మరికొన్ని రోజుల్లో బుధుడితో ఈ 3 రాశుల వారికి లక్కీ డోర్స్ తెరుచునున్నాయ్!
మరికొన్ని రోజుల్లో బుధుడి నక్షత్ర మార్పు ఉంటుంది. దీంతో 3 రాశుల వారికి లక్కీ డోర్స్ ఓపెన్ అవుతాయి. అనుకున్న చాలా విషయాలు జరుగుతాయి.
బుధుడు, తెలివితేటలు, వ్యాపారం, వాక్చాతుర్యం, సంభాషణకు కారకుడిగా పరిగణిస్తారు. బుధుడు రాశి, నక్షత్రంలో సంచరించినప్పుడు, అది అన్ని రాశుల వారి జీవితాలను ప్రభావితం చేస్తుంది. ప్రస్తుతం బుధుడు తులారాశిలో, స్వాతి నక్షత్రంలో ఉన్నాడు. నవంబర్ 25న విశాఖ నక్షత్రంలోకి సంచరిస్తాడు.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం బుధుడు విశాఖ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడం కొన్ని రాశుల వారికి ఆకస్మిక అదృష్టాన్ని, సానుకూల మార్పులను తీసుకురావచ్చు. ఈ కాలంలో వారి వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన జీవితాలలో అభివృద్ధికి అవకాశాలు లభించవచ్చు. బుధ గ్రహ సంచారం వల్ల ఏ రాశుల వారు అపారమైన ప్రయోజనాలను పొందుతారో చూడండి.
వృషభ రాశి
బుధుడు విశాఖ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడం వృషభ రాశి వారికి లాభదాయకమైన ఫలితాలను తీసుకురాబోతోంది. ఈ నక్షత్ర మార్పు వారి ఆర్థిక పరిస్థితిని మెరుగుపరుస్తుంది, దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న ప్రాజెక్టులు పురోగతి సాధించవచ్చు. కొత్త ఆదాయ అవకాశాలు లభించవచ్చు. ఈ కాలంలో చేపట్టిన ప్రయత్నాలన్నీ ఫలించే అవకాశం ఉంది, తద్వారా ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా మెరుగుపడే అవకాశం ఉంది. పనిచేసే చోట కొంతమంది వృషభ రాశి వారికి ఆకస్మికంగా పదోన్నతి లభించవచ్చు లేదా ఆదాయం పెరగవచ్చు. ఈ కాలం ముఖ్యంగా సాంకేతిక రంగాలలో పనిచేసే వారికి ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. పని గుర్తింపు పొందుతుంది. ఈ సమయంలో తమ రంగంలో తదుపరి స్థాయికి చేరుకుంటారు.
మిథున రాశి
బుధుడు విశాఖ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడం మిథున రాశి వారికి ముఖ్యంగా వృత్తి, వ్యాపార రంగంలో సానుకూల ఫలితాలను తీసుకురాగలదు. ఈ సమయంలో నిర్ణయాలు తీసుకునే నైపుణ్యాలు మెరుగుపడవచ్చు. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి కొత్త బాధ్యతలు, వృత్తిపరమైన అభివృద్ధికి అవకాశాలు లభించవచ్చు. ఉద్యోగం మారాలని చూస్తున్న వారికి సరైన అవకాశాలు, జీతం పెరుగుదల లభించవచ్చు. నక్షత్ర మార్పు దీర్ఘకాలిక శారీరక, మానసిక ఒత్తిడిని అధిగమించి ఉపశమనం పొందడానికి మీకు సహాయపడుతుంది. మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్న దీర్ఘకాలిక కుటుంబ సమస్యలు లేదా ఆరోగ్య సమస్యలు ఈ కాలంలో ముగియవచ్చు. వివాహిత జంటల మధ్య అవగాహన, సాన్నిహిత్యం పెరుగుతాయి.
ధనుస్సు రాశి
బుధుడు విశాఖ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడం ధనుస్సు రాశి వారికి ఆర్థికంగా సానుకూల మార్పులను తీసుకురావచ్చు. ఈ నక్షత్ర మార్పు కారణంగా వారు తమ వృత్తిలో గణనీయమైన మార్పును అనుభవిస్తారు, పనిలో ఉన్నవారు ప్రాజెక్టులను సకాలంలో పూర్తి చేసినందుకు వారి ఉన్నతాధికారుల నుండి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఈ మార్పు వల్ల నిరుద్యోగులకు తగిన ఉద్యోగాలు లభిస్తాయి, ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి గౌరవంతో పాటు కొత్త బాధ్యతలు కూడా చేకూరుతాయి. వ్యాపారవేత్తలకు, అసంపూర్తిగా ఉన్న పనులన్నింటినీ సక్రమంగా పూర్తి చేయడానికి ఇది మంచి సమయం. నాయకత్వ, నిర్వహణ నైపుణ్యాలు బలపడతాయి. వివిధ కాంట్రాక్టుల ద్వారా లాభాలు ఆర్జించే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More