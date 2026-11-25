పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారు
బుధుడు విశాఖ నక్షత్రంలోకి.. ఈరోజు నుండి 10 రోజుల పాటు ఈ 4 రాశులకు అదృష్టం, కలిసి వచ్చే రోజులు!
బుధుడు నవంబర్ 25న స్వాతి నక్షత్రం నుంచి విశాఖ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. విశాఖ నక్షత్రానికి గురువు అధిపతి కావడంతో బుధుడు, గురువు ప్రభావం కలిసి నాలుగు రాశుల వారికి అనుకూల ఫలితాలు తీసుకొస్తాయని జ్యోతిష్య అంచనాలు చెబుతున్నాయి.
గ్రహ మండలంలో తెలివితేటలు, సంభాషణలు, వ్యాపారం, పనులకు బుధుడిని కారకుడిగా చూస్తారు. ఈ రోజు మధ్యాహ్నం 1 గంటల 44 నిమిషాలకు బుధుడు స్వాతి నక్షత్రాన్ని వీడి విశాఖ నక్షత్రంలోకి అడుగుపెడతాడు. విశాఖ నక్షత్రానికి గురువు అధిపతి. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గురువును అదృష్టం, శ్రేయస్సుకు ప్రతీకగా భావిస్తారు. బుధుడు విశాఖ నక్షత్రంలో మొత్తం పది రోజులు ఉంటాడు. ఈ కాలంలో బుధుడు, గురువు శక్తి కలిసి నాలుగు రాశుల జీవితాల్లో అదృష్టం, కలిసి వచ్చే రోజులు తెచ్చిపెడతాయి.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పంచాంగం, నక్షత్ర గోచారాలను శ్రద్ధగా పాటించే పాఠకులకు బుధుడి నక్షత్ర మార్పు ప్రత్యేక ఆసక్తి రేపుతోంది. కమ్యూనికేషన్, వ్యాపార నిర్ణయాలు, ఒప్పందాల వేగంపై బుధుడి సంచారం ప్రభావం చూపుతుందని నిపుణులు చెబుతారు. అయితే సాధారణ గోచార ఫలితాలు వ్యక్తిగత జాతకంలోని దశలు, అంతర్దశలను బట్టి మారుతుంటాయి.
బుధ సంచారంతో ఈ రాశులకు అనేక లాభాలు
1.వృషభ రాశి:
బుధుడి గమనం వృషభ రాశి వారి జీవితాన్ని సరైన దారిలోకి తీసుకొస్తుంది. ఉద్యోగానికి సంబంధించిన శుభవార్త మనసుకు ఆనందం ఇస్తుంది. సంభాషణ నైపుణ్యం మెరుగుపడి, మీ మాటలకు ఇతరులపై ప్రభావం కనిపిస్తుంది. పనితీరుకు ప్రశంసలు దక్కడంతో ఆత్మవిశ్వాసం బాగా పెరుగుతుంది. వ్యాపారంలో పనులు అనుకున్నట్లుగా సాగుతాయి.
2.మకర రాశి:
బుధుడి నక్షత్ర మార్పు ఫలితం మకర రాశి వారిపై సానుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగుల జీవితంలో అడ్డంకులు తగ్గుతాయి. ప్రతిభతో పై అధికారుల నమ్మకాన్ని గెలుచుకునే అవకాశం దక్కుతుంది. దీనివల్ల ముందుకెళ్తూ కొత్త బాధ్యత కూడా రావచ్చు. ఆర్థికంగా లాభం చేకూరుతుంది. వ్యాపారులు కూడా ప్రయోజనం పొందుతారు. ఇప్పటివరకు చేసిన పనులకు సరైన ఫలితం దక్కుతుంది.
3.కన్య రాశి:
బుధుడి నక్షత్ర సంచారంతో కన్య రాశి వారి జీవితంలో సానుకూల మార్పులు కనిపిస్తాయి. వ్యాపారులకు పనిలో ఎదురవుతున్న ఆటంకాల్లో మార్పు వస్తుంది. ఈ గోచారం కన్య రాశి వారికి అదృష్టాన్ని తోడు చేస్తుంది. ఆగిపోయిన పాత పని మళ్లీ మొదలయ్యే వీలుంది. మాట్లాడే తీరు, సంభాషణ నైపుణ్యాల్లో మెరుగుదల కనిపిస్తుంది. కొత్త వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడి, భవిష్యత్తులో మేలు చేస్తాయి.
4.మీన రాశి:
బుధుడి సంచారం మీన రాశి వారికి అదృష్ట తలుపులు తెరుస్తుంది. ఆర్థికంగా లాభాలు వస్తాయి. పరిస్థితులు మెరుగుదలకు దారి తీస్తాయి. డబ్బు పరిస్థితి మునుపటి కంటే బలంగా మారుతుంది. వేతనం విషయంలో అనుకూలత ఉంటుంది. ఉద్యోగులకు మంచి వార్త అందే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారవేత్తలు తమ శ్రమకు తగిన ప్రతిఫలం అందుకుంటారు.
విశాఖ నక్షత్రంలో బుధుడి పది రోజుల సంచారం ఈ నాలుగు రాశుల వారికి కొత్త ఊపునిస్తోంది. తమ ఆలోచనలు, సంభాషణలను సమర్థంగా వినియోగించుకుంటూ ముందుకు సాగితే వృత్తి, ఆర్థిక రంగాల్లో మంచి ఫలితాలు దక్కుతాయి.