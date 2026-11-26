పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారు
ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక లాభాలు.. బుధుడి సంచారంతో ఈ 5 రాశులకు బంపర్ బెనిఫిట్స్!
2026 డిసెంబర్ 2 నుంచి 21 వరకు బుధుడు వృశ్చిక రాశిలో సంచరిస్తాడు. ఈ గోచారంతో వృషభం, మిథునం, కన్య, తుల, వృశ్చికం రాశుల వారికి కలిగే వృత్తి, ఆర్థిక ఫలితాలు, పరిహారాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
గ్రహ మండలంలో యువరాజుగా భావించే బుధుడు 2026 డిసెంబర్ 2న వృశ్చిక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. పంచాంగం ప్రకారం డిసెంబర్ 21 వరకు బుధుడు ఇదే రాశిలో కొనసాగుతాడు. వేద జ్యోతిష్యంలో వ్యాపారం, తెలివితేటలు, మాటతీరు, సంభాషణలకు బుధుడిని కారకుడిగా పేర్కొంటారు. వృశ్చిక రాశికి కుజుడు అధిపతిగా ఉంటాడు. కుజుడిని శక్తి, ధైర్యం, ఆత్మవిశ్వాసానికి సూచికగా చెబుతారు.
ఈ సమయంలో తొందరపడి నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా జాగ్రత్త పడాలి. బుధుడు వృశ్చికంలో ఉండే రోజుల్లో ఐదు రాశుల వారికి ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక రంగాల్లో మంచి ఫలితాలు అందే వీలుంది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వ్యాపార లావాదేవీలు, ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు, పంచాంగ గోచారాలను గమనించే పాఠకులకు బుధుడి సంచారం ప్రత్యేక ఆసక్తి రేపుతోంది. సంభాషణ నైపుణ్యం, విశ్లేషణా శక్తి పెరిగినప్పుడు కీలక ఒప్పందాలు, రచనలు, ఆర్థిక ప్రణాళికల్లో వేగం కనిపిస్తుంది. సాధారణ గోచార ఫలితాలు అందరికీ ఒకేలా ఉండవు. వ్యక్తిగత జాతకంలోని దశలు, అంతర్దశలను బట్టి ఫలితాల్లో మార్పులు ఉంటాయి.
బుధ సంచారంతో ఈ రాశులకు బోలెడు బెనిఫిట్స్
1.వృషభ రాశి:
ఏడో ఇంట్లోకి బుధుడు సంచరిస్తాడు. ఈ గోచార ప్రభావంతో భాగస్వామ్యం బలపడుతుంది. భాగస్వామ్య వ్యాపారం చేసేవారికి స్థిరత్వం లభిస్తుంది. జీవిత భాగస్వామితో బంధం మెరుగుపడుతుంది. ఇద్దరి మధ్య పాత మనస్పర్థలు ఉంటే తొలగిపోయే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగులకు మంచి ఫలితాలు దక్కుతాయి. ఈ సమయంలో భాగస్వామిపై నమ్మకం పెంచుకోవాలి. వృత్తికి సంబంధించిన నిర్ణయం తీసుకోవాలనుకుంటే ఇది అనుకూల సమయం. ఆరోగ్యం కుదుటపడుతుంది. పరిహారంగా వినాయకుడికి హారతి ఇస్తే మంచిది.
2.మిథున రాశి:
మిథున రాశికి బుధుడే అధిపతి. ఈ రాశికి ఆరో స్థానంలో బుధుడు సంచరిస్తాడు. ఆరో భావాన్ని వ్యాధులు, శత్రువులు, పోటీకి సంబంధించినదిగా భావిస్తారు. ఈ కాలంలో పాత అనారోగ్య సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభించే వీలుంది. ప్రత్యర్థులపై విజయం సాధిస్తారు. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమయ్యే అభ్యర్థులకు మంచి ఫలితాలు వస్తాయి. తెలివితేటలు, శక్తి, వివేకంతో వాదనలు, చర్చల్లో నెగ్గుతారు. అప్పుల బాధ నుంచి బయటపడే అవకాశం ఉంది. ప్రతికూల ఆలోచనలకు దూరంగా ఉండాలి. బుధుడి శుభ ఫలాల కోసం బుధవారం గోవుకు పచ్చిగడ్డి తినిపించాలి.
3.కన్య రాశి:
కన్య రాశికి కూడా బుధుడే అధిపతి. మూడో ఇంట్లోకి బుధుడు ప్రవేశిస్తాడు. మూడో భావం తోబుట్టువులు, సంభాషణలు, ధైర్యానికి సంబంధించినది. ఈ సమయంలో తెలివితేటలు, వివేకంతో విజయాలు, ధన లాభాలు అందుకుంటారు. మీడియా రంగంలో పనిచేసేవారు, రచయితలకు మంచి ఫలితాలు వస్తాయి. ఉద్యోగంలో ముందుకు సాగుతారు. బుధుడి సంచారం జీవితంలో సానుకూల మార్పులు తెస్తుంది. ఏ పనిలోనూ తొందరపడవద్దు, మాట్లాడేటప్పుడు ఓపిక వహించాలి. గొడవలు, వాదనలకు దూరంగా ఉండాలి. బుధవారం వినాయకుడికి బూందీ లడ్డూలు నైవేద్యంగా పెట్టాలి.
4.తులా రాశి:
రెండో స్థానంలోకి బుధుడు సంచరిస్తాడు. రెండో భావాన్ని ధన స్థానానికి ప్రతీకగా చూస్తారు. బుధుడి ప్రభావంతో మాటతీరు, వ్యక్తిత్వం ఆకట్టుకునేలా ఉంటాయి. బ్యాంకింగ్, బోధనా రంగాల్లోని వారికి ప్రయోజనం కలుగుతుంది. ఆర్థికంగా ఎదగడానికి చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఇంట్లో శుభకార్యాలు లేదా వేడుకలు జరిగే అవకాశం ఉంది. ఖర్చులను మాత్రం అదుపులో ఉంచుకోవాలి. ప్రతి బుధవారం వినాయకుడికి శనగపిండి లడ్డూలు సమర్పించాలి.
5.వృశ్చిక రాశి
సొంత రాశిలోనే బుధుడు సంచరిస్తాడు. ఈ సమయంలో వృశ్చిక రాశి వారికి లాభించే అవకాశాలు దక్కుతాయి. నాయకత్వ పటిమ పెరుగుతుంది. కొత్త ఆలోచనలు తడతాయి. నైపుణ్యాలు, ప్రతిభను పూర్తిస్థాయిలో ఉపయోగించుకుని మంచి లాభాలు ఆర్జిస్తారు. కఠినమైన పదాలు లేదా పరుష భాష వాడవద్దు. ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. ప్రతిరోజూ శివ కుటుంబాన్ని పూజిస్తే శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి.
డిసెంబర్ 2 నుంచి 21 వరకు సాగే బుధుడి వృశ్చిక సంచారం పలు రాశుల వారికి కొత్త అవకాశాలు తెస్తోంది. మాటతీరులో సంయమనం పాటిస్తూ, ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకుంటే మంచి ఫలితాలు అందుతాయి.