమానాలు, కోపానికి తావివ్వద్దు. ఇంట్లో పాత తెలిసిన వ్యక్తిని కలుస్తారు. వాహనం నడిపేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండండి.
ధనుస్సు రాశి:
ఈ వారం ముందుకు సాగే అవకాశాలు వస్తాయి. ఉద్యోగంలో కొత్త ప్లాన్ మీద పని మొదలవుతుంది. విద్యార్థులు మంచి ఫలితాల కోసం కృషి కొనసాగించాలి. వ్యాపారంలో కొత్త వ్యక్తులతో కలిసే అవకాశం లభిస్తుంది. ఆర్థిక స్థితి మెరుగుపడే సూచనలు ఉన్నాయి. ప్రయాణాలు, కొనుగోళ్ల వల్ల ఖర్చులు పెరగవచ్చు. ప్రేమలో భాగస్వామి తోడుంటాడు. ఇంట్లో సంతోషం నిలుస్తుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి.
మకర రాశి:
పని పరంగా ఈ వారం కొంత కఠినంగా ఉండవచ్చు. ఉద్యోగంలో బాధ్యతలు పెరిగి, పని పూర్తి కావడానికి సమయం పట్టవచ్చు. వ్యాపారంలో తొందరపాటు వద్దు. ఆర్థికంగా పాత ఖర్చులు ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. పొదుపుపై దృష్టి పెట్టాలి. జీవిత భాగస్వామి సహకారం ఉన్నా, వారికి సమయం ఇవ్వడం అవసరం. ఇంట్లో ఏదో ఒక అంశంపై చర్చ జరగవచ్చు. తగినంత విశ్రాంతి తీసుకోండి.
కుంభ రాశి:
వారం మొదట్లో సాధారణంగా ఉన్నా, తర్వాత మంచి అవకాశాలు దక్కుతాయి. ఉద్యోగంలో కొత్త ఆలోచనలకు విలువ లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో పాత పరిచయాలతో లాభం వస్తుంది. కొత్త పథకం మొదలుపెట్టే ముందు అన్ని కోణాలు పరిశీలించండి. ఆదాయం పర్వాలేదనిపించినా, ఖర్చులు కొనసాగుతాయి. ప్రేమలో పరస్పర అవగాహన పెరుగుతుంది. కుటుంబంతో గడిపే సమయం దొరుకుతుంది. క్రమం తప్పని దినచర్య పాటించండి.
మీన రాశి:
పాత పనులు పూర్తి కావడంతో మనసు తేలికపడుతుంది. ఉద్యోగంలో మీ కష్టానికి ప్రశంసలు దక్కుతాయి. వ్యాపారంలో అనుభవజ్ఞుల సలహా ఉపయోగపడుతుంది. ఆర్థిక స్థితి మునుపటి కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది. ఇంట్లో ముఖ్యమైన పనికి తిరుగుబాటు, పరుగు తప్పకపోవచ్చు. ప్రేమ బంధం మరింత దృఢమవుతుంది. విద్యార్థులు చదువుపై దృష్టి పెట్టాలి. పనితో పాటు విశ్రాంతిని కూడా ముఖ్యంగా భావించండి.