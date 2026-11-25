పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారు
Trigrahi Yogam: సింహ రాశిలో త్రిగ్రాహి యోగం.. డిసెంబర్ 5 వరకు ఈ 7 రాశులకు పట్టిందల్లా బంగారమే!
2026 నవంబర్ చివరి వారంలో జ్యోతిష్యపరంగా త్రిగ్రాహి యోగం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది. సింహ రాశిలో కుజుడు, గురువు, కేతువు కలిసి సంచరించడం వల్ల ఈ యోగం ఏర్పడింది. డిసెంబర్ 5, 2026 వరకు ఈ మూడు గ్రహాల కలయిక కొనసాగుతుందని కథనం పేర్కొంటోంది.
కుజుడు, గురువు, కేతువు నిర్ణీత వ్యవధుల్లో రాశులు మారుస్తుంటారు. ప్రస్తుతం ఈ మూడు గ్రహాలు సూర్యుడికి చెందిన సింహ రాశిలో కలిసి సంచరిస్తున్నాయి. డిసెంబర్ 5, 2026 వరకు సింహంలో ఈ త్రిగ్రాహి యోగం కొనసాగుతుంది. ఆ తర్వాత కేతువు రాశి మారగా, సింహ రాశిలో కుజుడు, గురువు కలిసి ఉంటారు. ఈ మూడు గ్రహాల ప్రభావం ద్వాదశ రాశులపై కనిపిస్తుంది. గురువు, కుజుడు, కేతువు కలయికతో ఏర్పడే ఈ యోగం ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తుందో జ్యోతిష్య అంచనాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పంచాంగం, గ్రహ గోచారాలను ఆసక్తిగా గమనించే పాఠకులకు త్రిగ్రాహి యోగం ఆసక్తి రేపుతోంది. కాలానికి అనుగుణంగా గ్రహాల కలయికలు వృత్తి, ఆర్థిక, వ్యక్తిగత అంశాలపై ప్రభావం చూపుతాయి. సాధారణ గోచార ఫలితాలు అందరికీ ఒకేలా ఉండవు. వ్యక్తిగత జాతకంలోని దశలు, అంతర్దశలను బట్టి ఫలితాల్లో మార్పులు ఉంటాయి.
సింహంలో త్రిగ్రాహి యోగం ప్రత్యేకత
కాలాపురుషుడి ఐదో స్థానమైన సింహ రాశిలో కుజుడు, కేతువు, గురువు కలిశారు. ఇక్కడ కుజుడు, గురువు మిత్ర గ్రహాలుగా, క్షత్రియ స్వభావంతో ఉంటారు. కేతువు కుజుడికి ప్రతిరూపంగా వ్యవహరిస్తాడని, ఈ రెండు గ్రహాలకు కేతువు వ్యతిరేకంగా నిలబడడు. అందువల్ల ఇది సానుకూల పరిస్థితిగా రూపుదిద్దుకుంటోంది.
అనుకూల ఫలితాలు, మిశ్రమ స్థితి: 7 రాశుల వివరాలు
ఈ యోగం కారణంగా మేషం, వృషభం, కర్కాటకం, సింహం, తుల, వృశ్చిక రాశుల వారికి కుజుడు, గురువు, కేతువు కలయిక లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ఈ రాశుల వారికి వృత్తి, ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో సానుకూల సంకేతాలు కనిపిస్తాయి. ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ యోగం మిశ్రమ ఫలితాలు ఇస్తుంది. అయితే ఆర్థిక స్థితి మెరుగుపడుతుంది. అనుకోని లాభాలు కలిగే అవకాశం ఉంది. దైవ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. శుభవార్త వింటారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో పురోగతి సాధిస్తారు.
ఖర్చులు, ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ: ఈ 3 రాశులకు జాగ్రత్త
మకరం, కుంభం, మీనం రాశుల వారికి ఈ సమయం అంతగా అనుకూలంగా లేదు. ఈ రాశుల వారు నిరుత్సాహం లేదా ప్రతికూల భావనకు లోనయ్యే వీలుంది. ఖర్చులు పెరిగే సూచనలు ఉన్నాయి. జీవిత భాగస్వామితో మనస్పర్థలు రావచ్చు. బడ్జెట్ను అదుపులో ఉంచుకోవాలి. ఆరోగ్యం కూడా దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది.
డిసెంబర్ 5 వరకు కొనసాగే ఈ విశేషమైన యోగం పలు రాశుల వారికి అవకాశాలు తెస్తోంది. జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన రాశుల వారు ఖర్చులు, ఆరోగ్యం, బంధాల విషయంలో విచక్షణ పాటిస్తూ ముందుకు సాగితే ఇబ్బందులు తగ్గుతాయి.